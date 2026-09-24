Cum îți poți evalua toleranța la risc înainte de a investi și ce factori trebuie să iei în calcul atunci când îți construiești portofoliul. Sursa foto: generată cu AI

Vreau să investesc, dar cât risc îmi pot asuma? Este una dintre primele întrebări care apar atunci când începi să te gândești serios la investiții. Dacă stai să te gândești, este cât se poate de importantă, pentru că riscul nu înseamnă doar posibilitatea ca o investiție să scadă. Înseamnă și cât de mult îți permiți să pierzi, cât timp ai la dispoziție pentru a-ți urmări planul și cum vei reacționa atunci când piața nu evoluează așa cum te așteptai.

Cum îți dai seama cât risc îți poți asuma când investești?

Există online numeroase calculatoare și chestionare care încearcă să estimeze profilul de risc al unui investitor, pornind de la vârstă, venituri, economii, orizontul de timp sau reacția la eventuale pierderi. Pot fi un punct bun de plecare, mai ales dacă ești la început și vrei să îți faci o idee despre propriul profil, dar rezultatul nu ar trebui privit ca o regulă. Un calculator poate transforma răspunsurile tale într-un scor sau într-o categorie de risc, însă nu poate anticipa cu adevărat cum vei reacționa când vei vedea că banii tăi au scăzut.

De aceea, rezultatul unui astfel de test este mai degrabă un punct de orientare. În practică, riscul pe care ți-l poți asuma depinde de câteva lucruri mult mai concrete: când vei avea nevoie de banii investiți, cât de mult îți permiți să pierzi și cum reacționezi atunci când valoarea portofoliului scade.

Timpul este unul dintre cele mai importante repere. Dacă știi că vei avea nevoie de bani peste doi sau trei ani, o scădere a pieței în apropierea acelui moment poate avea un impact mult mai mare asupra planurilor tale. Dacă investești pentru un obiectiv aflat la 15 sau 20 de ani distanță, situația este diferită. Ai mai mult timp la dispoziție, deși asta nu înseamnă că investiția este lipsită de risc sau că eventualele pierderi vor fi recuperate.

Apoi vine suma pe care îți permiți efectiv să o pui să lucreze pentru tine. Nu este același lucru să investești bani pe care i-ai putea folosi pentru o cheltuială importantă peste câteva luni și să investești o sumă pe care știi că o poți lăsa deoparte pentru o perioadă mai lungă. Cu cât depinzi mai puțin de banii investiți pentru nevoile apropiate, cu atât ai mai multă flexibilitate în perioadele în care piața scade.

Cât ai fi dispus să pierzi fără să renunți la investiții?

Mai există însă ceva ce niciun calculator nu poate măsura perfect: reacția ta atunci când pierderea devine reală. Poți face un exercițiu simplu. Dacă ai investi 10.000 de lei și, după o perioadă, ai vedea în cont 8.000 de lei, ce ai face? Ai putea să îți continui planul sau ai simți că trebuie să vinzi imediat și să scoți banii?

Exemplul nu înseamnă că portofoliul va pierde 20% și nici că își va recupera ulterior valoarea. Ambele scenarii pot deveni reale. Aceasta este doar o modalitate de a transforma riscul dintr-un procent într-o sumă concretă. O scădere de 20% poate părea acceptabilă pe hârtie, dar poate fi percepută cu totul diferit atunci când înseamnă 2.000 de lei din banii proprii.

În acest punct apare o diferență importantă: una este riscul pe care îți permiți să ți-l asumi și alta este riscul pe care ești dispus să îl accepți. Poți avea suficient timp și suficientă stabilitate financiară pentru a suporta fluctuații mai mari, dar să nu te simți deloc confortabil cu ele. Sau, dimpotrivă, poți fi dispus să riști mult, deși situația ta financiară nu îți oferă aceeași libertate. Atunci când îți construiești portofoliul, ambele limite contează.

Cum alegi investițiile potrivite pentru nivelul tău de risc?

Stabilirea nivelului de risc nu trebuie să rămână însă doar un exercițiu teoretic. Atunci când ajungi să îți construiești efectiv portofoliul, contează și ce alegi să pui în el și în ce proporții.

La XTB, de exemplu, investitorii pot folosi Planurile de Investiții pentru a construi un portofoliu din Acțiuni și ETF-uri cu 0% comision* sau pot porni de la portofolii deja pregătite, concepute pentru niveluri diferite de toleranță la risc. Variantele pot merge de la abordări mai conservatoare, cu o pondere importantă a ETF-urilor pe obligațiuni, până la unele mai dinamice, cu expunere integrală pe ETF-uri de acțiuni.

Este o diferență importantă, pentru că riscul nu ține doar de instrumentul pe care îl alegi, ci și de combinația dintre investițiile din portofoliu și de ponderea pe care o are fiecare. Două persoane pot investi aceeași sumă, dar își pot construi portofolii foarte diferite din perspectiva riscului.

Odată ce începi să alegi concret ce intră în portofoliu, apare și întrebarea cum compari riscul diferitelor instrumente. Pentru anumite produse financiare, la XTB există un reper care te poate ajuta: indicatorul de risc din Documentul cu Informații Esențiale, cunoscut drept KID. Acesta este exprimat pe o scară de la 1 la 7, unde un nivel mai mic indică, în general, un risc mai redus, iar unul mai mare, un risc mai ridicat. Indicatorul poate fi util atunci când analizezi un produs, însă spune doar o parte din poveste.

Riscul unui instrument și riscul pe care tu îți permiți să ți-l asumi sunt două lucruri diferite. Tocmai de aceea, alegerea unei investiții ar trebui pusă în contextul întregului portofoliu, al perioadei pentru care investești și al pierderilor pe care le-ai putea suporta. Iar dacă întrebarea cât risc îmi pot asuma pare dificilă la început, XTB pune la dispoziție resurse educaționale și informații despre piețe care te pot ajuta să înțelegi mai bine situația înainte de a investi. Astfel, poți trece de la o întrebare firească la un plan de investiții construit în cunoștință de cauză!

*0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%.

XTB S.A. permite plasarea automată, recurentă, a ordinelor de cumpărare pentru Instrumente Financiare sau Acțiuni Fracționate în conformitate cu Planul de Investiții creat. Deciziile de investiții, precum alocarea fondurilor, frecvența și valoarea pozițiilor și plasarea ordinelor, îți aparțin în mod exclusiv. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.