Teren de peste 40.000 mp lângă Autostrada A1, scos la licitație în cadrul procedurii de faliment a Leonardo SRL

4 minute de citit Publicat la 16:15 05 Noi 2026 Modificat la 16:15 05 Noi 2026

Un teren intravilan de 40.702 mp din Bolintin-Deal, lângă Autostrada A1, va fi scos la licitație pe 19 noiembrie 2026. Sursa foto: eurosmart.ro

Un teren intravilan de peste 40.000 de metri pătrați, situat în Bolintin-Deal, județul Giurgiu, va fi scos la licitație publică pe 19 noiembrie 2026. Proprietatea se află în apropierea Autostrăzii A1 București–Pitești, într-o zonă în care, în ultimii ani, au fost dezvoltate centre logistice și platforme industriale ale unor companii internaționale.

În jurul Bucureștiului, dezvoltarea infrastructurii logistice a schimbat treptat profilul economic al mai multor localități. Terenuri care anterior aveau predominant o utilizare agricolă se află astăzi în vecinătatea unor platforme industriale, centre de distribuție și depozite care deservesc operațiuni comerciale la nivel național și internațional.

Bolintin-Deal, din județul Giurgiu, este unul dintre exemplele acestei transformări. Poziționarea pe coridorul Autostrăzii A1, una dintre principalele rute de transport care leagă Capitala de vestul țării, a contribuit la dezvoltarea unei zone cu activitate logistică și industrială importantă.

În apropiere funcționează deja platforme ale unor companii precum Hornbach, DB Schenker, DSV, Maersk, Profi, Emag și Gebrüder Weiss. Investițiile realizate în ultimii ani au consolidat profilul economic al localității și au creat premise pentru apariția unor noi proiecte destinate depozitării, distribuției și producției.

În acest context, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al LEONARDO SRL, organizează o licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan de 40.702 mp, situat în imediata vecinătate nordică a Autostrăzii A1.

Dezvoltarea logistică din jurul Bucureștiului continuă să atragă investiții

Interesul pentru spațiile industriale și logistice face parte dintr-o evoluție mai amplă a pieței imobiliare din România. Cererea pentru infrastructură de depozitare și distribuție, extinderea capacităților de producție și investițiile în rețelele de transport au contribuit la dezvoltarea acestui segment în ultimii ani.

În regiunea Capitalei, vestul Bucureștiului și coridorul Autostrăzii A1 continuă să ocupe un loc important pe harta investițiilor logistice. Conform analizelor CBRE România din 2026, această zonă concentrează cea mai mare parte a stocului logistic modern din jurul Bucureștiului, în timp ce dezvoltarea infrastructurii rutiere extinde treptat interesul și către alte zone.

Pentru investitori și dezvoltatori, această evoluție aduce în atenție inclusiv disponibilitatea terenurilor care pot susține noi proiecte. Amplasarea, reglementările urbanistice și infrastructura existentă influențează atât costurile unei investiții, cât și posibilitățile de utilizare pe termen lung.

În cazul proprietății din Bolintin-Deal, proximitatea unor platforme logistice importante oferă un context economic relevant pentru evaluarea unei eventuale dezvoltări.

Ce se poate construi pe terenul din Bolintin-Deal

Proprietatea scoasă la licitație are o suprafață de 40.702 mp și se află la nord de Autostrada A1, la aproximativ trei kilometri de nodul rutier Bolintin-Deal, prin care se realizează accesul la autostradă.

Terenul este plan și are o configurație dreptunghiulară, cu o lungime de peste 330 de metri și o lățime de peste 120 de metri. Suprafața este reunita într-o singură parcelă, neîngrădită și nedelimitată fizic de terenurile învecinate.

Din perspectiva unei viitoare dezvoltări, un element important îl reprezintă încadrarea urbanistică. Potrivit Regulamentului Local de Urbanism, proprietatea se află în Zona Mixtă M2, destinată activităților industriale, de depozitare și servicii.

Reglementările permit, în condițiile legii, realizarea unor proiecte precum hale logistice, spații de depozitare, unități de producție industrială nepoluantă, showroom-uri și clădiri administrative asociate activităților industriale.

Această destinație urbanistică este relevantă într-o zonă în care asemenea activități sunt deja prezente, iar disponibilitatea unei suprafețe de peste patru hectare permite evaluarea unor proiecte adaptate cerințelor viitorilor utilizatori.

Deși figurează în prezent cu folosință arabilă, terenul este situat în intravilanul localității. Încadrarea urbanistică, împreună cu amplasarea în coridorul logistic A1, oferă premise pentru schimbarea destinației și dezvoltarea proprietății, cu respectarea etapelor legale de avizare și autorizare.

Terenurile din zonele logistice, o componentă a planurilor de dezvoltare

Pentru companiile din logistică și industrie, decizia privind amplasarea unei noi facilități are implicații care depășesc investiția inițială în teren și construcții. Distanțele de transport, accesul la infrastructură și posibilitățile de extindere influențează organizarea operațiunilor și costurile pe termen lung.

În același timp, interesul pentru asemenea proprietăți poate veni și din partea dezvoltatorilor imobiliari care construiesc spații industriale destinate închirierii. Modelul este deja prezent pe piața românească, unde o parte dintre proiectele logistice sunt dezvoltate pentru companii care preferă să utilizeze spații adaptate activității lor, fără să investească direct în achiziția terenului și realizarea construcțiilor.

În acest context, disponibilitatea unui teren intravilan de peste 40.000 mp într-o zonă cu activitate logistică și industrială consolidată poate intra în analiza mai multor categorii de investitori.

Potențialul concret al proprietății depinde însă de proiectul avut în vedere, de condițiile tehnice ale amplasamentului și de investițiile necesare pentru dezvoltarea acestuia.

Când are loc licitația și care este prețul de pornire

Licitația pentru terenul din Bolintin-Deal este organizată de EUROSMART Filiala Sibiu SPRL și va avea loc pe 19 noiembrie 2026, la ora 14:00, prin mijloace de comunicare la distanță.

Prețul de pornire este de 1.986.750 lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 48,81 lei pentru un metru pătrat.

Pentru participare este necesară achiziționarea caietului de sarcini, și constituirea unei garanții de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Documentația de înscriere pentru prima sesiune trebuie transmisă electronic, cu opis semnat, până la 18 noiembrie 2026, ora 14:00.