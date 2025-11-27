LibrariaOnline.ro sărbătorește 24 de ani de la înființare – pionier al comerțului online de carte din România

Lansată în noiembrie 2001, LibrariaOnline.ro a fost prima librărie online din România. foto: LibrariaOnline.ro

In această lună, LibrariaOnline.ro marchează 24 de ani de activitate neîntreruptă, confirmându-și poziția de pionier al comerțului online de carte din România. De aproape un sfert de secol, platforma a adus cărțile mai aproape de cititorii din întreaga țară, contribuind la facilitarea accesului la cultură și educație.



Un drum de 24 de ani alături de cititorii români

Lansată în noiembrie 2001, LibrariaOnline.ro a fost prima librărie online din România, introducând un concept complet nou pentru piața locală: posibilitatea de a vizualiza comod din fotoliu toată oferta de carte a editurilor românești, de a comanda online și de a primi cărțile direct la domiciliu, concept care era privit în acei ani mai mult ca un vis frumos decât o realitate tangibilă.

În cei 24 de ani de existență, platforma a livrat milioane de volume, a deservit sute de mii de cititori din întreaga țară și din afara ei, și a contribuit activ la dezvoltarea industriei e-commerce din România, în general, și a celei de carte în special.



Cu o ofertă de sute de mii de titluri și un catalog în continuă extindere, platforma deservește cititori din întreaga țară, oferind acces rapid și convenabil la cărți din toate categoriile - literatură română și străină, carte școlară, manuale școlare și universitare, cărți pentru copii, carte de specialitate și multe altele.

Pe lângă acestea, în catalogul LibrariaOnline.ro se regăsesc și rechizite școlare, birotică și papetărie, materiale didactice, jucării, echipamente e-learning și ebook-uri, toate atent selectate pentru a răspunde nevoilor variate ale cititorilor, profesorilor, elevilor și părinților.



Alături de profesori, pentru educație

Cu toate acestea, LibrariaOnline.ro nu este doar o librărie, ci și un partener educațional de încredere, oferind o gamă extinsă de manuale școlare, auxiliare didactice și materiale care pot fi achiziționate la prețuri dedicate pentru profesori prin programul ProScientia .

Acest program susține cadrele didactice, cărora le oferă, pe lângă aceste beneficii, și acces facil la resurse educaționale sau suport pentru tipărirea materialelor didactice auxiliare. Acest devotament pentru educație reflectă misiunea noastră constantă de a susține învățământul și formarea continuă.

O aniversare despre comunitate

Acești 24 de ani au fost posibili datorită vizitatorilor/cititorilor noștri fideli, partenerilor care ne-au susținut constant și echipei dedicate care a transformat LibrariaOnline.ro într-un reper pentru comunitatea iubitorilor de carte din România,



Fiecare carte livrată, fiecare recenzie primită și fiecare recomandare ne-au motivat să continuăm, să ne îmbunătățim serviciile. Acesta este angajamentul nostru și pentru viitor – să continuăm să promovăm lectura, să susținem educația și să aducem cultura mai aproape de fiecare cititor.

