Criptomonedele - merită să fie incluse în portofoliul tău de investiții?

Criptomonedele câștigă tot mai mult interes în rândul investitorilor care își diversifică portofoliile. Sursa foto: Pexels.com

Criptomonedele au trecut de la a fi un subiect de nișă la un element recunoscut al discursului financiar global, atrăgând interesul atât al investitorilor experimentați, cât și al celor care abia își construiesc portofoliul. Popularitatea lor a crescut pe măsură ce tehnologia blockchain și active precum Bitcoin și Ethereum au demonstrat potențialul de transformare a sistemelor financiare tradiționale.

Totuși, includerea criptomonedelor într‑un portofoliu nu este o decizie simplă și trebuie evaluată în contextul toleranței la risc, obiectivelor financiare și cunoștințelor sau experienței fiecăruia. În acest articol explorăm pe rând cele mai importante întrebări pe care ar trebui să ți le pui ca investitor responsabil înainte de a adăuga tranzacționarea criptomonedelor în strategia ta de investiții.

Ce sunt criptomonedele și cum funcționează?

Criptomonedele sunt monede digitale sau active care folosesc tehnologia blockchain pentru a facilita tranzacții sigure, descentralizate, fără a necesita o autoritate centrală, cum ar fi o bancă sau un guvern. Bitcoin, de exemplu, a fost prima criptomonedă și rămâne unul dintre cele mai cunoscute active digitale, dar există multe altele, inclusiv Ethereum, Ripple și Litecoin, care oferă funcții și aplicații diferite.

De ce unii investitori includ criptomonede* în portofolii diversificate?

Un motiv pentru care tot mai mulți investitori privesc criptomonedele ca parte dintr‑un portofoliu este potențialul de creștere pe termen lung. Bitcoin și alte monede digitale au demonstrat, de-a lungul anilor, perioade de creșteri semnificative, ceea ce atrage investitori ce caută expunere la tehnologie și oportunități neconvenționale. Însă aici, în mod evident, trebuie luat în calcul faptul că, performanțele din trecut nu reprezintă garanții pentru rezultatele viitoare.

Ce rol joacă volatilitatea în decizia de investiție?

Volatilitatea este o caracteristică definitorie a criptomonedelor - prețul acestora poate fluctua puternic într‑o perioadă scurtă de timp. De exemplu, Bitcoin și Ethereum pot înregistra mișcări importante de 10% sau mai mult într‑o singură zi, ceea ce este considerat „normal” în acest mediu.

Cum poți include criptomonede în portofoliu?

Există mai multe moduri de a obține expunere pe criptomonede. Unul direct este cumpărarea și deținerea activelor digitale printr‑un portofel digital sau o platformă de schimb (exchange). Alternativ, poți investi prin instrumente reglementate sau derivate, cum ar fi CFD‑uri pe criptomonede, unde nu deții activul, dar speculezi mișcarea prețului acestuia. Brokerii reglementați, inclusiv cei care oferă tranzacționare de criptomonede CFD, îți pot pune la dispoziție multiple perechi și produse bazate pe criptomonede fără a avea nevoie de setări tehnice complexe.

Ce avantaje pot avea criptomonedele în portofoliu?

Un avantaj potențial al criptomonedelor este posibilul randament mai mare decât activele tradiționale, în perioadele de creștere a pieței. De asemenea, criptomonedele pot oferi o diversificare reală într‑un portofoliu, pentru că evoluția lor nu este direct corelată cu piețele bursiere sau de obligațiuni.

Ce strategii de investiție sunt recomandate?

Pentru un investitor începător, este recomandabil să tratezi criptomonedele ca pe o componentă a portofoliului, nu ca pe întregul tău plan investițional. Alocarea unui procent moderat al capitalului - pe baza toleranței la risc - și menținerea unei perspective pe termen lung sunt strategii deseori sugerate de analiști.

De asemenea, educația continuă este esențială: înțelegerea fundamentelor blockchain, a diferențelor între monedele principale și altcoins și cunoașterea scenariilor macroeconomice care pot afecta piețele digitale pot sprijini deciziile tale investiționale, iar pe XTB.com/ro găsești numeroase resurse care îți pot fi de ajutor.

Includerea criptomonedelor într‑un portofoliu de investiții poate avea sens pentru unii investitori, dar nu este o decizie universală. Ele pot oferi diversificare și potențial de creștere, dar vin cu volatilitate și riscuri semnificative care trebuie înțelese pe deplin și gestionate cu atenție.

Întrebări frecvente despre criptomonede

Ce sunt criptomonedele?

Criptomonedele sunt active digitale descentralizate, care folosesc tehnologia blockchain pentru a facilita tranzacții sigure și transparente.

Pot include criptomonede în portofoliul meu?

Da, dar numai dacă înțelegi riscurile implicate și le aloci o parte moderată din capital, în funcție de obiectivele tale investiționale.

Sunt criptomonedele potrivite pentru începători?

Ele pot fi incluse, dar necesită educație, înțelegerea riscurilor și o abordare disciplinată, fără a le trata ca pe o soluție de îmbogățire rapidă.

Ce avantaje oferă criptomonedele într‑un portofoliu diversificat?

Ele pot aduce diversificare și potențial de creștere în portofolii care includ și active tradiționale.

Cum pot gestiona riscurile asociate criptomonedelor?

Prin stabilirea unor limite de pierdere, educație continuă, alocarea atentă a capitalului și planificare pe termen lung.

Acest articol are scop informativ și nu reprezintă recomandare de investiții. Investițiile în criptomonede și alte instrumente financiare implică riscuri semnificative, inclusiv posibilitatea pierderii capitalului investit. Investește responsabil.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.





*Atenție, la XTB nu se poate investi direct în criptomonede cu deținere! Investitorii pot avea expunere pe Bitcoin sau alte monede virtuale doar prin intermediul CFD-urilor, ETF-urilor, ETN-urilor sau Acțiunilor.

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.