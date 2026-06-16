Cine transmite la TV Franța – Senegal şi Argentina – Algeria. Mbappe şi Messi intră în scenă la CM 2026. Program complet ziua a 6-a

Mbappe şi Messi intră în scenă la CM 2026. Sursa foto: Hepta I Zuma Press / Matthieu Mirville/Dppi

Alte două favorite să câştige Cupa Mondială 2026 vor debuta, în ziua a 6-a, la turneul final din America. Franţa şi Argentina, cele două finaliste de la Cupa Mondială din urmă cu 4 ani, vor juca împotriva Senegalului şi, respectiv, contra Algeriei. Mbappe şi Messi sunt două dintre starurile pe care suporterii abia aşteaptă să le vadă la CM 2026. Franța – Senegal se joacă marţi, de la ora 22.00, în direct, la Antena 1, iar Argentina – Algeria, în noaptea de marţi spre miercuri, de la ora 04:00, în direct la Antena 1.

Norvegianul Erling Haaland, o altă vedetă de talie mondială prezentă la CM 2026, va evolua în Irak – Norvegia, de la ora 01:00.

Programul complet ziua a 6-a la Cupa Mondială 2026

22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)

01:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

04:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)

07:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Kylian Mbappe, întrebat dacă vrea să devină preşedintele Franţei

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul Franţei la Cupa Mondială 2026, a devenit, în ultimii ani, o personalitate importantă şi dincolo de terenul de fotbal. A abordat teme politice şi sociale, iar, într-un interviu recent pentru Le Parisien, a dezvăluit şi ce plănuieşte să facă după încheierea carierei de fotbalist. A răspuns cu umor şi la întrebarea: "Vrei să devii preşedintele Franţei?".

Întrebat dacă are ambiţii politice după încheierea carierei de fotbalist, Kylian Mbappe a respins ideea, cu umor.

"Am multe variante. Am o afacere care a crescut bine. Dacă vreau să fiu om de afaceri, voi fi om de afaceri. Dacă vreau să am aspirații mai mari, voi avea aspirații mai mari”, a spus el.

Întrebat dacă asta înseamnă ambiții prezidențiale: „Nu, nu-ți face griji! Nu vorbesc despre a fi președinte. Destul de mulți oameni spun asta, dar nu este în planurile mele. Sunt deja destul de urât!”.

Messi va juca la a şasea Cupă Mondială din carieră

Lionel Messi va juca, la CM 2026, pentru a 6-a oară la un Campionat Mondial, dar Argentina se gândește deja la viitor. Selecționerul Lionel Scaloni vrea să-l convingă pe Messi să nu se retragă de la Națională după această vară.

Scaloni se declară disperat să-l păstreze pe Messi în echipă și spune că este ceva fantastic să-l poată vedea jucând. Câștigător a opt baloane de aur, Messi are șansa să obţină cel mai râvnit trofeu din fotbal, pentru a 2-a oară, după performanţa reuşită în Qatar, în 2022.

Argentinianul este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Campionatele Mondiale. La capitolul goluri, Messi este pe locul 4, cu 13, la doar trei goluri distanță de deținătorul recordului Miroslav Klose.

Messi va împlini 39 de ani în timpul CM 2026, pe 24 iunie.