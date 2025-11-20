Top zone din România pentru închirierea spațiilor de birouri în 2025 - unde se concentrează cererea

Clădire de birouri. foto: unsplash.com

Piața birourilor din România continuă să se profesionalizeze în 2025, influențată de ritmul economic, de noile obiceiuri de lucru și de preferința tot mai clară a companiilor pentru zone accesibile și clădiri moderne. Marile orașe rămân pentru tine punctele centrale ale dezvoltării, datorită infrastructurii solide și ecosistemelor de business bine conturate.

În acest context, alegerea unor spații de birouri de închiriat nu mai este doar un pas administrativ. Devine o decizie strategică, cu impact direct asupra culturii organizaționale, a modului în care echipa ta lucrează și a capacității companiei tale de a atrage și păstra profesioniști. O zonă potrivită poate deveni, pentru tine, un avantaj competitiv autentic.

În 2025, vei găsi câteva hub-uri de business care se remarcă prin conectivitate, ritm accelerat de dezvoltare și atractivitate pentru chiriași. Iar în acest proces, Crosspoint Real Estate, prin platforma crosspoint-imobiliare.ro, îți oferă expertiza necesară pentru a evalua corect opțiunile disponibile. Cu experiență solidă în piețele cheie, Crosspoint te ajută să identifici zonele cu potențial și spațiile care se potrivesc cel mai bine obiectivelor tale.

În continuare, poți descoperi cele mai relevante zone din România pentru închirierea spațiilor de birouri în 2025, astfel încât să îți alegi cu încredere următoarea locație pentru compania ta.

De ce este importantă alegerea zonei?

Alegerea zonei determină modul în care funcționează echipa și eficiența operațională. O amplasare bine gândită poate îmbunătăți confortul angajaților și poate susține imaginea companiei.

Aspecte esențiale:

● acces rapid la transport public și artere principale;

● reducerea timpului de navetă pentru echipă;

● apropierea de servicii, restaurante și puncte de interes;

● reputația și vizibilitatea zonei;

● costurile totale asociate închirierii.

O zonă aleasă strategic sprijină atât activitatea zilnică, cât și evoluția viitoare a organizației.

Ce criterii influențează chiriașii în 2025?

Companiile sunt din ce în ce mai atente la calitatea mediului de lucru și la impactul acestuia asupra productivității și culturii organizaționale.

Criterii importante în 2025:

● clădiri în zone bine conectate, aproape de transport public;

● eficiență energetică și costuri reduse, în acord cu obiectivele ESG;

● spații flexibile, adaptabile modelelor hibride;

● infrastructură tehnică modernă: HVAC avansat, rețea IT performantă, soluții smart;

● costuri predictibile și echilibrate între chirie, mentenanță și consum.

Chiriașii caută, mai mult ca oricând, un mediu de lucru optimizat și sustenabil.

Sprijin strategic din partea Crosspoint Real Estate pentru alegerea birourilor în 2025

Procesul de selecție a unui sediu implică numeroase variabile, iar diferențele dintre zone pot complica decizia. De aceea, sprijinul consultanților specializați devine un atu important.

Crosspoint Real Estate oferă orientare clară și soluții adaptate, bazându-se pe:

● analize de piață actualizate și relevante;

● know-how internațional prin parteneriatul cu Savills;

● recomandări obiective bazate pe date concrete;

● suport în negociere și în întreg procesul tranzacțional.

Activitatea acoperă:

● B2C - segment rezidențial: apartamente, case, proiecte rezidențiale mari;

● B2B - office & industrial: birouri, clădiri corporate, spații industriale și logistice.

Portofoliul extins include orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov, cu acces la proiecte moderne, zone în dezvoltare și spații flexibile.

Beneficii pentru clienți:

● date validate și evaluări corecte;

● cunoașterea detaliată a tendințelor pieței;

● soluții eficiente pentru optimizarea activității.

Crosspoint nu oferă doar intermediere, ci și servicii conexe - evaluări, consultanță investițională, analiză de piață și reprezentare în proiecte rezidențiale.

Top zone din România pentru închirierea spațiilor de birouri în 2025

1. București - principalul centru corporativ și cel mai dezvoltat hub de afaceri

Capitala rămâne epicentrul pieței office, cu un stoc modern de aproximativ 3,4 milioane mp. În H1 2025, volumul de tranzacții a atins 112.225 mp, în scădere cu 31% YoY, pe fondul condițiilor economice, nu al reducerii interesului pentru zonele premium.

Subpiețe reprezentative

Center-West - 32% din totalul închirierilor

● Zonă în expansiune, preferată de companii tech, servicii și logistică urbană.

● Dispune de proiecte moderne în dezvoltare și acces excelent la transport public.

CBD (Victoriei-Aviatorilor) - 24% din tranzacții

● Subpiată consacrată, cu doar 7% rată de neocupare și chirii prime între 18-22 €/mp/lună.

● Infrastructură modernă, servicii variate și conectivitate foarte bună.

Floreasca-Barbu Văcărescu - 20% din activitate

● Zonă stabilă, cu un stoc de 589.200 mp și o rată de neocupare de 9%.

● Acces rapid către artere principale și un mix complet de facilități.

Tendințe pentru București

● Relocările reprezintă 52% din cerere, iar extinderile 24%, indicând o piață activă.

● Chiria prime se menține la 22 €/mp/lună.

● Clădirile situate în apropierea metroului continuă să fie cele mai căutate.

