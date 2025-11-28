Rolul curățeniei profesionale în menținerea standardelor de igienă în unitățile medicale

4 minute de citit Publicat la 11:24 28 Noi 2025 Modificat la 11:24 28 Noi 2025

Personal curăţenie spital. foto: pexels.com

Igiena în unitățile medicale reprezintă o preocupare constantă pentru manageri, cadre medicale și personalul tehnic. Un mediu curat previne răspândirea infecțiilor și protejează atât pacienții, cât și personalul. Prin curățenie profesională înțelegem aplicarea unor metode, proceduri și echipamente avansate, diferite de cele utilizate în spațiile rezidențiale sau de birouri. Organizațiile medicale trebuie să respecte aceste standarde pentru a asigura siguranța tuturor celor care trec pragul instituției.

Sursele și riscurile de contaminare în unitățile medicale

Contaminarea spitalelor și clinicilor apare frecvent în zone unde nu sunt aplicate tehnici stricte de igienă. Într-o unitate medicală, chiar dacă la suprafață totul pare curat, bacteriile, virusurile și ciupercile pot persista pe mobilier, instrumente, lenjerie sau pe dispozitivele utilizate în tratamente. Microorganismele rezistă ore sau zile pe aceste suprafețe.

Cel mai des, contaminarea încrucișată apare astfel:

· Personalul medical folosește același echipament (ex: termometru, tensiometru) pentru mai mulți pacienți fără curățare între utilizări.

· Suprafețele din săli de tratament sau saloane nu sunt dezinfectate imediat după fiecare pacient.

· Mănușile sau halatele se reutilizează în zone diferite fără a fi înlocuite.

Zonele cu risc ridicat includ: sălile de operație, secțiile de terapie intensivă, camerele pentru persoane cu sistem imunitar slăbit și spațiile de preparare a hranei. Spațiile tampon, care separă zonele curate de cele cu risc, împiedică agenții patogeni să se răspândească în întreaga unitate.

Principiile și etapele curățeniei profesionale în unitățile medicale

Un sistem eficient de igienizare presupune mai multe etape, fiecare cu o contribuție clară la limitarea contaminării.

Îndepărtarea materialelor organice și a prafului

Personalul curăță temeinic toate suprafețele. Folosește detergenți specializați pentru a elimina sânge, secreții sau praf.

Dezinfectarea și sterilizarea

Aplică dezinfectanți avizați, cu spectru larg, ținând cont de specificul fiecărei zone. De exemplu, sălile de operații impun produse cu acțiune rapidă și eficiență împotriva unor agenți periculoși.

Igiena mâinilor

Fiecare angajat spală mâinile corect sau folosește dezinfectant după fiecare activitate. Respectarea acestui obicei reduce la minimum transmiterea microorganismelor.

Respectarea circuitelor funcționale

Stabilește și menține trasee clare pentru circulația pacienților, personalului și materialelor curate/murdare. Zonele curate nu se suprapun peste cele cu risc.

Instruirea continuă și monitorizarea personalului

Organizează traininguri regulate și verifică permanent aplicarea protocoalelor. Folosește proceduri scrise și audituri periodice pentru a identifica și corecta posibilele devieri.

Colaborarea cu firme specializate, care furnizează servicii de curățenie în clinici din Cluj , aduce în echipa spitalului tehnici și echipamente moderne, dificil de asigurat doar prin resurse interne. De exemplu, o firmă dedicată poate introduce rapid tehnologii noi, precum nebulizarea cu dezinfectanți avansați sau monitorizarea digitală a proceselor de igienizare.

Normative și reglementări aplicabile în România

Mai multe ordine ale Ministerului Sănătății, precum Ordinul nr. 1.761/2021 și Ordinul nr. 961/2016, stabilesc cerințe stricte privind igiena în spitale și clinici.

Managerii de unități medicale trebuie să:

· Aplice doar produse și tehnici validate clinic.

· Asigure instruirea periodică a personalului responsabil cu igiena și să continue să evalueze implementarea protocoalelor.

· Păstreze evidențe clare privind intervențiile de curățenie și dezinfecție.

