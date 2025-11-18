Un teren viran din Sectorul 4 a devenit un parc modern. La ora actuală se efectuează lucrări de dublare a suprafeței acestuia

Noul parc Tudor Arghezi urmează să fie finalizat și deschis publicului în aproximativ 12 luni. foto: pexels.com

Un teren viran din Sectorul 4, considerat mult timp un focar de infecție, a fost transformat într-un parc modern – Parcul Tudor Arghezi. Acesta se află acum într-un proces de extindere, urmând să devină un parc modern, aproape de standardele europene.

Proiectul este dezvoltat de Societatea Totul Verde SA și va aduce locuitorilor din zonă un spațiu extins pentru recreere, sport, joacă și activități în aer liber.

Potrivit reprezentanților Totul Verde, noua zonă de agrement va adăuga încă patru hectare, dublând astfel suprafața actuală a Parcului Tudor Arghezi.

„Necesitatea unui spațiu mai mare pentru locuitori este evidentă. Ne dorim ca aici să vină oameni din tot Sectorul 4 și nu numai, să facă sport, să se relaxeze, să petreacă timp în natură”, au precizat dezvoltatorii.

Aproximativ 75% din noul parc va fi acoperit cu spații verzi. Proiectul include plantarea a circa 1.000 de arbori, precum și amenajarea de zone cu flori și arbuști. De asemenea, vor fi construite trei locuri moderne de joacă, pe o suprafață de circa 6.000 de metri pătrați.

Locuitorii din zonă salută inițiativa. „Este foarte bine, era necesar un parc aici. Noi nu avem parcuri în apropiere și chiar aveam nevoie de un astfel de spațiu”, a declarat unul dintre cetățeni.

Noul parc Tudor Arghezi urmează să fie finalizat și deschis publicului în aproximativ 12 luni, oferind locuitorilor un spațiu verde modern, adaptat nevoilor comunității.