COVID-19 a ucis 5 milioane de oameni în întreaga lume. Șase țări sunt responsabile pentru cele mai multe decese

Numărul deceselor din cauza pandemiei de COVID-19 se ridică la 5.000.425 de luni dimineață, puțin peste jumătate dintre aceste decese concentrate în șase țări, potrivit Universității Johns Hopkins.

Statele Unite au pierdut 745.836 de oameni, mai mult decât orice altă țară: Mississippi și Alabama, două state cu acoperire vaccinală sub medie, au înregistrat mai multe decese pe cap de locuitor de la începutul pandemiei decât orice alt stat, iar New Jersey are al treilea stat, cea mai mare rată a mortalității, parțial pentru că s-a confruntat cu o creștere timpurie în primăvara anului 2020.

Brazilia a înregistrat 607.824 de decese cauzate de coronavirus și a avut cel mai rapid focar din lume în martie, ceea ce i-a determinat pe membrii Senatului brazilian să recomande urmărirea penală a președintelui Jair Bolsonaro luna trecută, din cauza răspunsului său lent la pandemie.

India are al treilea cel mai mare număr de decese, cu 458.437, cifrele crescând dramatic în primăvară. Unele regiuni ale țării au fost forțate să reimpună parțial blocajele stricte care au ajutat la suprimarea cazurilor la începutul anului 2020.

Alte trei țări au înregistrat peste 200.000 de decese: Mexic (288.365 de persoane au murit), Rusia (234.194) și Peru (200.246); Peru are, de asemenea, cea mai mare rată a mortalității din lume ca proporție din populația totală, la aproape 616 decese la 100.000 de oameni. .

197.116. Iată câte decese cauzate de Covid-19 au fost raportate la nivel mondial în ultimele patru săptămâni, o medie de peste 7.000 pe zi. Statele Unite au înregistrat peste 1.500 de decese pe zi în aceeași perioadă, iar Rusia s-a confruntat cu aproape 1.000 de decese zilnice.

Primul deces de coronavirus din lume a fost raportat în orașul chinez Wuhan la începutul anului 2020. De atunci, focarele de COVID-19 au lovit aproape toate țările de pe Pământ.

În unele țări cu un număr neobișnuit de mare de decese, inclusiv Statele Unite ale Americii, Brazilia și Mexic, unii experți au acuzat politicienii că au răspuns la încet la pandemie, sau că au refuzat să impună restricții de sănătate publică.

Națiuni precum Peru și India s-au luptat să limiteze daunele cauzate de virus, deoarece spitalele au devenit supraaglomerate și sistemele de sănătate publică s-au confruntat cu tensiuni.

Noile variante de coronavirus mai contagioase au alimentat anul acesta reapariția infecțiilor și a deceselor în Brazilia, India și Statele Unite. Și în ultimele luni, Rusia și anumite părți ale Statelor Unite s-au confruntat cu rate de vaccinare extrem de scăzute, lăsând mari părți ale populației neprotejate împotriva COVID-19.

Aproximativ 7 miliarde de doze de vaccin împotriva coronavirusului au fost administrate în întreaga lume, dar țările mai bogate tind să aibă rate de vaccinare semnificativ mai mari decât părțile mai sărace ale lumii, parțial pentru că națiunile bogate și-au asigurat accesul timpuriu la doze anul trecut.

Portugalia a administrat cel puțin un vaccin la peste 88% din populația sa, Canada, Japonia și Coreea de Sud au depășit 75%, iar Statele Unite și Uniunea Europeană au rate de vaccinare de peste 65%, potrivit Our World In Data de la Universitatea Oxford.

Între timp, țări precum Haiti, Nigeria, Tanzania și Etiopia au vaccinat încă mai puțin de 5% din populație, o diviziune pe care un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a numit-o „sfâșietoare” la începutul acestei luni, potrivit Forbes.

Nu toate decesele cauzate de coronavirus sunt înregistrate ca atare, atât din cauza testării insuficiente, cât și a politicilor diferite cu privire la posibilitatea de a considera un deces ca fiind legat de COVID-19. De exemplu, guvernul Peru și-a dublat numărul oficial de decese din cauza coronavirusului în mai, după ce și-a schimbat criteriile de numărare a deceselor provocate de COVID-19, iar OMS a estimat la începutul acestei luni că sistemele de testare a coronavirusului din Africa au capturat doar 14,2% din totalul infecțiilor de pe continent.

