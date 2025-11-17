Ciprian Ciucu, revoluția tăcută din educație: 33 de unități școlare modernizate sau construite de la zero

În prim-plan, Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei. Sursă foto: Hepta

În Sectorul 6, ultimii cinci ani au adus una dintre cele mai ample transformări ale infrastructurii școlare din Capitală. Aproape jumătate dintre școli, grădinițe și licee au fost reabilitate, consolidate sau reconstruite în întregime, într-un ritm rar întâlnit în București.

Nu mai puțin de 22 de unități de învățământ au trecut prin lucrări majore de modernizare, fiind aduse la standarde actuale de siguranță, eficiență energetică și confort. Pe lângă acestea, alte 11 clădiri noi au fost ridicate de la zero, oferind spații luminoase, moderne și proiectate pentru nevoile educației contemporane — de la laboratoare digitale la săli de sport complet echipate.

Un element remarcabil îl reprezintă creșele — un tip de infrastructură ignorat timp de aproape jumătate de secol. În Sectorul 6, o creșă modernă a fost deja finalizată și dată în folosință, iar alte două sunt în construcție, răspunzând astfel unei nevoi acute a familiilor tinere.

Modernizarea nu s-a oprit însă la nivelul clădirilor. Toate unitățile de învățământ din sector au fost dotate cu mobilier nou, echipamente digitale și materiale didactice și sportive, achiziționate prin programe finanțate din fonduri europene. Rezultatul: un mediu educațional complet schimbat, în care elevii au acces la resurse moderne, iar profesorii pot preda în condiții demne de secolul XXI.

Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a devenit un exemplu de administrație care nu doar repară, ci construiește viitorul prin investiții consistente în educație.

Material susţinut de PNL