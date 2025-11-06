Care este cea mai potrivită hârtie de copiator pentru printuri color în 2025? Cinci variante

Modificat la 10:17 06 Noi 2025

Publicat la 10:17 06 Noi 2025

9 minute de citit Publicat la 10:17 06 Noi 2025 Modificat la 10:17 06 Noi 2025

Femeie îmbrăcată într-o bluză roşie, folosind o împrimanta. foto: pexels.com

În 2025, standardele pentru calitatea imprimărilor color au devenit mai exigente ca oricând. Fie că este vorba despre documente profesionale care trebuie să impresioneze prin claritate, materiale de prezentare care cer culori vii și contraste puternice, proiecte educaționale pline de imaginație sau lucrări creative cu accent pe detaliu, alegerea hârtiei potrivite joacă un rol de bază în obținerea unui rezultat impecabil.

Pentru a face alegerea mai ușoară, am analizat în detaliu câteva dintre cele mai apreciate tipuri de hârtie de copiator disponibile pe DepozitulDNS.ro. Fiecare produs a fost evaluat în funcție de greutatea hârtiei, nivelul de luminozitate, finisaj, compatibilitate cu imprimantele moderne, sustenabilitate și format, astfel încât să poți găsi varianta ideală pentru scopul tău - de la printuri color uzuale, până la proiecte creative sau materiale premium.

1. Hartie copiator A4 alba, 80g, 500 coli/top, OPTITEXT

Această hârtie reprezintă o alegere practică pentru birouri, instituții publice sau centre de print care au nevoie de rezultate constante și curate la imprimare. Se potrivește perfect pentru utilizatorii care imprimă frecvent documente text, rapoarte, grafice sau prezentări simple, fără a face compromisuri la claritate.

Datorită comportamentului stabil în imprimante laser sau inkjet, este o opțiune sigură pentru volume medii de lucru și un flux de imprimare fără blocaje.

Greutatea hârtiei (g/m²)

● Gramaj: 80 g/m² (valoare medie 80,45 g/m²)

● Asigură echilibrul ideal între finețe și rezistență

● Potrivită pentru utilizare zilnică în birouri și centre de print

● Grosime de 100 µm, ceea ce garantează o trecere uniformă prin imprimantă și previne ondularea

Albimea și luminozitatea (CIE)

● Nivelul de alb: 146,29 CIE

● Oferă un contrast bun pentru text și imagini color moderate

● Ideală pentru documente standard, însă nu pentru printuri premium cu cerințe ridicate de luminozitate

Finisajul suprafeței

● Suprafață mat-netedă, cu textură uniformă

● Permite o depunere precisă a tonerului și cernelii

● Reduce riscul de pete și dungi la imprimare

● Asigură lizibilitate ridicată și claritate excelentă la detalii fine

Compatibilitatea cu imprimanta

● Compatibilă cu imprimante laser, inkjet și multifuncționale

● Performanță constantă indiferent de tipul echipamentului

● Poate fi utilizată fără a schimba setările standard de imprimare

Sustenabilitate

● Produs testat și certificat LAREX pentru calitate și uniformitate

● Fabricată de Mondi din materiale complet reciclabilе

● Respectă standarde de mediu și calitate controlată



Ambalare și format

● Format A4 (210 × 297 mm)

● 500 de coli per top, ambalate în folie rezistentă la umiditate

● Ideală pentru birouri cu flux ridicat de documente

Alte informații importante

● Opacitate: 92,34%, potrivită pentru imprimare duplex fără transparență vizibilă

● Umiditate: 3,68%, menține stabilitatea dimensională și previne încovoierea în imprimantă

● Recomandată pentru uz zilnic, oferind un raport excelent între preț și performanță

2. Hartie copiator A4 alba, 80g, 500 coli/top, XEROX Business

Această hârtie este destinată în special birourilor, companiilor mici și medii, dar și utilizatorilor casnici care imprimă frecvent documente color sau alb-negru.

