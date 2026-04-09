Importanța extrasului de carte funciară și procedura de obținere online în 2026

Tranziția către eliberarea online a extrasului de carte funciară reprezintă în prezent cea mai eficientă metodă de obținere a informațiilor.

Rolul documentului în verificarea situației tehnico-juridice

Orice operațiune care implică un bun imobil, fie că este vorba despre o tranzacție de vânzare-cumpărare sau despre o simplă verificare a informațiilor actuale ale proprietății, necesită obligatoriu obținerea Extrasului de Carte Funciară pentru Informare. Acest act oficial funcționează ca un document de identitate al imobilului, oferind o radiografie completă și actualizată, atât din perspectivă tehnică, cât și juridică. Importanța sa rezidă în capacitatea de a certifica drepturile de proprietate existente și, esențial, de a evidenția eventualele sarcini, grevări sau litigii care pot afecta bunul respectiv. Înțelegerea exactă a situației juridice este imperativă pentru adoptarea unor decizii informate și pentru securizarea investițiilor imobiliare.

Procedura de eliberare și în format digital

În contextul eforturilor recente de digitalizare a administrației publice, modalitatea de accesare a acestor informații a suferit transformări majore, simplificând interacțiunea cetățeanului cu instituțiile statului. Extrasul de carte funciară pentru informare este un document emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile sale teritoriale. Acesta centralizează date cruciale, începând cu descrierea amănunțită a imobilului, care include identificatorii unici precum numărul cadastral și numărul de carte funciară, suprafața și adresa exactă. Mai departe, documentul conține datele de identificare ale proprietarilor actuali și menționează modul de dobândire a dreptului de proprietate. O secțiune critică este cea referitoare la sarcini, unde sunt înscrise ipotecile, privilegiile, sechestrele sau servituțile care grevează imobilul.

Tranziția către eliberarea online a extrasului de carte funciară reprezintă în prezent cea mai eficientă metodă de obținere a informațiilor, eliminând birocrația și timpul pierdut. Procesul de eliberare extras carte funciară online este optimizat pentru a fi rapid și intuitiv. Solicitantul trebuie să identifice imobilul utilizând numărul de Carte Funciară sau numărul cadastral. Plata taxei legale de eliberare se efectuează electronic, direct pe platformă, utilizând cardul bancar sau prin transfer. Ulterior, documentul este generat într-un interval scurt, de regulă câteva minute, și este transmis utilizatorului în format electronic (PDF), fiind validat prin semnătura electronică a emitentului.

Valoarea juridică și mecanismele de autentificare

Un aspect fundamental pentru validitatea tranzacțiilor este recunoașterea juridică a documentului electronic. Extrasul de carte funciară pentru informare obținut online este acceptat de majoritatea instituțiilor publice și private din România. Printre entitățile care utilizează frecvent acest format electronic se numără instituțiile bancare, pentru constituirea dosarelor de credit, Instituțiile Financiare Non-Bancare (IFN), precum și autoritățile publice locale, cum ar fi primăriile sau direcțiile de taxe și impozite, în cadrul diverselor proceduri administrative. De asemenea, documentul este esențial pentru avocați și experți imobiliari în activitățile de consultanță și analiză juridică.

Pentru a garanta autenticitatea, extrasul eliberat online încorporează elemente de siguranță avansate care permit verificarea integrității conținutului. Acesta este certificat printr-o semnătură electronică calificată a Oficiului de Cadastru. Suplimentar, fiecare extras include un cod unic de verificare, materializat printr-un cod de bare și un cod numeric. Prin intermediul acestui cod, instituțiile pot accesa o secțiune dedicată pe portalul ANCPI pentru a confirma că documentul prezentat corespunde exact cu cel emis oficial, eliminând astfel necesitatea ștampilelor sau a semnăturilor olografe suplimentare.

Disponibilitatea online a Extrasului de Carte Funciară transformă un proces birocratic într-un instrument rapid și accesibil, indispensabil pentru siguranța circuitului civil imobiliar.