· Elaboreze proceduri adaptate fiecărei incinte, pe categorii de risc.

Respectarea acestor reglementări influențează procesul de acreditare și reduce riscul unor sancțiuni, dar, mai ales, protejează direct siguranța pacienților și a angajaților. În plus, auditul intern sau extern poate evidenția zone ce necesită îmbunătățiri, cum ar fi ajustarea frecvenței de igienizare sau actualizarea procedurilor în zonele cu risc crescut.

Produse, echipamente și tehnologii folosite în curățenia profesională a unităților medicale

Implementarea unor standarde riguroase necesită utilizarea unor echipamente și materiale dedicate.

Produse și consumabile:

· Dezinfectanți și detergenți profesionali: Suport util pentru combaterea bacteriilor, virusurilor și ciupercilor. Alege soluții potrivite pentru fiecare spațiu (de exemplu, un spital folosește produse diferite în sala de operații față de vestiar sau holuri).

· Consumabile de unică folosință: Mopuri, lavete, mănuși, bonete sau halate se folosesc o singură dată și se elimină în siguranță. Astfel scade riscul de transfer al agenților patogeni.

· Materiale pentru gestionarea deșeurilor medicale: Colectarea deșeurilor rezultate din tratamente în recipiente speciale urmată de neutralizare și eliminare.

Echipamente specializate:

· Aspiratoare cu filtru HEPA, mopuri profesionale, dozatoare automate pentru dezinfectanți.

· Mașini dedicate pentru spălarea și sterilizarea instrumentarului medical.

· Sisteme de dezinfectare a aerului prin UV-C sau utilizarea aburului uscat.

Tehnologii moderne:

Tot mai multe instituții medicale adoptă soluții inovatoare, precum:

· Monitorizarea digitală a calității curățeniei prin coduri QR și aplicații mobile.

· Sisteme automate de dezinfectare a suprafețelor sau a aerului.

Prin integrarea acestor tehnologii, echipa reacționează mai rapid la incidente și documentează eficient toate operațiunile de igienizare.

Practici și proceduri recomandate pentru personalul de curățenie medicală

Personalul implicat în curățenia unităților medicale are responsabilitatea de a evita transmiterea agenților patogeni. Pentru a facilita acest lucru, implementează următoarele măsuri:

· Instruiește personalul periodic cu privire la tehnicile corecte de igienizare și la folosirea echipamentului de protecție.

· Afișează instrucțiuni clare pentru fiecare zonă, astfel ca echipa să aibă mereu acces rapid la proceduri.

· Utilizează foi de control și check-list-uri pentru a urmări activitatea zilnică și pentru a preveni omisiunile.

· Corectează rapid greșelile, cum ar fi reutilizarea mopurilor între zone diferite sau întârzierea înlocuirii echipamentelor consumabile.

· Încurajează raportarea incidentelor de contaminare accidentală printr-un sistem simplu de comunicare internă.

Poți stabili sesiuni de training lunar și afișa în fiecare secție pașii de respectat pentru igienizarea mobilierului și a echipamentelor. Astfel, toți membrii echipei de curățenie accesează ușor informațiile și reacționează eficient în situații neprevăzute.

Impactul curățeniei profesionale asupra siguranței pacienților și imaginii unității medicale

Practicarea riguroasă a curățeniei are efect direct asupra calității actului medical, relației cu pacienții și reputației instituției. Lipsa unei igienizări adecvate crește probabilitatea infecțiilor asociate asistenței medicale, ceea ce poate duce la spitalizări prelungite, costuri crescute pentru tratamente și sancțiuni din partea autorităților. De exemplu, un caz de infecție nosocomială apărut din cauza unei proceduri incorecte de curățare a instrumentelor poate genera investigații și măsuri corective imediate.

Un mediu curat îi oferă pacientului încredere, reduce anxietatea și sprijină recuperarea. Pentru personal, spațiile igienizate eficient limitează expunerea la microbi periculoși. Pentru conducere, menținerea acestor standarde ajută la obținerea și păstrarea acreditării, fapt ce influențează relația cu autoritățile și cu publicul.