Se remarcă prin performanță stabilă și o calitate peste media hârtiei standard, fiind potrivită pentru cei care au nevoie de claritate, culori echilibrate și o alimentare uniformă a imprimantei. Datorită versatilității sale, este ideală pentru activități administrative, rapoarte, corespondență sau materiale de prezentare.

Greutatea hârtiei (g/m²)

● Gramaj: 80 g/m², optim pentru documente zilnice și printuri de volum mediu

● Oferă o bună rezistență mecanică, fără a îngreuna rularea prin imprimantă

● Asigură un echilibru între cost, manevrabilitate și calitate vizuală

● Nu este destinată printurilor profesionale de artă grafică, dar oferă rezultate foarte bune în uzul curent

Albimea și luminozitatea (CIE)

● Grad de albime: aproximativ 150 CIE

● Permite redarea clară a textului și a graficelor color moderate

● Contrast bun și nuanțe curate, potrivite pentru imprimări de birou și prezentări

Finisajul suprafeței

● Suprafață netedă, fără luciu, cu textură uniformă

● Calibrare optimă pentru imprimare clară, fără pete sau efect de împrăștiere a cernelii

● Favorizează un flux constant de hârtie în imprimantă și o bună aderență a tonerului

Compatibilitatea cu imprimanta

● Compatibilă cu imprimante laser, inkjet și copiatoare de mare volum

● Se comportă bine la viteze ridicate de imprimare, fără deformare sau blocaje

● Poate fi folosită cu succes în echipamente multifuncționale din birouri moderne

Sustenabilitate

● Certificată EU Ecolabel pentru impact redus asupra mediului

● Realizată prin proces ECF (Elemental Chlorine Free), fără clor elementar

● Include până la 70% certificare PEFC pentru proveniență responsabilă a fibrelor de celuloză

● Ambalaj reciclabil și proces de producție sustenabil

Ambalare și format

● Format standard A4 (210 × 297 mm)

● Ambalată în topuri de 500 coli, practice pentru birouri și centre de print

● Ușor de depozitat și transportat, ambalajul protejează hârtia împotriva umezelii

Alte informații importante

● Produs aparținând brandului Xerox Business, cunoscut pentru consistență și calitate uniformă

● Recomandată pentru volume mari de imprimare, unde se caută fiabilitate și claritate constantă

● Se evidențiază ca o soluție excelentă pentru utilizatorii care doresc o hârtie versatilă, de încredere și ecologică

3. Hartie carton color mix A4 160g 10 cul x 25 coli, 250 coli/top CN

Acest set de carton colorat este alegerea perfectă pentru profesori, birouri de marketing, ateliere creative sau pasionați de proiecte DIY care au nevoie de suporturi colorate, rezistente și uniforme.

Datorită paletei variate de culori și a gramajului de 160 g/mp, produsul oferă combinația ideală între estetică și funcționalitate. Este potrivit pentru realizarea de invitații, afișe, mape de prezentare, diplome, materiale educative sau proiecte decorative care trebuie să atragă privirea.

Greutatea hârtiei (g/m²)

● Gramaj: 160 g/m², oferind o structură solidă și stabilitate la imprimare

● Ideal pentru aplicații creative și documente cu aspect profesional

● Asigură o rigiditate bună, dar suficientă flexibilitate pentru tăiere și pliere

● Recomandat pentru diplome, postere, coperți și materiale de prezentare

Albimea și luminozitatea (CIE)

● Fiind un mix de culori, produsul nu are o valoare de albime CIE relevantă

● Accentul cade pe uniformitatea și intensitatea culorilor din set

● Nuanțele sunt vibrante și consistente, potrivite pentru combinații vizuale armonioase

Finisajul suprafeței

● Suprafață mată, netedă și plăcută la atingere

● Textură uniformă care permite o depunere clară a cernelii sau tonerului

● Construcție fără conținut de lemn, pentru o imprimare curată și precisă

● Ideală pentru texte, grafice și designuri colorate cu detalii clare

Compatibilitatea cu imprimanta

● Compatibilă cu majoritatea imprimantelor laser și inkjet, precum și cu copiatoare standard

