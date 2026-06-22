Cât costă un implant dentar premium în 2026 și ce include prețul

Confuzia cea mai frecventă în rândul pacienților care compară oferte apare din felul în care clinicile prezintă prețurile. foto: envato.com

Diferența dintre un implant dentar de 800 de euro și unul de 300 de euro nu stă în aspectul final al dintelui, ci în ceea ce se întâmplă la interfața dintre titan și os, în primele săptămâni după intervenție. Tocmai acolo se decide dacă implantul se integrează corect sau devine o sursă de probleme pe termen lung. Înțelegerea acestui mecanism este cheia pentru a interpreta corect orice ofertă de preț din implantologie.

Ce include, în cifre, un implant complet

Confuzia cea mai frecventă în rândul pacienților care compară oferte apare din felul în care clinicile prezintă prețurile. Un implant dentar nu este o singură piesă, ci un ansamblu format din trei componente distincte: șurubul din titan sau aliaj special (implantul propriu-zis), bontul protetic care face legătura cu coroana și coroana ceramică sau din zirconiu care reconstituie dintele vizibil. Fiecare componentă are propriul cost, iar prețurile afișate „de la" se referă, de regulă, doar la prima dintre ele.

Pe piața românească, un implant complet care include toate cele trei componente ajunge în prezent la 4.800-7.900 de lei per dinte în cazurile standard. Atunci când structura osoasă este insuficientă și este necesară o adiție de os, intervalul urcă la 7.500-11.500 de lei. Procedurile adiționale au prețuri proprii: o adiție de os costă între 1.000 și 3.500 de lei, un sinus lift intern între 1.800 și 3.000 de lei, iar un sinus lift extern între 3.000 și 4.500 de lei. Aceste cifre sunt orientative pentru piață în ansamblu și pot varia semnificativ în funcție de clinică, de tipul implantului ales și de complexitatea cazului.

Marca implantului și ce aduce în plus față de preț

Implantul dentar Straumann este, în prezent, unul dintre cele mai studiate sisteme din implantologie la nivel global. Compania elvețiană, fondată în 1954, are în spate peste 35 de ani de cercetare clinică dedicată acestui domeniu și un portofoliu de sute de studii publicate, cu date pe cohorte de mii de pacienți urmăriți pe perioade de 5-10 ani și mai mult. Un studiu de cohortă pe 4.591 de implanturi Straumann a raportat rate de supraviețuire de 99,3% la 3 ani, 99,0% la 5 ani și 98,4% la 7 ani. Un alt studiu, pe 511 implanturi SLA tissue-level, a înregistrat o rată de supraviețuire la 10 ani de 98,8%. Aceste cifre sunt superioare ratei generice de 90-95% citate frecvent în discuțiile despre implantologie, care se referă la sisteme convenționale, nu la Straumann SLActive.

Performanța clinică ridicată are o explicație tehnică directă. Aliajul Roxolid, care combină zirconiul cu titanul, oferă o rezistență mecanică sporită față de titanul pur, permițând totodată producerea unor implanturi cu diametru mai mic acolo unde spațiul osos este limitat. Suprafața SLActive accelerează osteointegrarea, adică procesul prin care osul aderă la implant, reducând perioada de vindecare și crescând predictibilitatea integrării. Aceste două tehnologii brevetate sunt prezente în sistemele Straumann originale și reprezintă o parte semnificativă din motivul pentru care prețul este mai ridicat față de alte mărci.

Un aspect important de clarificat: în cadrul grupului Straumann există și mărci mai accesibile, precum Neodent sau Medentica, care se adresează unor segmente de piață diferite. Acestea nu sunt implanturi Straumann originale și nu beneficiază de aceleași specificații tehnice. Înainte de a accepta un plan de tratament, merită confirmat explicit dacă implantul propus este Straumann autentic sau o alternativă din grup.

Intervalul de preț pentru Straumann în România

În București, un implant Straumann costă în prezent între 900 și 1.000 de euro, în funcție de tipul sistemului ales. Dacă luăm ca referință sistemul BLX, prețul implantului propriu-zis este de aproximativ 4.000 de lei, bontul protetic standard adaugă 500 de lei, iar o coroană din zirconiu costă în jur de 1.500 de lei, rezultând un total de aproximativ 6.000 de lei pentru implantul complet, fără proceduri adiționale.

Clinicile care lucrează cu sisteme premium includ în general și componenta de planificare digitală în costul total: scanare CBCT, software de planificare 3D și ghid chirurgical printat, care reduc marja de eroare a intervenției și scurtează timpul petrecut în cabinet.

Reabilitările totale: alt ordin de mărime

Când discuția depășește un singur implant și ajunge la reabilitarea unei arcade complete, cifrele se schimbă fundamental. O reabilitare totală pe implanturi costă, în prezent, între 25.000 și 45.000 de lei per arcadă, în funcție de numărul de implanturi, de tipul structurii protetice și de materialele folosite. Soluțiile de tip All-on-4 sau All-on-6 implică, de regulă, patru sau șase implanturi per arcadă, pe care se ancorează o lucrare fixă care înlocuiește toți dinții.

Durata totală a tratamentului, de la prima consultație până la montarea lucrării finale, este de regulă de 3 până la 6 luni, intervalul variind în funcție de viteza de osteointegrare, de eventualele proceduri de augmentare osoasă și de complexitatea lucrării protetice. Lucrarea provizorie fixă se poate monta imediat după intervenția chirurgicală, ceea ce înseamnă că pacientul nu rămâne fără dinți în perioada de vindecare.

Ce să verifici înainte de a alege o clinică

Prețul unui implant dentar premium se justifică prin mai mulți factori verificabili: marca și generația implantului, dotarea cu echipamente de planificare digitală, experiența echipei medicale și existența unui laborator propriu care asigură controlul calității lucrărilor protetice. Un plan de tratament corect include o consultație inițială cu evaluare clinică completă, radiografie panoramică și, în cazurile complexe, computer tomograf, pe baza cărora se stabilesc cu precizie atât procedurile necesare, cât și costul total înainte de a începe orice intervenție. Orice ofertă care sare peste această etapă de diagnostic ridică semne de întrebare legitime, indiferent de prețul afișat.