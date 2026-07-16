Cum readuci albul impecabil țesăturilor, cu un inalbitor pentru rufe albe, de la Dezitec livrat în toată țara

2 minute de citit Publicat la 12:10 16 Iul 2026 Modificat la 12:18 16 Iul 2026

Îngrijirea corectă a textilelor începe cu soluțiile de curățare adecvate. Sursă foto: dezitec.ro

Dezitec aduce în România produse de curățenie fabricate în Italia și oferă consultanță pentru alegerea soluțiilor potrivite. Portofoliul include și produse destinate întreținerii textilelor, folosite atât acasă, cât și în mediul profesional.

De ce își pot pierde hainele deschise culoarea în timp?

Un tricou alb cumpărat recent nu rămâne întotdeauna la fel după câteva spălări. În multe cazuri, aspectul schimbat apare din cauza reziduurilor de detergent, a temperaturii nepotrivite sau a petelor care nu au fost tratate la timp.

Pentru a păstra un aspect îngrijit al țesăturilor, merită urmărite câteva obiceiuri simple:

- respectarea instrucțiunilor de pe eticheta hainelor;

- sortarea textilelor după culoare și tipul materialului;

- folosirea cantității recomandate de produs;

- tratarea petelor înainte de spălare atunci când este necesar;

- alegerea unor produse formulate pentru tipul respectiv de textile.

În această etapă poate fi util și un inalbitor rufe albe, utilizat conform recomandărilor producătorului, pentru îndepărtarea anumitor pete și pentru menținerea aspectului materialelor deschise la culoare.

Cum alegi produsele potrivite pentru spălarea textilelor?

Materialele textile nu se comportă la fel în timpul spălării, iar alegerea produselor depinde de tipul țesăturii și de modul în care aceasta este folosită. Dezitec pune la dispoziție produse fabricate în Italia, testate înainte de a fi incluse în portofoliu, atât pentru utilizatori casnici, cât și pentru mediul profesional.

În funcție de necesități, pot fi luate în calcul:

- produse concentrate, utilizate în cantități reduse;

- soluții dedicate îndepărtării petelor;

- variante adaptate spălării automate;

- produse pentru utilizări frecvente în spații comerciale sau instituționale.

Pentru volume mai mari de textile sau pentru activități profesionale, este recomandat să cauti detergent rufe profesional, deoarece este conceput pentru utilizare constantă și dozare controlată.

Unde sunt folosite aceste soluții de curățare?

Îngrijirea textilelor este importantă în numeroase domenii, iar cerințele diferă de la o activitate la alta. Într-o unitate HoReCa, într-o spălătorie sau într-o instituție medicală, procesul de curățare presupune respectarea unor proceduri bine stabilite.

Printre domeniile în care sunt utilizate aceste soluții se numără:

- hoteluri și restaurante;

- firme de curățenie;

- spălătorii;

- unități sanitare;

- spații de birouri;

- mediul industrial.

Multe dintre produsele din portofoliu au formule concentrate, astfel încât pot fi utilizate în cantități reduse. Acestea sunt testate dermatologic și respectă standardele de siguranță prezentate de producător.

De ce contează consultanța atunci când alegi produsele?

Tipul materialului, frecvența spălărilor și natura petelor influențează alegerea unei soluții potrivite.

Din acest motiv, echipa Dezitec oferă sprijin în identificarea produselor care răspund cât mai bine fiecărei situații. O recomandare adaptată poate simplifica procesul de întreținere și poate contribui la folosirea corectă a produselor disponibile.

Întrebări frecvente

Întrebare 1: Cum pot evita îngălbenirea hainelor deschise la culoare?

Răspuns 1: Respectarea temperaturii recomandate, dozarea corectă a produselor și sortarea hainelor înainte de spălare pot contribui la păstrarea aspectului acestora.

Întrebare 2: Produsele Dezitec sunt destinate doar companiilor?

Răspuns 2: Nu. Portofoliul include soluții utilizate atât în mediul profesional, cât și pentru întreținerea textilelor din locuință.

Întrebare 3: Ce înseamnă că un detergent este concentrat?

Răspuns 3: Formula este concepută pentru a fi utilizată în cantități reduse, respectând recomandările producătorului.

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