Lucia Prăjișteanu, omul din spatele atracțiilor magice de la târgurile de Crăciun

Lucia Prăjișteanu, fondator și CEO al Britta Trading. foto: luciaprajisteanu.ro

Târgul de Crăciun București a devenit anul acesta o destinație pentru sute de mii de vizitatori, mulți dintre aceștia turiști sosiți de peste hotare pentru a trăi magia sărbătorilor în centrul capitalei României. Unele dintre cele mai apreciate atracții ale târgului din Piața Constituției – Piramida de Crăciun, Roata Panoramică sau roller-coasterul lui Moș Crăciun – sunt furnizate de Lucia Prăjișteanu, fondator și CEO al Britta Trading, companie care a creat conceptul Miramagica Park și care livrează în România unele dintre cele mai moderne atracții pentru parcuri de distracții, târguri de sărbători sau festivaluri în aer liber.

După ce, în 2024, a adus pentru prima dată în România Flying Santa, atracția care a devenit un adevărat fenomen pe social media, Lucia Prăjișteanu semnează anul acesta o nouă premieră: Târgul de Crăciun București găzduiește prima Piramidă de Crăciun instalată vreodată în țara noastră, o atracție de 10 metri înălțime, construită după un design original din Germania și considerată cea mai impozantă din Europa de Est.

Astfel de piramide sunt vedetele piețelor de Crăciun din Tokyo, München, Viena, Paris, Strasbourg sau Praga.

Piramida de Crăciun a fost realizată în peste 4.000 de ore de muncă de meșteri cu experiență, după un design original din Germania, și are trei motoare independente care pun în mișcare platformele circulare, iluminare cu fibră optică pentru un efect vizual spectaculos, decoruri premium cu Moși Crăciun, Spărgători de Nuci și îngerași, precum și un bar, unde vizitatorii pot savura băuturi calde servite în căni personalizate.

Prin dimensiuni, design și poziționare, piramida a devenit una dintre cele mai fotografiate zone ale târgului – un punct de atracție pentru bucureșteni și turiști, dar și un reper vizual care ridică standardul evenimentelor festive din România.

Alături de Piramida de Crăciun, Lucia Prăjișteanu a mai furnizat, pentru Târgul de Crăciun București, Santa’s Express – roller-coasterul condus de renul lui Moș Crăciun, ale cărui vagoane trec inclusiv printr-un glob roșu uriaș, Caruselul venețian, sania zburătoare, jocul Cutia cu globuri, zona instagramabilă cu elfi interactivi și o serie de jocuri cu plușuri.

Prin modul în care combină tehnologia, tradiția și designul vizual, aceste atracții transformă Piața Constituției într-un spațiu de divertisment modern, comparabil cu evenimentele similare consacrate din Europa.

„De la concept la logistică, fiecare proiect al Britta Trading este conceput pentru a oferi o experiență emoționantă și memorabilă pentru oameni de toate vârstele. Ne dorim ca vizitatorii Târgului de Crăciun București să plece acasă încărcați de emoție pozitivă, de amintiri de neuitat și de o poveste care îi inspiră. Aceasta este misiunea noastră, iar faptul că putem contribui la magia sărbătorilor prin proiectele noastre reprezintă cea mai mare recompensă pentru toate eforturile pe care le depunem”, declară Lucia Prăjișteanu, CEO Britta Trading.

În ultimele două decenii, Britta Trading a furnizat unele dintre cele mai populare proiecte indoor și outdoor din țară: primul loc de joacă modern într-un mall din România, în Băneasa Shopping City; cel mai mare parc de distracții indoor din România – Zorky’s Planet din AFI Cotroceni, care include și singurul rollercoaster amplasat într-un mall din Europa de Est; parcurile Miramagica din Herăstrău și Mamaia; precum și spectaculoasa Roată Panoramică instalată la festivalul Beach, Please! în 2024.

Începând cu 2022, Lucia Prăjișteanu a extins portofoliul Britta Trading prin instalarea unor atracții de ultimă generație și a celor mai mari roți panoramice în cadrul târgurilor de Crăciun și Paște din România, consolidându-și reputația de lider în furnizarea acestor tipuri de atracții în aer liber.