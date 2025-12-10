Ce balamale să alegi pentru mobilă

Balama de uşi. foto: fernand.ro

Atunci când cumperi mobilă sau planifici un proiect de mobilier făcut la comandă, balamalele par, de cele mai multe ori, un detaliu secundar. Le vezi ca pe niște accesorii mici, ascunse în interiorul corpului de mobilier, ceva ce „vine la pachet” și care, în mod ideal, nu ar trebui să te preocupe prea mult. Cu toate acestea, balamalele influențează confortul, durabilitatea și chiar liniștea din casă, așa că citește mai departe și vezi ce variantă să alegi și tu.

Balamalele cu amortizare

Dacă ai în casă corpuri de bucătărie sau dressing-uri pe care le folosești des, probabil știi cât de deranjant este sunetul ușilor care se trântesc sau vibrația care se transmite în tot mobilierul. Balamalele cu amortizare rezolvă exact această problemă, pentru că permit ușii să se închidă lent și controlat, indiferent cât de tare ai împins-o.

Acest tip de balamale protejează atât mobila, cât și utilizatorii, fiind ideale pentru familii cu copii sau pentru încăperi în care vrei să păstrezi o atmosferă liniștită. În plus, amortizarea prelungește durata de viață a mobilierului, pentru că reduce șocurile la închidere și împiedică slăbirea elementelor din interior, așa că poți cumpara acum și tu modelul preferat.

Balamalele standard

Balamalele clasice, fără amortizare, sunt ideale pentru mobilierul care nu este folosit foarte intens sau pentru zonele în care zgomotul produs la închidere nu te deranjează. Sunt accesibile ca preț și se găsesc în multe variante, iar dacă mobilierul este de dimensiuni mici sau medii, aceste balamale își fac treaba foarte bine.

Secretul este să alegi un model de calitate, pentru că o balama ieftină își arată limitele repede prin apariția unor jocuri laterale, rugină, închidere instabilă sau uși care se lasă. Mai bine alegi balamale pentru mobilă 70x40 mm de la Fernand.ro pentru a evita orice risc.

Balamalele pentru uși cu deschidere mare

Dacă ai uși care trebuie să se deschidă mult, fie pentru acces facil la sertare, fie pentru a te mișca liber în jurul corpului de mobilier, există balamale speciale pentru deschideri de 110, 120 sau chiar 170 de grade. Acestea sunt foarte rezistente și sunt construite pentru a suporta mișcări frecvente, ceea ce le face potrivite în dressing-uri mari, dulapuri de bucătărie sau spații tehnice. În plus, sunt excelente atunci când vrei ca ușa să se retragă complet lateral, fără să te incomodeze.

Balamalele pentru uși aplicate, semi-aplicate sau încastrate

Aici intervine partea care creează confuzie pentru cine nu a mai ales balamale până acum. În funcție de modul în care ușa se suprapune pe corpul mobilierului, ai trei variante principale:

● Ușă aplicată, adică ușa acoperă complet muchia corpului

● Ușă semi-aplicată, adică două uși împart aceeași laterală a corpului

● Ușă încastrată, adică ușa intră în interiorul corpului de mobilier

Fiecare situație are nevoie de balamalele potrivite, altfel ușa nu se aliniază corect, nu se închide bine sau lovește corpul. În acest sens apar cele mai multe greșeli, pentru că oamenii aleg balamalele „după cum arată” și descoperă abia la montaj că nu se potrivesc.

Sistemele push-to-open

Dacă îți place mobila minimalistă, fără mânere, balamalele push-to-open sunt exact ceea ce îți trebuie deoarece permit deschiderea ușii printr-o simplă apăsare, eliminând nevoia unui mâner vizibil. Acest sistem oferă un aspect modern și foarte elegant, însă este important să alegi variante de calitate, pentru că deschiderea prin împingere pune presiune asupra mecanismului.

Este bine să alegi variante de la producători cunoscuți, pentru că diferența de preț este mică, dar diferența de calitate este imensă. Acum știi la ce să fii atent, așa că descoperă opțiunile disponibile la Fernand.ro și ia o decizie inspirată!