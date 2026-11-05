Cum alegi un cadou care nu ajunge în sertar

Descoperă cum alegi cadouri de Crăciun inspirate, de la coșuri tematice și pachete gourmet până la selecții premium, potrivite fiecărui buget. Sursa foto: Imagini proprii - Flony Gift SRL

Greșeala clasică: cadoul practic

O oală, un set de prosoape, un aspirator de mână. Practicul e frumos, dar nu e cadou, e logistică. Obiectele utile se cumpără oricum, tot anul, iar cine le primește de sărbători rămâne cu senzația că i s-a rezolvat o problemă, nu că i s-a făcut o bucurie. A doua greșeală, la fel de răspândită, e cadoul care cere o mărime, o culoare sau un gust precis. Șansele să nimerești sunt mici, iar bonul de retur strică tot efectul.

Formatul cu mai multe produse mici reduce riscul: chiar dacă unul nu se potrivește, restul salvează situația. Variantele de cosuri cadou gata compuse acoperă bine zona asta, pentru că sunt construite pe teme — cafea, dulciuri fine, vin, îngrijire — și nu pe nimereală.

Ce se vede primul

Un lucru pe care îl subestimează aproape toată lumea e ambalajul. Nu pentru că ar conta mai mult decât conținutul, ci pentru că el e ce se vede primul, iar prima impresie se formează înainte să apuce cineva să se uite ce e înăuntru. Un produs bun într-o pungă de plastic transmite altceva decât același produs într-o cutie închisă cu fundă.

Merită spus și că ambalajul nu e o cheltuială pierdută. Într-un pachet de două sute de lei, cutia și prezentarea pot însemna douăzeci-treizeci de lei din preț. Pare mult până compari două pachete cu același conținut, unul în cutie rigidă cu fundă și altul într-o folie transparentă. Al doilea arată ca un coș de supermarket, chiar dacă înăuntru e exact același vin.

De aici și diferența reală dintre două pachete cu preț apropiat: unul e o grămadă de produse puse laolaltă, celălalt e o compoziție. Se vede imediat, chiar dacă nimeni nu o spune cu voce tare.

Cât să dai

Nu există o sumă corectă, există o sumă potrivită relației. Pentru un coleg sau un copil, un pachet de optzeci-o sută douăzeci de lei e mai mult decât suficient — unele conțin peste zece produse. Pentru părinți, nași sau parteneri apropiați, intervalul de o sută cincizeci — două sute cincizeci de lei acoperă variantele cu vin sau spumant. Peste patru sute intri în zona selecțiilor premium, cu whisky sau vinuri de colecție, care au sens doar când relația o cere.

Un detaliu care ajută: verifică dacă magazinul acceptă modificări. Cele mai multe permit să scoți un produs și să adaugi altul, gratuit. Dacă știi că cineva nu bea alcool, nu are rost să cauți alt pachet — se schimbă sticla.

Când să cumperi

Dacă te apuci acum, ai avantajul stocurilor complete. Colecțiile de cadouri craciun sunt deja disponibile, iar la început de sezon găsești și cele mai bune prețuri. În decembrie alegi din ce a rămas, iar livrarea devine loterie.

Iar dacă persoana locuiește departe, trimiterea directă e de preferat amânării până la următoarea vizită. Un pachet care ajunge înainte de sărbători face mai mult decât unul perfect care ajunge în februarie.