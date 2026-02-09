Cum bocancii și echipamentul adecvat reduc pierderile pe șantierele de construcții. foto:gregorco.ro/

Fiecare zi pierdută pe un șantier din cauza unui accident de muncă înseamnă bani care nu se mai recuperează. Firmele de construcții care ignoră echipamentul de protecție ajung să plătească de trei ori: amenda, spitalizarea și întârzierea proiectului. Într-o piață competitivă precum cea din Constanța, unde șantierele portuare și rezidențiale rulează simultan, echiparea corectă a echipei face diferența între profit și pierdere.

Ce riscuri specifice întâlnesc lucrătorii pe șantierele de construcții

Construcțiile concentrează cele mai multe tipuri de riscuri profesionale dintr-un singur loc de muncă. Un muncitor pe șantier se expune zilnic la căderea obiectelor de la înălțime, alunecări pe suprafețe umede, tăieturi de la materiale ascuțite și zgomot peste limita de 85 de decibeli. La acestea se adaugă riscurile termice, praful de ciment și contactul cu substanțe chimice din vopsele sau adezivi.

Statisticile arată că alunecările și împiedicările provoacă cele mai multe accidente pe șantier. Un bocanc fără talpă antiderapantă certificată SRC transformă o suprafață umedă într-un pericol real. La fel, lipsa lamelei antiperforație din talpă expune piciorul la cuie, fiare sau alte obiecte ascuțite omniprezente pe un șantier activ.

Încălțămintea de siguranță pe șantier și standardele obligatorii

Ce clasă de protecție solicită legislația pentru construcții

HG 1048/2006 prevede clar că lucrătorii din construcții trebuie să poarte încălțăminte de securitate cu talpă antiperforație. Alegerea unor bocanci protectie din clasa S3 acoperă toate cerințele: bombeu rezistent la 200 de jouli, lamelă antiperforație, rezistență la apă și talpă antiderapantă. Pentru lucrări de finisaj sau interioare, clasa S1P poate fi suficientă, dar pe șantierele cu lucrări de structură, S3 rămâne standardul minim recomandat.

Bombeu compozit sau metalic pentru construcții

Bocancii protecție cu bombeu din compozit câștigă teren pe șantierele moderne. Greutatea lor redusă cu până la 40% față de varianta metalică diminuează oboseala muncitorului pe parcursul unui schimb de 8-10 ore. Materialul compozit nu conduce electricitatea și nu reacționează la detectoarele de metale, ceea ce îl face potrivit și pentru lucrările în apropierea instalațiilor electrice.

Îmbrăcămintea de lucru adaptată condițiilor de pe șantier

Pe un șantier de construcții, îmbrăcămintea suportă solicitări mecanice intense: frecare de schele, contact cu mortar, expunere la intemperii. Salopete de lucru din tercot sau bumbac 100% rezistă la aceste condiții și oferă protecție fără a restricționa mișcările. Modelele cu pieptar și genunchiere integrate sunt preferate de zidari și fierierii-betonieri care lucrează frecvent în poziții solicitante.

Sezonul dictează alegerea materialului. Vara, salopetele de lucru din țesătură ușoară de 180-190 grame pe metru pătrat previn supraîncălzirea. Iarna, variantele căptușite cu inserții termoizolante mențin temperatura corpului fără a adăuga volum excesiv. Pentru lucrările pe timp de noapte sau în zone cu trafic de utilaje, elementele reflectorizante certificate EN ISO 20471 sunt obligatorii.

Costul real al unui accident pe șantier comparativ cu investiția în echipament

Un accident de muncă pe șantier generează costuri directe și indirecte pe care mulți antreprenori le subestimează. Amenda de la ITM poate ajunge la 8.000 de lei per angajat neechipat. Dacă accidentul necesită spitalizare, firma suportă zilele de concediu medical și trebuie să găsească un înlocuitor. Întârzierea lucrărilor atrage penalități contractuale care depășesc cu mult costul echipamentului.

O pereche de bocanci protecție S3 de calitate costă între 200 și 350 de lei și rezistă un an de utilizare intensă. O salopetă profesională se încadrează în aceeași plajă de preț. Echiparea completă a unui muncitor, inclusiv cască, mănuși și ochelari, reprezintă o investiție de sub 800 de lei care previne pierderi de mii de lei per incident evitat.

De ce firmele de construcții aleg furnizori locali

Șantierele nu așteaptă. Când un muncitor nou intră pe proiect sau când echipamentul curent se deteriorează, firma are nevoie de înlocuire imediată. Accesul la un furnizor de echipamente protectie Constanta elimină timpii de așteptare pentru livrări și permite probarea produselor direct la magazin.

Un furnizor local cunoaște specificul zonei: tipurile de șantiere active, condițiile climatice de pe litoral și cerințele antreprenorilor din construcții navale sau civile. Această expertiză se traduce în recomandări adaptate, nu generice. Firmele care mențin o relație constantă cu un distribuitor din zonă beneficiază și de prețuri mai bune la comenzile recurente pentru echipele lor.

Echipamentul de protecție ca instrument de retenție a forței de muncă

Criza de muncitori calificați din construcții afectează toate firmele, iar cele din Constanța nu fac excepție. Un zidar sau un fierar-betonier experimentat alege angajatorul care îi oferă condiții mai bune. Bocancii protecție confortabili, salopetele de lucru potrivite sezonului și echipamentul complet transmit un mesaj clar: firma își respectă oamenii.

Antreprenorii care tratează echipamentul de protecție ca pe o cheltuială necesară pierd muncitori în fiecare sezon. Cei care îl privesc ca pe o investiție în echipă construiesc nu doar clădiri, ci și o reputație care atrage lucrători și menține proiectele în grafic.