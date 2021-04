Spitalul modular de la Lețcani, redeschis doar pe hârtie: Autoritățile refuză să dea un termen clar de la care pacienții COVID-19 vor putea fi internați

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a informat, luni, că vor fi iniţiate demersurile necesare pentru redeschiderea spitalului mobil de la Leţcani.

Potrivit acestuia, CJ Iaşi şi Instituţia Prefectului au organizat, luni, o întâlnire cu managerii şi reprezentanţii Spitalului de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Euronest pentru a verifica stadiul de remediere a deficienţelor identificate de corpul de control al Ministerului Sănătăţii şi ISU la spitalul mobil de la Leţcani.

Întâlnirea a fost organizată la o lună de când autorităţile medicale şi ADI Euronest au decis să soluţioneze problemele tehnice pe care le prezenta spitalul mobil pentru ca acesta să fie din nou funcţional.

"A trecut fix o lună de la ultima întâlnire de lucru în care am stabilit de comun acord cu proprietarul spitalului Euronest şi autorităţile medicale, Spitalul de Boli Infecţioase 'Sf. Parascheva' Iaşi şi DSP, un termen de 30 de zile pentru remedierea tuturor deficienţelor identificate în urma controalelor Ministerului Sănătăţii şi ISU. Prioritatea noastră acum este să redăm cât mai repede spitalul circuitului medical şi pacienţilor, aşa cum a fost intenţia de la bun început.

În urma discuţiilor de astăzi am convenit cu fiecare parte implicată să îşi ia angajamentul pentru ceea ce ţine de competenţa sa. Spitalul de Boli Infecţioase se va asigura de calitatea actului medical, în timp ce Euronest, proprietarul spitalului, îşi ia angajamentul că unitatea este complet funcţională din punct de vedere tehnic şi că nu prezintă niciun risc pentru pacienţi şi pentru buna desfăşurare a activităţii cadrelor medicale. Începând de mâine (marţi n.r.) vor fi iniţiate toate procedurile pentru redeschiderea spitalului în cel mai scurt timp posibil", a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

"Chestia poate fi numită oricum, numai spital nu. Plouă şi e frig"

Spitalul modular COVID din Leţcani va fi deschis în cel mai scurt timp posibil, spunea Raed Arafat în urmă cu o lună, deși problemele din unitatea medicală deschisă cu fast şi închisă la scurt timp par a fi din ce în ce mai multe.

În investiţia de aproape 12 miloane de euro a pătruns ploaia şi pare că lucrările nu vor fi remediate curând. Acolo nu există nici un pat operaţional, iar temperatura din soaloane nu despăşeşte 17 grade Cersius. Costel Alexe ar fi fost în vizită la spital însă, momentan, acesta nu a semnalat nici un fel de problemă.

Pe reţelele de socializare însă au apărut imagini din unitatea modulară care atestă că foarte multă aparatură medicală stă nefolosită, asta în condiţiile în care în acest moment România este din nou în criză de paturi la terapie intensivă.

Spitalul mobil de la Leţcani a fost deschis în luna octombrie 2020. În luna ianuarie 2021 a fost închis pentru "lucrări de igienizare şi dezinfecţie"

Măsura închiderii a venit chiar înaintea unei perioade cu temperaturi negative anunțate în Iași pe motiv că problemele cu instalaţia a de încălzire ar fi putut pune în pericol sanătatea pacienţilor, în saloane fiind constant temperaturi de 17-18 grade Celsius.

"Chestia aia de la Letcani poate fi numita oricum, dar nu spital. Sunt containere cu aparatura medicala in ele, nu spital. Cert este ca dr. Rosu, directorul de la Infectioase si cel care are "spitalul" in administrare, i-a explicat lui Costel Alexe ca nu exista niciun pat operational si ca temperatura in saloane e intre 14 si 17 grade Celsius. Ar fi, teoretic, 20 de paturi ATI intr-un modul iar alte 20 intr-un modul fara sas (acea usa glisanta care separa zona de acces de salon), dar nici ele nu pot fi folosite dupa standarde", scria un jurnalist ieşean care a fost în luna martie la unitatea medicală din Leţcani.

