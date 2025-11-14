De ce Bucureștiul are nevoie de buget unic

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei

De ani de zile, Primăria Capitalei funcționează cu un buget mult mai mic decât ar trebui. Nu pentru că orașul nu produce bani, ci pentru că Guvernul reține o parte tot mai mare din veniturile bucureștenilor și distribuie restul după reguli politice, nu economice.



Cătălin Drulă este, în prezent, singurul candidat la Primăria Capitalei care a depus în Parlament o lege pentru aplicarea referendumului inițiat de Nicușor Dan privind bugetul unic metropolitan, votat deja de bucureșteni. Scopul legii este simplu: readucerea banilor orașului într-un singur buget comun, astfel încât marile proiecte ale Capitalei să poată fi finanțate corect și eficient.

Sunt bani care ar putea schimba radical orașul: sute de kilometri de țevi de termoficare, bulevarde modernizate, tramvaie noi, spații publice reabilitate și parcuri întreținute.

Cum ar funcționa bugetul unic

„Bugetul unic înseamnă că toate aceste venituri merg în același loc și finanțează întâi prioritățile mari ale orașului... Iar bugetele sectoarelor sunt alocate secundar după ce ne ocupăm de prioritățile mari.”, explică Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria București.

Este, de fapt, sistemul care a funcționat până în 2001, când Bucureștiul era administrat unitar. Experimentul celor 6 orașe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuții primarului Băsescu trebuie să se încheie.

În prezent, Capitala este împărțită între șapte bugete și șapte instituții care se luptă pentru aceiași bani. Sectoarele au venituri consistente, dar nu pot rezolva marile probleme ale orașului: transportul, traficul, termoficarea, poluarea. Acestea depind de Primăria Generală, care are tot mai puține resurse.

Un buget unic ar însemna planificare comună, eficiență și priorități clare. Ar pune capăt risipei și concurenței artificiale dintre sectoare.

Capitala României generează cea mai mare parte a PIB-ului național. Cu un buget unic, ar putea să-și folosească puterea economică pentru a deveni un oraș funcțional, modern și coerent, nu doar un mozaic de inițiative locale fără viziune comună.