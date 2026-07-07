A vândut tot ce avea pentru a-și salva fiul. Acum, eroul Paraguayului de la Cupa Mondială 2026 își va recupera cel mai prețios tricou

Orlando Gill a fost omul decisiv în calificarea Paraguayului în faza următoare la Cupa Mondială 2026 FOTO: Getty Images

În urmă cu doar câțiva ani, Orlando Gill era nevoit să vândă tot ce avea pentru a plăti tratamentul fiului său născut prematur. Astăzi, portarul Paraguayului este unul dintre eroii echipei naționale la Cupa Mondială 2026, iar povestea lui emoționantă are un nou capitol: va primi înapoi tricoul pe care fusese obligat să-l înstrăineze în cele mai grele momente ale vieții, relatează CNN.

Săptămâna trecută, Gill a fost omul decisiv în calificarea Paraguayului în faza următoare a turneului. În seria loviturilor de departajare împotriva Germaniei, disputată în Massachusetts, portarul a apărat două penalty-uri și și-a condus echipa spre victorie.

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Pentru mulți, prestația lui a fost momentul definitoriu al carierei. Pentru Gill însă, presiunea din acea seară nu se compară cu încercările prin care a trecut în urmă cu doi ani.

Și-a vândut până și tricoul naționalei

În decembrie 2022, fiul lui, Lauti, s-a născut prematur, prin cezariană de urgență, și a avut nevoie de îngrijiri intensive costisitoare. La acea vreme, Gill nu era o vedetă a fotbalului și nu era plătit cu salarii uriașe, așa cum sunt plătiți marii jucători.

Pentru a face rost de bani, a vândut cam tot ce avea. Printre obiectele de care s-a despărțit s-a numărat și tricoul purtat la naționala Under-20 a Paraguayului, unul dintre cele mai valoroase simboluri ale începutului carierei sale.

Soția lui, Melissa Avalos, a rememorat acea perioadă după ce Gill a debutat la echipa națională de seniori, în septembrie 2025.

„Lauti s-a născut și noi nu aveam nimic. Orlando și-a vândut echipamentul de la club, apoi tricoul de la naționala Under-20, pe care nici măcar nu l-a putut păstra ca amintire. Și-a vândut echipamentul, adidașii... literalmente, a vândut tot”, a scris ea pe Instagram.

De la disperare la statutul de erou

La Cupa Mondială 2026, Gill a devenit unul dintre oamenii-cheie ai Paraguayului. În meciul cu Germania, a apărat primul penalty al adversarilor și a mai avut încă o intervenție decisivă la loviturile de departajare, contribuind decisiv la calificarea echipei sale.

După meci, Melissa Avalos a publicat o fotografie cu familia pe stadionul din Foxborough.

„Noi trei – Orlando, Lauti și eu – vom fi mereu împreună, uniți și plini de iubire”, a scris aceasta.

Tricoul se întoarce la el

Povestea are și un final fericit. Pedro Suárez, prietenul care cumpărase tricoul în perioada în care Gill avea nevoie disperată de bani, a anunțat că îl va înapoia fostului portar al naționalei de tineret.

Suárez a explicat că Gill nu voia să accepte ajutor financiar fără să ofere ceva la schimb, astfel că i-a cedat tricoul în schimbul banilor de care avea nevoie pentru familie.

„Avea nașterea prematură a fiului său... Apoi și-a pierdut mama, iar după aceea unchiul. Toate tragediile au venit una după alta”, a povestit acesta pentru CNN.

Cei doi nu s-au mai întâlnit de aproximativ doi ani, de când Gill evoluează în Argentina, însă plănuiesc să se revadă după revenirea portarului în Paraguay.

„Încă nu mi-a dat banii înapoi”, a glumit Suárez. „Dar asta nu mai contează. Îi voi da tricoul înapoi. Dacă va dori să-mi ofere ceva, o va face. Pentru mine a fost și rămâne un prieten”.

Astăzi, Orlando Gill are aproape un milion de urmăritori pe Instagram, iar mulți dintre ei au redescoperit o postare publicată în iunie 2018, cu mult înainte ca portarul să ajungă la echipa națională.

Mesajul era unul simplu: „Într-o zi voi spune: A fost greu, dar am reușit.”

Ani mai târziu, după toate încercările prin care a trecut și după performanțele de la Cupa Mondială 2026, comentariile fanilor transmit același mesaj: „Ai reușit.”