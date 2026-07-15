CM 2026: Peste 1.500 de peruani poartă numele unui celebru fotbalist francez. Câte persoane din Peru se numesc Haaland sau Yamal

Erling Haaland. Sursa foto: Hepta

Peste 500 de peruani poartă numele Haaland, în onoarea vedetei selecţionatei Norvegiei şi al echipei de fotbal Manchester City, potrivit Registrului Naţional de Stare Civilă (Reniec) din Peru, în urma recentei participări a atacantului nordic la Cupa Mondială 2026, unde a ajuns până în sferturile de finală. În Peru există, de asemenea, 1.502 persoane numite Griezmann, atacantul francez de la Atletico Madrid, care s-a retras din naţională.

Conform registrului civil al ţării andine, a cărei echipă naţională nu s-a calificat la Cupa Mondială, un total de 560 de persoane îl au pe Haaland inclus în numele lor, iar unele au fost chiar numite după fotbalist de către părinţii lor.

Dintre acestea, 486 îl au pe Haaland în prenume şi nume, în timp ce 91 au fost numiţi Erling Haaland, iar 4 Erling Braut Haaland, inclusiv numele de familie matern, pe care jucătorul norvegian l-a purtat pe tricou în timpul acestei Cupe Mondiale.

Haaland nu este singurul fotbalist care i-a inspirat pe peruani să-şi numească copiii după el. În Peru există, de asemenea, 1.502 persoane numite Griezmann, 1.241 numite Yamal, 319 numite Salah, 238 numite Mbappe şi 175 numite Pedri, potrivit unui raport al Reniec, publicat la câteva zile după începerea Cupei Mondiale.

De asemenea, 139 de peruani se numesc Neuer, 125 Bellingham, 106 Lewandowski, 33 Rashford, 30 Harry Kane, 27 Rodrigo de Paul, 20 Luca Kodric, 14 Vinicius Junior, 11 Lukaku, 9 Kai Havertz, 8 Dibu, 5 Dembele, 2 Coutoris, 1 Michael Olise şi tot 1 "Bicho" (porecla folosită în Spania pentru Cristiano Ronaldo).