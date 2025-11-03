Cum influențează somnul sănătatea mintală și fizică – perspectiva Dormeo

3 minute de citit Publicat la 14:34 03 Noi 2025 Modificat la 14:34 03 Noi 2025

În prim-plan, o pernă ţinută cu două mâini. foto: pexles.com

Somnul reprezintă un pilon esențial al sănătății fizice și mentale, influențând modul în care organismul se recuperează și se regenerează. O odihnă insuficientă sau de proastă calitate poate afecta concentrarea, memoria și starea de spirit, crescând riscul de anxietate, depresie sau iritabilitate. În plan fizic, somnul contribuie la reglarea metabolismului, la menținerea tensiunii arteriale normale și la întărirea sistemului imunitar. În consecință, calitatea somnului nu poate fi ignorată și trebuie tratată cu aceeași seriozitate precum alimentația sau exercițiile fizice.

Un somn odihnitor depinde atât de durata acestuia, cât și de calitatea mediului în care dormim. Un dormitor bine aerisit, cu temperatură optimă și nivel redus de zgomot, poate spori considerabil eficiența odihnei. De asemenea, obiceiurile zilnice influențează calitatea somnului: evitarea ecranelor înainte de culcare, stabilirea unui program regulat și tehnicile de relaxare sunt toate componente importante pentru a adormi rapid și a menține un ciclu sănătos.

Alegerea unei saltele potrivite

Pentru un somn cu adevărat odihnitor, o saltea pentru pat potrivită este esențială. Aceasta susține coloana vertebrală într-o poziție corectă și ajută la reducerea presiunii asupra articulațiilor și mușchilor. În plus, o saltea de calitate contribuie la prevenirea durerilor de spate, a rigidității matinale și a disconfortului pe timpul nopții. Materialele și fermitatea trebuie alese în funcție de greutatea corporală, preferințele personale și eventualele probleme ortopedice.

Multe persoane aleg să completeze salteaua cu un topper , pentru a obține un plus de confort și adaptabilitate. Topperul poate egaliza diferențele de fermitate, poate reduce punctele de presiune și poate oferi senzația de îmbrățișare a corpului, sporind calitatea somnului. Această soluție este ideală și pentru cei care doresc să își îmbunătățească o saltea mai veche sau să personalizeze gradul de confort fără a schimba complet patul.

Probleme frecvente în timpul somnului

Un semn comun că patul sau salteaua nu sunt adecvate poate fi amortirea mainilor in somn , cauzată de o poziție incorectă sau de presiunea exercitată asupra nervilor și vaselor de sânge. Această senzație poate duce la treziri frecvente și la o odihnă incompletă. Alegerea corectă a saltelei și a topperului, precum și reglarea poziției corpului, pot preveni apariția acestui disconfort și pot asigura un somn mai profund și mai relaxant.

Pe lângă saltea și topper, pernele și accesoriile joacă un rol la fel de important. O pernă adaptată formei gâtului și a umerilor sprijină corect coloana cervicală și contribuie la reducerea tensiunii musculare. Lenjeria de pat din materiale respirabile și husele pentru saltea care permit circulația aerului pot preveni acumularea umidității și mirosurilor neplăcute, oferind un mediu igienic și confortabil.

Rutine sănătoase și mediu propice pentru somn

Crearea unui mediu relaxant pentru dormit este esențială pentru sănătatea mintală. Camerele ordonate, culorile calde și iluminatul difuz induc relaxarea necesară înainte de culcare. De asemenea, evitarea alimentelor grele sau a cofeinei cu câteva ore înainte de somn ajută la menținerea unui ciclu de odihnă constant și la reducerea trezirilor nocturne.

Exercițiile ușoare de seară, meditația sau lectura pot facilita tranziția către somn și pot reduce nivelul de stres acumulat pe parcursul zilei. În plus, menținerea unui program regulat de somn, chiar și în weekend, ajută la reglarea ritmului circadian, ceea ce se traduce prin mai multă energie și concentrare în timpul zilei.

Beneficiile unei odihne de calitate

Un somn corespunzător susține claritatea mentală, performanțele cognitive și starea emoțională. De asemenea, sprijină sănătatea cardiovasculară și metabolismul, contribuind la prevenirea obezității și a altor afecțiuni. Combinația dintre o saltea potrivită, un topper confortabil și un mediu adecvat poate face diferența între un somn superficial și unul regenerant.

În plus, utilizarea unor accesorii de calitate și atenția acordată detaliilor mici, precum poziția corpului sau nivelul de aerisire, pot amplifica efectele pozitive ale odihnei asupra întregului organism. Dormeo propune soluții care ajută la transformarea somnului într-un aliat al sănătății mintale și fizice, punând accent pe confort, igienă și adaptabilitate la nevoile fiecărei persoane.

Sursa foto: pexels.com