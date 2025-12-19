Brandul românesc EVRIK intră pe piața saltelelor hoteliere, mizând pe experiență reală și confort, nu pe marketing

Cristi Amihailesei, fondatorul EVRIK. Foto: Evrik

După trei ani de prezență pe piața de retail, brandul românesc de saltele EVRIK își extinde activitatea către industria ospitalității, lansând o gamă dedicată de saltele hoteliere premium. Decizia vine în contextul unei piețe HoReCa tot mai competitive, în care experiența reală a oaspeților cântărește mai mult decât elementele pur vizuale sau strategiile de promovare agresivă.În ultimii ani, hotelurile și pensiunile au investit masiv în design interior, amenajări și servicii complementare. Cu toate acestea, unul dintre factorii care influențează direct recenziile, gradul de revenire al clienților și reputația pe termen lung rămâne adesea subestimat: calitatea somnului.„O cameră poate fi spectaculoasă din punct de vedere vizual, dar o noapte de somn inconfortabil este mult mai ușor de ținut minte decât o piesă de mobilier bine aleasă”, explică reprezentanții brandului.

De la feedback-ul clienților retail la segmentul profesional

Intrarea EVRIK în zona saltelelor hoteliere nu este o mutare oportunistă, ci o continuare firească a experienței acumulate în retail. Brandul s-a construit în jurul feedback-ului direct primit de la clienți finali, care au pus constant accent pe confort, susținere corectă a corpului și calitatea materialelor din miezul saltelei, nu pe elemente de marketing vizual.

Aceeași filozofie este transferată acum și în zona profesională, unde miza nu este doar satisfacția punctuală a unui client, ci experiența repetată a sute sau mii de oaspeți.

Un program de parteneriat atipic pentru HoReCa

În această perioadă, EVRIK derulează un program de parteneriat adresat hotelurilor și pensiunilor care își doresc să ridice standardul experienței de somn oferite oaspeților.

Unitățile selectate pot deveni Parteneri EVRIK și pot achiziționa saltele hoteliere din gamele Premium și Deluxe, direct de la producător, fără adaos comercial. În schimb, brandul nu solicită promovare agresivă sau materiale publicitare vizibile, ci doar afișarea unui card discret în mapa camerei, care să ofere oaspeților informații despre salteaua pe care au dormit.

„Am preferat să investim în produs și în experiența reală, nu în publicitate clasică. Un oaspete care a dormit bine este, în mod natural, cea mai credibilă formă de recomandare”, mai precizează reprezentanții companiei.

O abordare diferită față de oferta existentă din piață

Piața HoReCa din România este dominată, în prezent, de saltele importate, în special din Turcia și China, produse care concurează în principal prin preț și aspect exterior. EVRIK propune o alternativă locală, axată pe materiale premium, ergonomie și durabilitate, la un preț considerat corect pentru segmentul profesional.

Saltelele sunt proiectate cu accent pe miez, structura internă și susținerea corectă a corpului, nu pe huse multicolore sau elemente cu rol strict estetic. De asemenea, brandul a introdus în retail o perioadă extinsă de testare de 101 zile, un concept rar întâlnit pe piața românească, care reflectă încrederea în produs și orientarea către confortul real al utilizatorului.

Un brand construit din experiență personală

EVRIK a fost fondat în 2022, având la bază atât experiența fondatorului în proiectarea și fabricarea saltelelor, cât și o motivație personală puternică. O problemă medicală serioasă – o operație de hernie de disc lombară – a schimbat complet perspectiva asupra importanței somnului și a modului în care corpul este susținut în timpul odihnei.

Această experiență a influențat decisiv filosofia brandului, care pune accent pe postura corectă, relaxarea musculară și calitatea somnului, elemente esențiale nu doar pentru clienții finali, ci și pentru oaspeții unităților de cazare.

„Somnul nu este un detaliu secundar, ci o componentă centrală a stării de bine. Iar în ospitalitate, starea de bine a oaspeților se traduce direct în recenzii, recomandări și loialitate”, subliniază fondatorul EVRIK.

O direcție strategică pe termen lung

Prin intrarea în segmentul saltelelor hoteliere , EVRIK își propune să devină un reper național pentru calitatea somnului oferit în unitățile de cazare din România, mizând pe producție locală, experiență reală și parteneriate construite pe termen lung.

Brandul vizează în special hoteluri și pensiuni care înțeleg că experiența oaspeților nu se oprește la check-out, ci continuă în recenziile și recomandările lăsate după plecare.

Despre EVRIK

EVRIK este un brand românesc de saltele premium, fondat în 2022, axat pe confort real, materiale de calitate și susținerea corectă a corpului în timpul somnului. Produsele sunt fabricate în Mureș, România și sunt dezvoltate pe baza experienței directe în proiectarea saltelelor și a feedback-ului constant din partea utilizatorilor.