2. Cluj-Napoca - nucleul tehnologic al țării

Orașul deține un stoc modern de cca. 340.000 mp. În 2024, cererea a atins un nivel record de 47.000 mp, dublu față de media ultimului deceniu.

Subpiețe reprezentative

Centru - zona cu cea mai mare cerere

● Infrastructură matură, acces excelent, grad ridicat de ocupare.

● Disponibilitate limitată, proiecte precum Cluj Business Campus cresc atractivitatea semicentrală.

Mărăști - zonă cu dezvoltare rapidă

● Aproape de aeroport și de proiecte mari (The Office, Record Park, Novis Plaza).

● Puternic orientată spre chiriașii din tehnologie.

Zorilor - pol modern conectat la zona academică

● Atragere de companii din IT, cercetare și servicii profesionale.

● Proiecte precum Sigma Center susțin profilul contemporan.

Bună Ziua - subpiată premium pentru IMM-uri

Zonă rezidențială nouă, cu interes crescut pentru spații flexibile.

Tendințe în Cluj-Napoca

● Aproape 90% din tranzacții sunt reînnoiri de contracte.

● Mărimea medie a unei tranzacții (1.878 mp) depășește Bucureștiul.

● Rata de neocupare: 5%, una dintre cele mai mici din țară.

● Chirii prime: 14-15,5 €/mp/lună.

● Cerere crescută pentru clădiri sustenabile și spații flexibile.

3. Timișoara - echilibrul dintre industrie, producție și servicii

Stoc modern de aproximativ 293.500 mp. Piața este susținută de economia locală și mixul solid de industrii tehnice, servicii și tehnologie.

Subpiețe reprezentative

Centru - combinație între proiecte noi și clădiri modernizate

● Include proiecte majore precum AFI Park Timișoara și ISHO.

● Semicentrul este completat de zone cu acces bun și proiecte precum Vox Technology Park.

Circumvalațiunii - zonă cu acces rutier rapid

● În dezvoltare, aproape de artere principale și zone dens populate.

● Preferată de companiile cu activități tehnice și suport.

Calea Aradului - conectare directă la intrările în oraș

● Vizibilitate ridicată, acces rapid dinspre autostradă și DN.

● Ideală pentru firme ce caută proximitate față de zone industriale.

Iulius Town - cel mai amplu proiect mixed-use din vest

Ecosistem complet: birouri, retail, servicii și rezidențial.

Tendințe în Timișoara

● Interes tot mai mare pentru proiecte mixte (office + retail + servicii).

● Cerere constantă din partea companiilor internaționale și locale.

● Apreciere pentru zonele cu acces optim și infrastructură matură.

● Rată de neocupare: 11,3%, chirii prime 13-15 €/mp/lună.

● Activitatea de leasing este în creștere datorită noilor dezvoltări.

4. Brașov - oraș în expansiune, dominant pe axa centru–nord

Piață office în consolidare, susținută de companii din servicii, tehnologie și producție. Avantaje: poziție strategică și forță de muncă bine pregătită.

Subpiețe reprezentative

Centru - zonă cu expunere ridicată

● Preferată de companii ce vizează proximitatea față de reperele orașului.

● Conține un mix de clădiri renovate și proiecte moderne.

Bartolomeu - perimetru în ascensiune

● Proiecte noi, acces facil la principalele rute rutiere.

● Atrage firme interesate de spații noi și posibilități de extindere.

Coresi - pol urban integrat

● Ansamblu modern cu birouri, retail, servicii și locuințe.

● Atractiv pentru companii ce caută un ecosistem complet.

Tendințe în Brașov

● Cerere crescută pentru clădiri eficiente și moderne.

● Interes pentru zone cu infrastructură rutieră și transport public solide.

● Preferință pentru proximitatea față de facilități comerciale și servicii urbane.

● Extinderea proiectelor mixte dinamizează zona centru-nord.

5. Iași - centru academic și nucleu IT & BPO

Stoc modern de 296.200 mp, susținut de sectorul tehnologic și outsourcing. Forță de muncă tânără și competitivă, un avantaj major pentru companii.

Subpiețe reprezentative

Centru - preferat de instituții și companii profesionale

● Acces facil, clădiri moderne și proiecte renovate.

● Cerere stabilă pentru sedii corporate.

Tudor Vladimirescu - zonă universitară dinamică

Atragere de companii orientate spre talente tinere și roluri tehnice.

Palas - proiect premium mixed-use

● Include Palas Campus, UBC și un ecosistem complet de servicii.

● Reprezintă principalul nod de business al orașului.

Tendințe în Iași

● Chirii prime: 15-17 €/mp/lună, rată de neocupare 15%.

● Cerere solidă din partea companiilor IT și BPO/SSC.

● Interes pentru clădiri moderne, bine conectate la infrastructură.

● Apreciere pentru zonele centrale și semicentrale.

● Q1 2025 a depășit întregul nivel de leasing din 2024, semnalând revenirea pieței.

Tabel sinteză cu principalele zone din România pentru închirierea spațiilor de birouri în 2025

În 2025, piața birourilor din România continuă să se adapteze nevoilor companiilor, în timp ce orașele mari își consolidează statutul de hub-uri importante. Bucureștiul domină în continuare, dar centre precum Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași atrag tot mai multe investiții datorită infrastructurii moderne și forței de muncă specializate.

Pe o piață în evoluție, expertiza Crosspoint Real Estate asigură companiilor ghidaj strategic și soluții personalizate, facilitând procesele de selecție, negociere și ocupare a spațiilor de birouri.