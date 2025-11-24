Cum folosești decorul ca să aduci culoare într-un design cu nuanțe reci

2 minute de citit Publicat la 12:52 24 Noi 2025 Modificat la 12:52 24 Noi 2025

Tabou pe perete. foto: unsplash.com

Când o locuință pare rece și lipsită de viață, problema nu e mereu mobilierul sau pereții. De multe ori lipsesc accentele care îi dau personalitate. Tonurile reci, precum gri, albastru, verde închis, pot arăta bine, dar dacă totul e în aceeași paletă, camera va căpăta un aspect tern.

Vestea bună e că poți schimba totul ușor, fără să renovezi. Câteva culori bine alese, texturi diferite și tablouri potrivite pot schimba complet atmosfera unei locuințe.

Dacă vrei să găsești cea mai bună soluție pentru tine, urmează următoarele sfaturi de design interior!

Cum alegi culorile potrivite pentru un decor rece?

Culorile reci pot fi plăcute, dar au nevoie de ceva care să le echilibreze. O regulă simplă e cea a celor trei tonuri:

· o culoare dominantă (gri, albastru, verde închis)

· una neutră (alb, bej, crem)

· una de accent (galben muștar, teracotă, portocaliu)

Culoarea de accent e cea care rupe monotonia. Poate fi într-un covor, într-o pernă sau într-un set tablouri pe peretele principal. Dacă locuința ta are tonuri reci, alege un accent cald care să creeze acel echilibru vizual.

Cum creezi un punct de interes vizual?

Fiecare cameră are nevoie de un loc care atrage atenția. În living, poate fi un perete cu tablouri moderne, iar în dormitor, un tablou dormitor deasupra patului. Rolul punctului central este să dea direcție privirii și să lege între ele celelalte elemente din cameră, astfel încât tot decorul să pară gândit ca un întreg.

Dacă vrei să găsești cea mai bună piesă pentru tine, gândește-te la starea pe care vrei să o transmiți: energie, liniște, rafinament. Alege tablouri care se potrivesc cu ideea ta și care au o culoare caldă în compoziție.

Câteva idei simple:

· un tablou perete cu accente galbene într-un living gri;

· o veioză crem într-un dormitor albastru;

· o măsuță din lemn deschis lângă o canapea cu finisaj industrial.

Un singur element cald poate face camera să arate mai echilibrat și mai plăcut.

De ce merită să investești în tablouri de calitate?

Tablourile nu sunt doar decor, ci piese care schimbă atmosfera unei camere. Un perete gol arată rece, în timp ce un tablou bine ales aduce echilibru și personalitate.

Designerii recomandă tablourile pe pânză, pentru că textura face culorile mai vii și imaginea mai plăcută la privit.

Dacă vrei să găsești cea mai bună variantă pentru tine, alege pânză groasă, print de calitate și culori care rămân la fel în timp.

LuxCanva este un brand românesc specializat în tablouri canvas premium. Fiecare piesă e imprimată pe pânză de bumbac groasă, montată pe cadru din lemn de brad și finisată cu atenție. Culorile sunt vii, iar printul rezistă mulți ani.

Pe site ai un „Power Filter” care te ajută să sortezi peste 10.000 de modele după culoare, dimensiune sau preț. Poți găsi exact ce se potrivește cu stilul casei tale.

Câteva culori calde, texturi diferite și un tablou bine ales pot schimba complet felul în care arată casa ta. Nu e nevoie să te apuci de renovări, ci doar de să faci mici schimbări care să facă diferența.