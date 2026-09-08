Pasajul Basarab intră în prima reabilitare majoră: Lucrări complexe de consolidare și modernizare fără oprirea traficului

Pasajul Basarab din București intră într-un amplu proces de reabilitare, cu lucrări la structura de rezistență, carosabil și sistemele tehnice, în timp ce traficul este menținut deschis. Sursa foto: Getty Images

Deschis circulației din 2011, Pasajul Basarab nu a fost niciodată recepționat oficial de Primărie. Cincisprezece ani de trafic intens pe un pod nerecepționat reprezintă o poveste în sine, iar Unitip e cea care închide dosarul. Contractul de reabilitare, în valoare de aproximativ 57 de milioane de lei, a fost atribuit de Trustul de Clădiri Metropolitane asocierii Infra Expert - Unitip Global. Obiectivul principal al proiectului este refacerea componentelor de rezistență și funcționale ale pasajului, menținând în același timp circulația deschisă.

Intervenții la elementele de rezistență și la sistemele tehnice

Reabilitarea presupune lucrări de o înaltă complexitate tehnică asupra componentelor de infrastructură care preiau constant eforturile provocate de trafic și schimbările de temperature.

Pentru a evita blocajele rutiere majore și pentru a asigura deschiderea completă a traficului pe Pasajul Basarab odată cu începerea școlii, lucrările au fost demarate la începutul verii. S-a lucrat organizat pe fiecare sens în parte, în timp ce se intervenea pe un sens, celălalt era împărțit în două benzi de circulație, astfel încât traficul nu a fost niciodată închis complet. Echipele Unitip Global, mobilizând peste 110 muncitori și peste 30 de utilaje, au lucrat în două schimburi, chiar și sâmbăta.

În ce stadiu se află proiectul în prezent:

· Lucrări finalizate: Au fost deja finalizate înlocuirea rosturilor de dilatație, frezarea carosabilului și asfaltarea ambelor sensuri ale pasajului, totul cu un minim de disconfort pentru participanții la trafic.

· În derulare: În prezent, se lucrează la funcționalitatea și estetica tablierului metalic. De asemenea, se efectuează lucrări la borduri (inclusiv înlocuirea asfaltului de pe trotuare) și la sistemele de scurgere a apei pluviale.

· Abordare etapizată: Echipele lucrează structurat pentru a acorda o atenție sporită fiecărui element prevăzut în contract, de la schimbarea și recondiționarea reazemelor, până la protecția anticorozivă a elementelor metalice prin sablare, reparațiile la beton și protecția suplimentară a hobanelor.

Ce se schimbă pentru cei care trec zilnic pe pasaj

Graficul de execuție a fost conceput pe sectoare și etape, astfel încât circulația să nu fie întreruptă în niciun moment, iar restricțiile de bandă să fie anunțate pe măsură ce fiecare etapă începe. Șoferii vor rula pe un asfalt nou, fără zgomotul rosturilor uzate și fără apa care băltea la ploaie.

Noul standard de calitate și siguranță rutieră include:

· Un strat complet nou de asfalt pe toată suprafața carosabilă a pasajului.

· Marcaje rutiere clare și panouri de semnalizare reînnoite.

· Panouri fonoabsorbante refăcute pentru reducerea zgomotului urban.

· Un sistem de iluminat modernizat și o infrastructură pietonală adusă la standarde optime.

Capacitatea de producție și expertiza Unitip Global în proiecte complexe

Fiind vorba despre o structură de o dificultate tehnică deosebită, derulată sub trafic continuu, proiectul demonstrează capacitatea masivă de producție, forța operațională și expertiza tehnică vastă a constructorului Unitip Global. Constructorul vine cu o experiență de peste 10 ani în infrastructură, având la activ numeroase proiecte de modernizare de drumuri și reabilitare de poduri realizate în condiții dificile de trafic.

Aceste lucrări de reabilitare sunt pasul esențial pentru ca Primăria să poată efectua recepția oficială a obiectivului, un demers amânat timp de 15 ani. Datorită intervențiilor complexe derulate de Unitip Global, Bucureștiul primește practic un Pasaj Basarab ca nou, redat comunității în condiții optime de siguranță și durabilitate pe termen lung.