Innovation IT 2026 a reunit la Baia Mare reprezentanți ai peste 150 de companii

4 minute de citit Publicat la 16:28 05 Noi 2026 Modificat la 16:28 05 Noi 2026

One-IT a organizat cea de-a XI-a ediție Innovation IT, eveniment B2B dedicat inovației și soluțiilor tehnologice pentru mediul de afaceri. Sub conceptul „Tech That Works”, ediția din 2026 a adus în prim-plan inteligența artificială, agenții AI, automatizarea, securitatea cibernetică și infrastructura IT modernă, punând accent pe aplicabilitatea acestor tehnologii și pe valoarea pe care o pot aduce companiilor.

Organizat la Hotel Romanița din Baia Mare, evenimentul a inclus două sesiuni tematice, prezentări ale specialiștilor din industria tehnologică, două paneluri, studii de caz, demonstrații LIVE și networking. Aplicațiile practice ale inteligenței artificiale, în special utilizarea agenților AI în business, au stârnit un interes deosebit în rândul participanților, care au fost invitați să aprofundeze această direcție în cadrul AI Coffee Lab, workshopul practic organizat de One-IT în care vor învăța să își construiască propriul agent AI, adaptat nevoilor afacerii lor.

Tech That Works: tehnologie cu aplicabilitate în business

Nicolae Onțiu, CEO și fondator One-IT, a deschis ediția a XI-a, evidențiind importanța alegerii unor soluții tehnologice care răspund nevoilor reale ale organizațiilor.

„La Innovation IT 2026 ne-am propus să demonstrăm că tehnologia poate genera rezultate concrete în business. Inteligența artificială, automatizarea și securitatea cibernetică nu mai sunt doar tendințe, ci instrumente esențiale pentru dezvoltarea companiilor. Agenții AI deschid noi oportunități, preluând sarcini și simplificând procese reale. Viitorul nu este doar despre ce poate face tehnologia, ci despre ce alegem noi să construim cu ajutorul ei. Mulțumim tuturor participanților, speakerilor și partenerilor care au contribuit la succesul celei de-a XI-a ediții Innovation IT – Tech that Works!”

— Nicolae Onțiu, CEO & Fondator One-IT

Conceptul „Tech That Works” a conectat principalele teme ale evenimentului – inteligența artificială, automatizarea, securitatea cibernetică și infrastructura IT modernă – evidențiind importanța integrării tehnologiilor în funcție de nevoile și obiectivele reale ale organizațiilor.

Productivitate și cybersecurity: tehnologii și perspective ale specialiștilor

În prima sesiune, Andrei Uhr, Field Product Manager Dell Technologies, a prezentat noua generație de AI PC-uri și rolul lor în productivitatea profesională. Bogdan Cobuz, XPPS Manager Xerox România, a abordat integrarea inteligenței artificiale și a automatizării în gestionarea documentelor și în procesele de birou.

Panelul „Cybersecurity în era AI – provocări, riscuri și soluții pentru business”, moderat de Nicolae Onțiu, i-a reunit pe Tudor Manea, Senior Solution Architect specializat în Fortinet la Exclusive Networks România, Călin Vlad, Inside Territory Account Manager la Bitdefender România, și Dan Koblicska, Vice President și Managing Director Engineering Center la Capgemini România.

Discuțiile au abordat noile riscuri cibernetice asociate utilizării AI, importanța integrării măsurilor de securitate încă din etapa de proiectare și rolul factorului uman în gestionarea riscurilor și luarea deciziilor.

AI și automatizare: de la posibilități la exemple practice

În cea de-a doua sesiune, Bogdan Basarman, CEO Next Invest Pro, a prezentat un studiu de caz despre utilizarea agenților AI în business și prelucrarea informațiilor. Ancuța Bălan-Ioniță, Field Product Manager – Energy Solutions la Eaton, a abordat eficiența și reziliența soluțiilor de protecție a alimentării cu energie pentru infrastructura IT.

Panelul „AI în business – de la potențial la rezultate reale”, moderat tot de Nicolae Onțiu, i-a avut ca invitați pe Adina Balea(Opoura), Cosmin Dărăban (Gomag), Marius Rednic (Rednic Pro Detailing și Redwrap.ro) și Sorin Pop (Creative Space și Transilvania IT Cluster). Au fost discutate oportunitățile și limitele adoptării AI, identificarea proceselor potrivite pentru automatizare și integrarea tehnologiei în activitățile curente. Marius Rednic a adus perspectiva unui antreprenor care folosește soluții AI implementate cu sprijinul One-IT.

Aplicabilitatea agenților AI în companii este ilustrată și prin studiile de caz prezentate de One-IT, care explorează automatizarea unor procese precum gestionarea comenzilor, calificarea solicitărilor comerciale și prelucrarea informațiilor din activitatea curentă.

Sesiunea „Tech in Action – Agenți AI”, susținută de Nicolae Onțiu, a completat discuțiile cu exemple practice de integrare a agenților AI în procesele de business, evidențiind modul în care aceștia pot prelua sarcini și simplifica activitățile operaționale. Interesul manifestat de participanți pentru crearea propriilor agenți AI a confirmat relevanța acestor aplicații pentru mediul de business.

Demonstrații LIVE și comunitate de business

În zona expozițională, participanții au descoperit soluții pentru productivitate, colaborare, networking, securitate și infrastructură și au discutat cu specialiștii partenerilor. Componenta demonstrativă a inclus și roboții umanoizi Pepper și NAO, prezentați prin colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției și laboratorul IntelRobotiX.

Din perspectiva partenerilor, evenimentul a oferit și un cadru pentru consolidarea relațiilor profesionale. „Vin de câțiva ani la Innovation IT și consider că aceasta a fost cea mai bună ediție de până acum. Se simte că în Maramureș s-a format o comunitate IT puternică, în jurul One-IT. Evenimentul ne-a oferit ocazia să ne reîntâlnim cu clienții, să prezentăm noutățile Xerox și să facem schimb de idei și experiențe despre noile tehnologii”, a declarat Bogdan Cobuz, Xerox România.

Programul a inclus networking și tombola Innovation IT 2026, cu premii tehnologice în valoare de peste 5.000 de euro oferite de parteneri. Premiul principal a fost un laptop Dell Pro 14 Premium.

Parteneri și continuitatea Innovation IT

Innovation IT 2026 a fost organizat cu sprijinul unor parteneri tehnologici importanți, care au contribuit cu expertiză, soluții și implicare.

Partenerii GOLD ai evenimentului au fost Dell Technologies, Xerox România, Bitdefender și Eaton.

Alături de aceștia, evenimentul a beneficiat de susținerea partenerilor Apcom, Fortinet, Spacer, ViewSonic și TP-Link.

La experiența tehnologică a evenimentului a contribuit și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției (FIIRMP) și laboratorul IntelRobotiX.

Ajuns la ediția a XI-a, Innovation IT continuă să conecteze comunitatea de business cu specialiști și producători de tehnologie, oferind un cadru pentru descoperirea soluțiilor IT și schimbul de experiență. One-IT le mulțumește tuturor participanților, speakerilor și partenerilor pentru implicare.

Despre One-IT:

Cu peste 23 de ani de experiență în domeniul IT, One-IT oferă companiilor soluții integrate de infrastructură IT, securitate cibernetică, automatizare și inteligență artificială. Prin Innovation IT, compania facilitează dialogul dintre mediul de afaceri și industria tehnologică, cu accent pe utilizarea practică a inovației.

Website: https://www.one-it.ro/

Link Youtube Short: https://youtube.com/shorts/BexLkVHcq-0?si=y970aQMuJyKFwxu3