Care sunt semnele că ar trebui să mergi la medic pentru osteoporoză

Demineralizarea osoasă este cunoscută ca „boala tăcută. foto: img.magnific.com

Osteoporoza este o afecțiune relativ comună, care afectează în special persoanele de peste 50 de ani, și care implică pierderea treptată a densității osoase, fapt care crește sistematic riscul de fracturi. Practic, odată cu apariția osteoporozei, structura internă a oaselor devine mai poroasă, lucru care poate să nu ducă la simptome semnificative, până când osul cedează în urma unui impact minor

Demineralizarea osoasă este cunoscută ca „boala tăcută”, asta deoarece nu dă dureri sau simptome simple de vizualizat. Asta cel puțin în stadiile incipiente ale bolii. Progresul afecțiunii este lent, iar majoritatea persoanelor nu știu că au probleme cu densitatea osoasă până când nu suferă un eveniment traumatic însoțit de fracturi.

Care sunt cauzele apariției osteoporozei?

Mecanismul de apariție al bolii degenerative osoase merge mână în mână cu înaintarea în vârstă și dezechilibrele hormonale caracteristice acesteia. Femeile sunt mai predispuse la apariția osteoporozei decât bărbații, iar asta se datorează în special scăderii nivelului de estrogen după apariția menopauzei. În plus, adulții de peste 50 de ani, pierd în medie între 1 și 3% din masa osoasă, în fiecare an. Femeile în special pot să piardă până la 20% din densitatea osoasă în primii șapte ani după apariția menopauzei.

La nivel global, boala osoasă degenerativă afectează aproximativ una din trei femei cu vârsta de peste 50 de ani. Nici bărbații nu sunt scutiți. Deși procentajul în cazul acestora este mai scăzut, aproximativ 4% dintre bărbații de peste 50 de ani au boala osoasă degenerativă, și nu mai puțin de 33,5% dintre aceștia au niveluri scăzute de densitate osoasă. Pierderea densității osoase și musculare de altfel, este o consecință naturală a înaintării în vârstă, dar cu toate acestea, există și afecțiuni care pot să favorizeze apariția osteoporozei sau să accelereze progresul acesteia. Printre aceste afecțiuni, putem enumera:

· Hipertiroidismul

· Boala celiacă

· Colita ulcerativă sau boala Crohn

· Diabetul zaharat

· Hipotiroidismul

Care este diferența între un os normal, și osteopenie/boală osoasă degenerativă?

Osul normal:

· Osul normal, sănătos, este o formațiune rigidă, formată atât din os compact, cât și din os spongios, care include în structura acestuia elemente precum colagenul și minerale anorganice precum calciul, ce contribuie la menținerea unei densități osoase potrivite vârstei pacientului. Osul este un țesut viu, care se regenerează constant. De altfel, întregul schelet uman, ca regulă generală, se reînnoiește odată la zece ani.

Osteopenie:

· Osteopenia reprezintă scăderea densității osoase sub limitele normale pentru categoria de vârstă a pacientului, dar nefiind însă în stadiul în care slăbiciunea osoasă poate să fie considerată osteoporoză. Osteopenia este considerată precursoarea apariției bolii osoase degenerative, și este stabilită cu ajutorul scanării DXA.

Osteoporoza:

· În boala oaselor fragile, densitatea osoasă este mai scăzută decât în cadrul osteopeniei, iar riscul de fracturi este semnificativ. În mod practic, se poate vorbi de boala oaselor fragile dacă scorul T, conform scanării DXA, este de ≤ -2,5 DS. În osteopenie, în schimb, scorul T poate fi între -1,0 și -2,5 DS.

· Pentru evaluare precoce și diagnostic, investigațiile pentru osteoporoză în Craiova vor include neapărat efectuarea unei osteodensitometrii, precum și analize de sânge și examinarea clinică endocrinologică. Totuși, din păcate, de foarte multe ori, boala osoasă degenerativă este depistată doar în urma unei fracturi, când pierderea osoasă este deja însemnată.

Care sunt primele semne ale demineralizării osoase?

De cele mai multe ori, boala osoasă degenerativă nu duce la simptome evidente, cel puțin nu în primele stadii ale maladiei. Demineralizarea osoasă evoluează lent, fără dureri evidente, și fără ca pacientul să realizeze că ceva este în neregulă. În fapt, între 50 și 80% din cazurile de boală osoasă degenerativă severă sunt identificate doar după fracturi. Numai 20% dintre cazuri sunt diagnosticate cu ajutorul scanării DXA.

Există totuși manifestări care pot semnala progresul bolii osoase degenerative? Da, dar semnele pot fi destul de subtile:

1. Pierderea în înălțime.

· Aproximativ 80% dintre oameni pierd câțiva cm în înălțime odată cu înaintarea în vârstă. De cele mai multe ori, pierderea în înălțime odată cu vârsta este cauzată de tasarea discurilor vertebrale, și de modificările posturale datorate atrofiei musculare. Totuși, în unele cazuri, modificările de înălțime pot să fie cauzate de tasarea vertebrelor, care își pierd din rigiditate datorită modificărilor densității osoase.

2. Dureri:

· Odată ce densitatea osoasă este afectată, aplatizarea structurală a vertebrelor poate să fie însoțită de disconfort persistent sau de apariția unor episoade acute de durere la nivelul spatelui.

3. Fracturi frecvente

· Din păcate, acesta este poate cel mai des întâlnit și sugestiv simptom. Fracturile cauzate de căzături relativ minore pot să fie atribuite, în special dacă pacientul este în vârstă, pierderii densității osoase. Dacă în urma unui impact banal, precum o căzătură în grădină, osul cedează, atunci cel mai probabil vorbim de o fragilitate osoasă accentuată care va trebui confirmată prin examinare DXA.

Există tratament pentru boala osoasă degenerativă?

Da, dar eficiența tratamentului va depinde de stadiul bolii, precum și de vârsta pacientului. În general, atunci când riscul de fractură este crescut sau investigația DXA a concluzionat un scor T ≤ -2.5 DS, prima linie de tratament este dată de bifosfonați precum alendronat sau risedronat sau anticorpi monoclonali precum denosumab, ce au ca scop încetinirea activității osteoclastelor și creșterea treptată a densității osoase.

În cazuri severe, pot fi utilizate de asemenea medicamente anabolice precum teriparatida. Totuși, medicamentele cu teriparatidă, datorită profilului de siguranță impus de Comisia Europeană pot fi administrate pentru maxim 24 de luni, iar tratamentul nu poate fi repetat de-a lungul vieții unui pacient. Decizia aplicării tratamentului va fi luată de către medicul dumneavoastră endocrinolog din Craiova, și va depinde de scorul DXA, de vârsta pacientului, de prezența bolilor secundare, sau de existența fracturilor preexistente.

Tratamentul pentru boala osoasă degenerativă este de lungă durată, și nu poate duce la vindecarea completă a pierderii osoase. Dar, atunci când este atent monitorizată de către un medic specialist din Craiova, pierderea densității osoase poate fi încetinită, iar tratamentul medicamentos poate reduce riscul de fracturi cu mai bine de 50%.