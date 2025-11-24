Cum să alegeți corect fereastra de mansardă VELUX: 6 sfaturi esențiale pentru o alegere inspirată și durabilă

4 minute de citit Publicat la 12:57 24 Noi 2025 Modificat la 13:00 24 Noi 2025

O fereastră VELUX privită de la exterior. foto: unsplash.com

Alegerea unei ferestre de mansardă VELUX nu înseamnă doar să decideți dimensiunea sau modelul care vă place cel mai mult. O fereastră de mansardă este o investiție pe termen lung, iar alegerea corectă influențează direct confortul, lumina naturală, aerisirea și eficiența energetică a locuinței dumneavoastră.

În rândurile de mai jos, vă prezentăm 6 sfaturi esențiale pe care este important să le luați în calcul înainte de a cumpăra și instala o fereastră VELUX .

1. Gândiți-vă la destinația camerei și alegeți modelul potrivit

Primul pas este să stabiliți unde urmează să instalați fereastra: în dormitor, living, baie sau bucătărie. Această decizie determină tipul de finisaj adecvat.

VELUX oferă două variante principale de finisaj:

• Fereastră din lemn cu protecție de lac incolor, ideală pentru camere de zi - dormitoare, livinguri, birouri, dressinguri sau casa scării. Lemnul natural aduce o notă caldă și elegantă, fiind perfect pentru spații cu umiditate normală. Fereastră din lemn acoperit cu poliuretan alb, recomandată pentru încăperi cu umiditate ridicată - băi și bucătării. Finisajul din poliuretan o face extrem de rezistentă la umezeală și ușor de întreținut.

• Ferestrele VELUX cu protecție de poliuretan nu necesită relăcuire, își păstrează aspectul impecabil în timp și beneficiază de 15 ani garanție.

Dacă diferența de preț vi se pare mare, merită să știți că o singură relăcuire profesională a unei ferestre din lemn depășește această diferență. În plus, disconfortul creat de operațiunea de relăcuire - praf, miros, timp pierdut - dispare complet.

Așadar, alegeți finisajul în funcție de destinația încăperii și de durabilitatea dorită. O alegere corectă înseamnă confort, fiabilitate și o investiție inteligentă.

2. Alegeți dimensiunea potrivită pentru lumină naturală optimă

Nu există o dimensiune standard care să se potrivească tuturor încăperilor. O fereastră ideală pentru o cameră mică poate fi prea mică pentru un dormitor spațios.

Dimensiunea corectă se stabilește în funcție de:

• Suprafața camerei - regula generală: suprafața vitrată = cel puțin 10% din suprafața podelei.

• Destinația încăperii - camerele de zi, bucătăriile sau birourile necesită mai multă lumină naturală.

• Panta acoperișului - cu cât este mai mare, cu atât fereastra captează mai puțină lumină directă.

• Numărul de ferestre - două ferestre mai mici pot oferi lumină mai uniformă decât una singură.

• Orientarea - camerele spre nord necesită ferestre mai mari; cele spre sud pot folosi ferestre mai mici.

VELUX oferă numeroase dimensiuni standard. Dacă doriți lista completă, vă putem transmite oricând.

3. Alegeți modelul ferestrei în funcție de buget și performanță

Compania daneza VELUX oferă o gamă variată de ferestre de mansardă: de la Standard la Premium, diferențiate prin izolație termică, fonică și calitatea sticlei.

Ferestrele de mansardă pot include:

• geamuri cu 2 sau 3 foi de sticlă

• gaz inert Argon sau Kripton

• sticlă laminată pentru siguranță

• tratamente anti-UV

• tratament pentru reducerea zgomotului ploii

• tratament pentru autocurățare.

Modelele Standard Plus - GLL 1061 și GLU 0061 - oferă unul dintre cele mai bune rapoarte calitate/preț, combinând fiabilitatea VELUX cu o izolație excelentă.

4. Țineți cont de înclinația acoperișului

Majoritatea ferestrelor de mansardă VELUX sunt concepute pentru acoperișuri cu panta între 15° și 90°. Pentru acoperișuri între 10° și 20°, trebuie folosit VELUX GBL, model special pentru pantă redusă.

Montarea unui model nepotrivit pantei acoperișului poate duce la:

• infiltrații

• deteriorarea structurii acoperișului

• afectarea termoizolației

• daune la finisajele interioare.

Consultați întotdeauna un specialist înainte de achiziție.

5. Alegeți tipul de deschidere în funcție de poziționare

Deschiderea influențează confortul, accesibilitatea și modul de utilizare.

Tipuri de deschidere:

• Mâner sus - ideal pentru ferestre cu partea superioară la 2,20-2,30 m. Ergonomic, permite mobilier sub fereastră și poate fi ulterior automatizat.

• Mâner jos - potrivit când partea inferioară este la 1,90-2,20 m. Mai greu de utilizat, nu permite mobilier dedesubt și nu poate fi motorizat.

Dacă partea superioară depășește 2,30 m, soluția ideală este VELUX ACTIVE with NETATMO .

La orice nelămurire, cereți consultanță unui montator autorizat VELUX - preferabil la fața locului.

6. Alegeți rama de etanșare potrivită

Rama de etanșare este vitală pentru protecția împotriva infiltrațiilor. Fără o ramă potrivită tipului de învelitoare, nici cea mai bună fereastră nu poate funcționa corect.

Tipuri de rame:

• EDW - țiglă profilată

• EDS - învelitori plate

• EDQ - tablă click

• EKW, EKS - combinații de ferestre

• EDN, EDJ, EDT - montaj special / învelitori variate

Pentru o izolare superioară, alegeți ramele care includ kitul izolator BDX.

Alegerea ramei trebuie făcută doar împreună cu montatorul autorizat. O alegere greșită = infiltrații și costuri semnificative de reparație.

Concluzie

O fereastră de mansardă VELUX este un element esențial al mansardei și influențează semnificativ confortul și valoarea locuinței. Pentru o alegere inspirată, țineți cont de destinație, dimensiune, pantă, tipul de deschidere, nivelul de izolare și rama de etanșare.

Ferestrele de mansardă VELUX sunt produse inovatoare, fiabile și durabile. Dar pentru a beneficia la maximum de ele, este esențial să alegeți modelul corect și să colaborați cu montatori autorizați VELUX , care respectă specificațiile tehnice ale producătorului.

Dacă sunteți din București sau Ilfov și aveți nevoie de consultanță sau montaj profesionist, conform standardelor VELUX, puteți apela cu încredere la Rav Construct Company. Avem o experiență de peste 25 de ani în domeniul acoperișurilor și al ferestrelor de mansardă VELUX.

Vă dorim spor în toate!