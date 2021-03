Adina Alberts, despre doctorița-minune care a vindecat 1000 de pacienți COVID-19: Trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți specialiștii | VIDEO

"Eu cunosc foarte bine activitatea doamnei doctor, de mai multe luni o urmăresc. Nu pot să spun că sunt în totalitate de acord, pentru că în continuare nu avem atât de multe date." spune Adina Alberts.

"Dar faptul că acest tratament a vindecat 1000 de pacienți cred că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți specialiștii că să aplece ochii și să încerce să verifice dacă acest tratament este bun și se poate aplica tuturor.

Doamna doctor este pneumolog, este specialist pe pneumonii. Această Claritromicină pe care doamna doctor o folosește nu este evidențiată în niciun studiu. Nu s-au făcut studii sau s-au făcut dar nu avem rezultatele finale. Dar nu avem foarte mult timp." a mai precizat chirurgul.

Interviu exclusiv cu medicul român care a vindecat altfel bolnavii COVID: "Eu respect nişte legi ale fizicii. Gândesc când fac o schemă de tratament"

Flavia Groşan, medic pneumolog din România a povestit într-un interviu în exclusivitate pentru antena 3 cum a vindecat de COVID aproape 1.000 de pacienţi, tratând boala ca pe o pneumonie atipică și utilizând o medicație clasică și, în același timp, ieftină.

Doctorița a explicat că modul ei de abordare presupune investigarea simptomelor tipurilor de pneumonii pe care le-a împărţit în trei categorii şi pe baza cărora face o schemă de tratament. Ea a subliniat că face şi consultaţii online pentru a nu pune pe drumuri bolnavul dacă se află într-o stare febrilă.

"Aici am pneumoniile de virale (gripa infecțiile de sezon virușii de sezon covidul ) au anumite simptome. Eu imediat îmi dau seama care e gripă, care e COVID. Clinic din cap, îmi dau seama. Mie nu îmi trebuie investigații foarte multe să plimb bolnavul febril să-l înnebunesc de cap din simptome.

Schema merge şi pe gripă şi pe COVID şi pe H1N1

"Eu am mers pe calea mea cu schema mea cu Claritromicina mea. Stiam ce rol are, pe lângă faptul că are tropism viral are rolul de antiinflamator, puțină lume știe chestia asta. Îmi dau seama că merge și pe viruși și pe COVID și pe gripă. Eu așa am dat tratat H1N1.

Am făcut o poveste din schema mea. Nu știu cum se va sfârși pentru că deja văd că sunt chemată la Colegiul Medicilor. Este povestea mea și acelor mii de pacienți pe care i-am tratat", a mai spus medicul.Eu vreau si eu explic fiecăruia în parte despre ce e vorba. Întrebați miile de pacienți", a mai spus Flavia Groşan.