● Pentru imprimante inkjet, se recomandă setarea modului „cardstock”, „thick paper” sau „heavy”

● Asigură o rulare lină dacă este selectată setarea corectă pentru hârtie groasă

● Potrivită și pentru tăiere, laminare sau alte procese de finisare manuală

Sustenabilitate

● Produs complet reciclabil și realizat fără conținut de lemn

● Contribuie la reducerea impactului asupra mediului prin materiale prietenoase și durabile

● Ambalaj reciclabil, potrivit pentru depozitare îndelungată fără degradare

Ambalare și format

● Format: A4 (210 × 297 mm)

● Pachet cu 250 de coli (10 culori × 25 de coli fiecare)

● Mix cromatic versatil, util pentru proiecte ce necesită diferențiere vizuală

● Ambalare practică, ușor de manipulat și stocat

Alte informații importante

● Produs realizat sub marca B4U, recunoscută pentru calitatea materialelor de papetărie colorată

● Recomandat pentru activități educaționale, proiecte artistice, marketing și design

● Oferă un aspect premium, ideal pentru prezentări creative și lucrări personalizate

● Poate fi combinat cu hârtie albă sau color pastel pentru efecte vizuale echilibrate

4. Hartie carton color mix A4 160g 10 culori x 10 coli, 100 coli/top CN

Acest pachet este conceput pentru utilizatorii care îmbină creativitatea cu funcționalitatea: birouri, grădinițe, școli, dar și persoane care realizează frecvent materiale vizuale colorate.

Datorită celor 10 culori incluse, produsul este ideal pentru proiecte educaționale, felicitări, afișe, invitații sau activități de tip craft. Gramajul de 160 g/m² îi conferă o rezistență excelentă și un aspect elegant, făcându-l potrivit pentru orice proiect ce necesită o notă de profesionalism și durabilitate.

Greutatea hârtiei (g/m²)

● Gramaj: 160 g/m², ceea ce oferă o structură solidă și o senzație premium la atingere

● Mai rigidă decât hârtia standard de birou (80-100 g/m²), asigurând stabilitate în manipulare

● Rezistă bine la imprimare color, fără deformări sau valuri de hârtie

● Ideală pentru printuri decorative, afișe, diplome, felicitări și elemente vizuale cu impact

Albimea și luminozitatea (CIE)

● Nu se aplică o valoare CIE, deoarece produsul include foi colorate

● Accentul este pus pe uniformitatea culorilor și intensitatea acestora

● Nuanțele sunt clare și bine saturate, potrivite pentru combinații vizuale diverse

Finisajul suprafeței

● Suprafață netedă, mată, fără conținut de lemn

● Permite o imprimare precisă și uniformă, indiferent de model sau text

● Se comportă foarte bine la tăiere, pliere și lipire

● Finisajul mat oferă un aspect elegant, profesional și fără reflexii deranjante

Compatibilitatea cu imprimanta

● Compatibilă cu majoritatea imprimantelor laser, inkjet și copiatoare

● Pentru rezultate optime, se recomandă activarea modului „cardstock” sau „thick paper”

● Gramajul ridicat necesită o setare corectă a imprimantei pentru a evita blocajele

● Potrivită și pentru plottere sau imprimante foto care suportă hârtie groasă

Sustenabilitate

● Realizată din materiale 100% reciclabilе

● Fără conținut de lemn, contribuind la reducerea impactului asupra mediului

● Poate fi refolosită în proiecte de tip educațional sau decorativ

Ambalare și format

● Format standard A4 (210 × 297 mm)

● Conține 100 de coli per top, în 10 culori × 10 coli fiecare

● Ambalare compactă, ușor de depozitat și transportat

● Ideală pentru ateliere mici, proiecte școlare sau sesiuni de creație personală

Alte informații importante

● Paleta include culori vibrante, de la tonuri pastelate până la nuanțe intense

● Recomandată pentru activități creative precum scrapbooking, crafting, design sau prezentări vizuale

