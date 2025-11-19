Cum alegi un televizor smart 100 cm fără să regreți

4 minute de citit Publicat la 14:45 19 Noi 2025 Modificat la 14:45 19 Noi 2025

Televizor smart într-un living. foto: unsplash.com

Televizorul smart 100 cm este un televizor inteligent care are o diagonală de aproximativ 40 inch. Nu este un televizor foarte mare, ci un televizor ideal mai degrabă pentru spații și încăperi de dimensiuni mai mici. În alegerea televizorului smart 100 cm perfect, va trebui să ții cont de câteva specificații pentru a te asigura că televizorul se va potrivi nevoilor tale. Despre cum alegi un televizor smart cu diagonală de 100 cm vorbim în rândurile de mai jos.

Ce tehnologie are display-ul televizorului?

Fie că vorbim despre un televizor smart 100 cm sau un televizor de dimensiuni mai mari, este extrem de important să vezi ce tehnologie are display-ul televizorului. Este un televizor LED, OLED, QLED?

Având în vedere tehnologia în continuă evoluție, televizoarele de astăzi nu sunt toate la fel. Acestea au display-uri diferite în funcție de gama lor de preț și de calitatea vizuală pe care o pot oferi. Trebuie menționat că televizoarele cu diagonală de 100 cm nu sunt, în general, foarte scumpe.

Așadar, îți va fi destul de ușor să găsești un televizor LED 100 cm sau un televizor QLED 100 cm, această tehnologie de pe urmă câștigând popularitate în ultimii ani.

Mai jos vei putea găsi un rezumat al tipurilor de tehnologii și ecrane pe care le-ai putea întâlni.

● televizor smart 100 cm LED: cel mai comun și ușor de găsit, este caracterizat de un ecran cu cristale lichide LCD care utilizează iluminare de fundal cu LED. Televizoarele LED sunt disponibile în toate segmentele de piață, inclusiv în gama medie-înaltă, și sunt cele mai răspândite pe piață

● televizor smart 100 cm OLED: are emisie organică de lumină, fiecare LED de pe panou corespunzând unui pixel, fiecare fiind capabil să se aprindă și să se stingă singur. Acest lucru oferă un control precis și rapid al luminii și culorii și permite obținerea unor nuanțe absolute de negru, deoarece pixelii negri sunt efectiv dezactivați. Un astfel de televizor OLED economisește energie și este calitativ superior unui televizor LED, dar este și mai scump

● televizor smart 100 cm QLED: tehnologie Quantum Dot LED, dispune de adăugarea unui filtru activ de nanoparticule între panoul LCD și iluminarea de fundal cu LED. Această tehnologie proprie Samsung oferă culori strălucitoare, realiste, adesea considerate superioare celor emise de un panou OLED.

Cu toate acestea, un televizor QLED nu poate oferi contrastul alb-negru puternic al unui panou OLED și are timpi de răspuns puțin mai lenți, deși este un televizor mai fiabil. Avantajele sunt însă semnificative, motiv pentru care îți recomandăm, dacă poți, să te îndrepți spre un QLED.

Indiferent dacă ești în căutarea celui mai bun televizor LED sau OLED de 100 cm sau a celui mai bun televizor QLED de 100 cm, trebuie știu că există și alți factori pe care ar fi bine să-i consideri.

Dacă te interesează vizionarea de conținut de înaltă calitate și divertisment de ultimă generație, ar fi bine să verifici și compatibilitatea cu tehnologii precum HDR (High Dynamic Range) și Dolby Vision, care îți permit să apreciezi umbrele și zonele luminoase care altfel ar fi neobservate.

HDR (High Dynamic Range) amplifică zonele luminoase și umbrele de pe ecran și optimizează calitatea imaginii datorită gamei dinamice de peste 1 miliard de culori. Dolby Vision îmbunătățește și mai mult adâncimea culorii la 12 biți, chiar mai precis decât HDR, pe baza metadatelor dinamice primite de la ecran.

Ce rezoluție oferă ecranul televizorului?

Indiferent că ești în căutarea celui mai bun televizor smart 100 cm sub 1000 de lei sau ești dispus să cheltui mai mult de 1000 de lei pe un televizor, îți recomandăm să alegi un televizor cu rezoluție bună.

Dacă vorbim despre cele mai ieftine modele de smart TV-uri, vei găsi disponibile modele cu rezoluție Full HD (1920 x 1080 pixeli) sau chiar HD (1280 x 720 pixeli) în segmentele mai ieftine ale pieței. Chiar dacă sunt considerate soluții învechite, sunt încă soluții fiabile dacă dorești cu adevărat să economisești cât mai mult posibil.

Dacă te vei orienta spre modelele de televizoare puțin mai mari, ca de exemplu modelele de 43 inch, care au o diagonală de aproximativ 109 cm, vei putea alege chiar și o rezoluție 4K.

Aceasta este, de fapt, o rezoluție tipică întâlnită la televizoarele moderne cu această diagonală. 4K UHD (numit și 4K Ultra HD) are 3840 x 2160 pixeli și garantează o experiență de divertisment solidă pe toate planurile. Desigur, există mulți care cred că o astfel de rezoluție ar fi mai bună pe panouri cu diagonale puțin mai mari, dar nu există nicio îndoială că 4K a devenit acum rezoluția de bază de facto pentru mulți.

În ceea ce privește rezoluția 8K UHD (numită și 8K Ultra HD și egală cu 7680 x 4320 pixeli), vorbim despre panouri care sunt încă foarte scumpe și, mai ales, au o diagonală mai mare. Pe scurt, nu are prea mult sens să cauți această rezoluție în acest context.

Ce funcții inteligente are televizorul?

Funcțiile inteligente ale unui televizor smart îți permit să conectezi televizorul la internet, să accesezi aplicații precum Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube și chiar să descarci jocuri video simple.

Atenție însă că televizorul smart este alimentat de un sistem de operare avansat care gestionează interfața grafică a meniurilor și secțiunilor de navigare, iar compatibilitatea poate varia. Nu toate aplicațiile sunt compatibile cu toate sistemele de operare Smart TV și, în unele cazuri, disponibilitatea unor aplicații te împiedică să profiți din plin de ele.

Din fericire, astăzi, aproape toate televizoarele, cu excepția unora pentru televizoare deosebit de accesibile, sunt capabile să ofere acces la principalele aplicații de divertisment.

Printre cele mai populare sisteme de operare se numără webOS de la LG, VIDAA de la Hisense, Tizen de la Samsung și Android TV/Google TV de la Google.

Alte lucruri pe care le poți lua în considerare sunt prezența porturilor HDMI și USB, astfel încât să poți conecta la modelul tău de televizor smart 100 cm, fără probleme, perifericele dorite.