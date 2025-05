La ce ajută creatina: Beneficii, mecanism și utilizări

Creatina acționează prin creșterea rezervelor de fosfocreatină din mușchi. foto: elements.envato.com

Creatina este un compus natural produs de organism, format din trei aminoacizi: arginină, glicină și metionină. Este stocată în principal în mușchi, sub formă de fosfocreatină, și are rolul de a furniza energie rapidă în timpul activităților de intensitate mare și durată scurtă, cum ar fi sprinturile sau ridicarea greutăților. Deși organismul produce creatină în mod natural, ea poate fi obținută și din alimentație (în special carne și pește) sau suplimentată sub formă de pudră.

Mecanismul de acțiune al creatinei

Creatina acționează prin creșterea rezervelor de fosfocreatină din mușchi, care sunt folosite pentru a regenera adenozin trifosfatul (ATP) — sursa principală de energie celulară. În timpul efortului fizic intens, rezervele de ATP se epuizează rapid. Creatina ajută la refacerea rapidă a acestuia, permițând mușchilor să continue efortul pentru o perioadă mai lungă.

Beneficiile creatinei

1. Creșterea performanței fizice

Creatina este unul dintre cele mai eficiente suplimente pentru sportivii care practică activități de intensitate mare. Studiile arată că poate îmbunătăți:

● Forța musculară

● Explozivitatea în exerciții scurte și intense

● Rezistența în antrenamentele cu greutăți

Aceste beneficii sunt valabile atât pentru atleții profesioniști, cât și pentru amatorii care doresc să-și îmbunătățească performanța în sala de sport.

2. Creșterea masei musculare

Prin promovarea unui antrenament mai intens și a unui volum mai mare de lucru, creatina contribuie indirect la creșterea masei musculare. De asemenea, creatina are un efect osmotic, atrăgând apă în celulele musculare, ceea ce poate duce la o creștere în volum vizibilă a mușchilor.

3. Recuperare mai rapidă după efort

Creatina ajută la reducerea inflamației și a leziunilor musculare cauzate de efortul intens. Aceasta poate contribui la scurtarea perioadei de recuperare și la diminuarea durerilor musculare (DOMS — Delayed Onset Muscle Soreness).

4. Beneficii cognitive

Pe lângă efectele asupra performanței fizice, creatina are și beneficii la nivel cerebral. Studiile arată că suplimentarea cu creatină poate îmbunătăți:

● Funcțiile cognitive, în special în condiții de privare de somn sau stres mental

● Memoria de scurtă durată

● Timpul de reacție

Aceste efecte sunt mai pronunțate la persoane în vârstă sau la vegetarieni, care tind să aibă rezerve naturale mai scăzute de creatină.

5. Posibile beneficii în afecțiuni neurologice

Creatina este studiată pentru rolul său în boli neurodegenerative, cum ar fi boala Parkinson, boala Huntington, scleroza laterală amiotrofică (ALS) și scleroza multiplă. Deși cercetările sunt în desfășurare, există indicii că suplimentarea ar putea proteja celulele nervoase și îmbunătăți funcțiile motorii.

Este creatina sigură?

Creatina este unul dintre cele mai cercetate suplimente și este considerată sigură pentru consumul pe termen lung, în dozele recomandate (3–5 grame/zi). Nu s-au observat efecte adverse serioase la persoanele sănătoase. Miturile legate de afectarea rinichilor sau retenția excesivă de apă nu sunt susținute de dovezi științifice.

Totuși, este important ca persoanele cu afecțiuni renale preexistente să consulte un medic înainte de a începe suplimentarea.

Cum se administrează creatina?

Există două metode populare de administrare:

● Cu fază de încărcare: 20 g/zi timp de 5–7 zile, împărțite în 4 doze, urmate de o fază de menținere (3–5 g/zi).

● Fără fază de încărcare: 3–5 g/zi în mod constant.

Ambele metode duc la o saturație completă a creatinei în mușchi, însă cea cu încărcare produce rezultate mai rapide. Creatina monohidrat este forma cea mai bine studiată și eficientă, având și cel mai bun raport calitate-preț.

Creatina este un supliment natural, eficient și sigur, cu beneficii dovedite pentru performanța sportivă, creșterea masei musculare, recuperare și chiar sănătatea cognitivă. Deși este adesea asociată cu sportivii, avantajele sale sunt relevante și pentru populația generală, în special în contextul îmbătrânirii sau al performanței mentale. Cu o administrare corectă și informată, creatina poate fi un aliat valoros în menținerea sănătății și a capacității fizice.

Sursă foto: elements.envato.com