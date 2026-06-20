Când se joacă Japonia - Tunisia la CM 2026, meciul 1.000 din istoria competiției și arbitrat de Istvan Kovacs. Programul zilei a 10-a

Arbitrul român delegat la Cupa Mondială 2026, Istvan Kovacs. Foto: Agerpres

În weekend are loc un meci important pentru Cupa Mondială, deoarece Japonia va întâlni Tunisia în meciul cu numărul 1.000 din istoria competiției. În plus, pentru meciul istoric de la Cupa Mondială 2026, FIFA l-a delegat pe cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, ca arbitru central.

Olanda - Suedia se joacă sâmbătă seară de la ora 20:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Houston Stadium.

Houston Stadium, prima arenă din istoria NFL cu acoperiș retractabil, a fost inaugurat în 2002 și ridicarea lui a costat peste 350 de milioane de dolari. Stadionul are o capacitate imensă, de peste 72 de mii de locuri. A găzduit doua ediții absolut memorabile ale SuperBowl. Este vorba despre victoriile celor de la New England Patriots din 2004 și din 2017. Meciul din 2017 este considerat cel mai tare din istorie, fiind singurul care a intrat vreodată în prelungiri. Stadionul nu este străin nici „sportului rege”. A găzduit semifinala istorică a Copa America Centenario în care Argentina lui Messi a învins SUA cu 4-0.

Germania - Coasta de Fildeș se joacă sâmbătă seară de la ora 23:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Toronto Stadium.

Toronto Stadium a fost construit special pentru CM Under-20 din 2007, pentru doar 63 de milioane de dolari. Ulterior, între 2014 și 2016 a fost modernizat cu o sumă dublă. După o investiție de 120 de milioane de dolari, mai multe tribune au fost acoperite pentru a proteja fanii de vânt, iar suprafață a fost mărită.

Ecuador - Curacao se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 3:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Kansas City Stadium.

Este o arenă plină de istorie, fiind inaugurată în 1972, dar totuși una contemporană, trecând prin mai multe modernizări. În 2010, s-au investit 375 de milioane de dolari în astfel de lucrări. Deși este una dintre cele mai îndrăgite arene din NFL, nu a găzduit niciodată SuperBowl din cauza vremii reci din Missouri în luna februarie.

Tunisia - Japonia se joacă duminică dimineață, de la ora 7:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Este un meci special, deoarece marchează meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale. Mai mult, arbitrul central delegat de FIFA este cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs.

Meciul se va disputa pe Estadio Monterrey.

Peste 6.300 de tone de oțel au fost folosite pentru ridicarea stadionului. Arena a fost proiectată de aceeași arhitecți care au muncit la Stadionul Wembley din Londra pentru a avea o acustică specială a tribunelor. Stadionul cu o capacitate de peste 53.000 de locuri, a fost inaugurat în 2015 și a costat 200 de milioane de dolari, un record pentru Mexic la acel moment.