Blackjack: ce schimbă cartea dealerului când jucătorul are 16

La blackjack, un jucător care primește un 10 și un 6 are un total de 16 puncte. Același total poate duce la rezultate diferite în funcție de cărțile dealerului. Diferența se vede în două exemple: într-unul, dealerul arată un 6, iar în celălalt, un 10.

În ambele situații, jucătorul are aceleași două cărți. Pentru a vedea cum se schimbă rezultatul, exemplele de mai jos pornesc de la ipoteza că mâna jucătorului rămâne la 16 puncte până la finalul rundei.

Același 16, două cărți diferite la dealer

Dealerul arată un 6. Dacă are un 10 cu fața în jos, totalul său este tot de 16 puncte. La acest total, dealerul trebuie să primească încă o carte. Dacă următoarea carte este, de exemplu, un 6, totalul său urcă la 22. Dealerul depășește astfel limita de 21, iar mâna de 16 a jucătorului câștigă.

Dealerul arată un 10. Dacă are un 7 cu fața în jos, dealerul ajunge la 17 puncte din primele două cărți. În acest exemplu, totalul său îl depășește cu un punct pe cel al jucătorului, iar runda se încheie în favoarea dealerului.

Un 6 la vedere nu înseamnă că dealerul va depăși 21, la fel cum un 10 la vedere nu înseamnă că are deja 17. Rezultatele de mai sus ilustrează ce se întâmplă cu anumite combinații de cărți.

De ce două mâini de 16 pot evolua diferit

Contează și din ce cărți este format totalul de 16. Un as și un 5 însumează 16 puncte atunci când asul valorează 11. Dacă jucătorul primește apoi un 6, asul este socotit ca 1, iar totalul devine 12. Pentru o mână formată din 10 și 6, aceeași carte ar ridica totalul la 22.

Exemplele arată cât de mult contează componența mâinii. În cazul jucătorului, un as poate schimba felul în care se calculează totalul. În cazul dealerului, cartea la vedere oferă doar o parte din informație, iar cartea ascunsă arată dacă acesta are deja un total mai mare sau trebuie să primească încă o carte.