● Cartonul oferă stabilitate excelentă pentru colaje, decupaje sau pliante rigide

● Poate fi combinat cu hârtie albă sau color deschis pentru efecte vizuale rafinate

5. Carton A4 alb, 160g, 100 coli/top, B4U

Acest carton este alegerea potrivită pentru profesioniștii care urmăresc o prezentare elegantă și un aspect impecabil al materialelor tipărite. Este recomandat pentru birouri, agenții de publicitate, graficieni, echipe de marketing și creatori care imprimă materiale promoționale, invitații, diplome sau broșuri.

Datorită suprafeței netede și a rigidității sporite, oferă rezultate excelente la imprimarea color, menținând culorile intense și contururile clare.

Greutatea hârtiei (g/m²)

● Gramaj: 160 g/m², încadrându-se în categoria cartonului mediu

● Oferă o structură solidă și o senzație de calitate superioară la atingere

● Asigură stabilitate ridicată în timpul imprimării și manipulării

● Recomandat pentru documente ce necesită o prezentare profesională și durabilă

Albimea și luminozitatea (CIE)

● Fiind un carton alb, nivelul de luminozitate este ridicat, oferind un fundal curat și contrast bun

● Ideal pentru imprimări color, diplome și materiale vizuale care necesită claritate

Finisajul suprafeței

● Suprafață netedă, uniformă, special tratată pentru imprimare digitală

● Oferă precizie ridicată în reproducerea detaliilor și culorilor

● Finisaj mat, fără reflexii, perfect pentru text și imagini profesionale

● Se comportă excelent la tăiere, pliere și laminare

Compatibilitatea cu imprimanta

● Compatibil cu imprimante laser și inkjet

● Datorită grosimii, este recomandată selectarea modului „carton” sau „thick paper” pentru o alimentare corectă

● Poate fi utilizat și în echipamente multifuncționale care acceptă hârtie de gramaj mare

● Potrivit pentru tipăriri color, alb-negru, sau proiecte grafice complexe

Sustenabilitate

● Realizat din materiale 100% reciclabile

● Produs ecologic

● Contribuie la reducerea deșeurilor datorită durabilității și rezistenței sale

Ambalare și format

● Format standard A4 (210 × 297 mm)

● Pachetul conține 100 de coli/top, ideal pentru proiecte punctuale sau tiraje reduse

● Ambalaj compact, ușor de depozitat, protejează hârtia împotriva umidității și deteriorării

Alte informații importante

● Produsul aparține brandului B4U, cunoscut pentru calitatea superioară a materialelor de papetărie

● Util pentru documente administrative, pliante, coperți sau materiale promoționale

● Gramajul de 160 g/m² oferă rigiditate fără a compromite flexibilitatea la imprimare

● Alegerea potrivită pentru cei care doresc un aspect elegant, profesionist și rezultate de calitate constantă

Care este cea mai potrivită hârtie de copiator pentru printuri color în 2025 în funcție de tipul de utilizator

Alegerea hârtiei potrivite poate transforma orice print într-un rezultat impecabil - clar, vibrant și profesionist. Fie că ai nevoie de o hârtie fiabilă pentru documente de birou, o variantă premium pentru prezentări color sau carton special pentru proiecte creative, pe DepozitulDNS.ro găsești soluții pentru fiecare tip de utilizator.

De la hârtiile clasice OPTITEXT și XEROX Business, ideale pentru imprimări zilnice, până la variantele de carton colorat CN și carton alb B4U, perfecte pentru invitații, crafturi sau materiale de marketing, toate produsele sunt alese pentru a oferi performanță constantă și rezultate de calitate.

Dacă îți dorești culori mai vii, claritate impecabilă și o hârtie care pune în valoare fiecare detaliu al printului tău, explorează gama completă disponibilă pe DepozitulDNS.ro. Alege tipul de hârtie care se potrivește proiectelor tale și bucură-te de printuri profesionale, la standarde moderne de calitate!