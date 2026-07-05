Cupa Mondială 2026: Maroc şi Franţa sunt primele echipe calificate în sferturile de finală. Programul meciurilor

Maroc şi Franţa sunt primele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026. Sursa colaj foto: Hepta

Maroc și Franța sunt primele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Cel mai spectaculos eveniment sportiv al planetei a debutat pe 11 iunie, iar toate meciurile, golurile, cele mai importante faze și rezumatele competiției pot fi urmărite la Antena 1, Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Maroc şi Franţa, primele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026

Maroc este prima națională calificată în sferturile Cupei Mondiale 2026, după ce a învins-o clar pe Canada, scor 3-0, în optimi, în cursul zilei de sâmbătă, 4 iulie, pe Houston Stadium.

Antrenorul Marocului, Mohamed Ouahbi, a declarat că echipa sa ''nu mai este o surpriză" la acest nivel, după calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, potrivit Agerpres.

"Asta înseamnă atât de mult pentru noi. Nu mai este o surpriză. Când oamenii vorbesc despre Maroc, vorbesc despre o echipă grozavă, dar acesta este doar începutul. Nu ne vom opri aici. Vom menţine aceeaşi ambiţie şi umilinţă. Ştiam că va fi un meci dificil pentru că ei (n.r.: Canada) joacă cu multă intensitate. În timpul pauzei de hidratare şi la pauză, am făcut ajustări şi am avut mult mai mult control. Am putut juca în liniile din spatele lor şi a funcţionat pentru noi", a spus Ouahbi la conferinţa de presă de după meci.

"Leii din Atlas" au ajuns în semifinalele Cupei Mondiale 2022 din Qatar şi în finala ultimei Cupe a Africii pe Naţiuni, pe care au câştigat-o la masa verde contra Senegalului.

Selecționata Franței s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Paraguayului cu scorul de 1-0 (0-0), pe Philadelphia Stadium.

Fără a dori să critice arbitrajul din meciul cu Paraguayul (1-0), din optimile de finală ale Cupei Mondiale, disputat duminică la Philadelphia, antrenorul Franţei, Didier Deschamps, şi-a exprimat regretul cu privire la insultele schimbate în timpul unui meci foarte strâns şi disputat, scrie AFP, conform Agerpres.

"Les Bleus" s-au impus prin golul marcat de Kylian Mbappe (70 - penalty), la capătul unui meci de luptă, tensionat, cu multe durităţi în ultima sa parte.

"Nu voi critica arbitrul, dar am terminat meciul cu trei cartonaşe galbene. Nu spun că nu am făcut niciun fault, dar au fost multe de la ambele echipe. Nu voi critica Paraguayul; fiecare echipă joacă cât poate mai bine, dar aş fi putut să mă descurc şi fără insulte. Cel mai important lucru este să nu existe certuri la final. Dar acestea sunt doar vorbe, deoarece ne-am calificat, Încercăm să jucăm fotbal, dar adversarul face ce vrea şi se apără foarte bine. Apărarea necesită mai puţin efort, mai ales pe căldura asta. Ar fi trebuit să fim mai rapizi în pase, totuşi, şi am avut mai multe şuturi în a doua repriză. Căldura intensă îţi pune amprenta şi, chiar dacă a existat umbră după aceea, evident că corpurile jucătorilor suferă şi există o pierdere mai mare de energie", a declarat Didier Deschamps într-o conferinţă de presă după un meci foarte fizic.

Ulterior, selecţionerul francez a mai făcut următoarele precizări: "A fost un meci disputat, agresiv, cu multe întreruperi, dar jucătorii au fost pregătiţi pentru asta. Mă bucur că jucătorii şi-au păstrat calmul; va fi o experienţă valoroasă. Ştiam că vom avea un meci special. Sunt convins că ne va fi de folos. Ne-am păstrat calmul, iar asta a fost esenţial. A fost un meci în care a trebuit să ne murdărim mâinile. Am o filosofie pozitivă. Cu staff-ul meu, vom face totul pentru a câştiga. Dar ştim că acesta este fotbal. Uneori pierzi. Dar dacă dai totul, atunci mintea ta va fi bine".

Programul fazei eliminatorii:

ȘAISPREZECIMI DE FINALĂ

Duminică, 28 iunie

22:00 Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)

Luni, 29 iunie

20:00 Brazilia - Japonia 2-1 (Casemiro 56, Gabriel Martinelli 90+6, respectiv Kaishu Sano 29), Houston - Houston Stadium (meci 76)

23:30 Germania - Paraguay 1-1 (Kai Havertz 54, respectiv Julio Enciso 42), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare, Boston - Boston Stadium (meci 74)

Marți, 30 iunie

04:00 Olanda - Maroc 1-1 (Cody Gakpo 72, respectiv Issa Diop 90+1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)

20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia 1-2 (Amad Diallo 74, respectiv Antonio Nusa 39, Erling Haaland 86), Dallas - Dallas Stadium (meci 78)

Miercuri, 1 iulie

00:00 Franța - Suedia 3-0 (Kylian Mbappe 45, 74, Bradley Barcola 53), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)

05:00 Mexic - Ecuador 2-0 (Julian Quinones 22, Raul Jimenez 31), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)

19:00 Anglia - RD Congo 2-1 (Harry Kane 75, 86, respectiv Brian Cipenga 7), Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)

23:00 Belgia - Senegal 3-2 (Romelu Lukaku 86, Youri Tielemans 89, 120+5 - penalty, respectiv Habib Diarra 25, Ismaila Sarr 51), după prelungiri, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)

Joi, 2 iulie

03:00 SUA - Bosnia-Herțegovina 2-0 (Folarin Balogun 45, Malik Tillman 82), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)

22:00 Spania - Austria 3-0 (Mikel Oyarzabal 36, 89, Pedro Porro 66), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)

Vineri, 3 iulie

02:00 Portugalia - Croația 2-1 (Cristiano Ronaldo 68 - penalty, Goncalo Ramos 90+4, respectiv Ivan Perisic 53), Toronto - Toronto Stadium (meci 83)

06:00 Elveția - Algeria 2-0 (Breel Embolo 10, Dan Ndoye 46), Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)

21:00 Australia - Egipt 1-1 (Mohamed Hany 55 - autogol, respectiv Emam Ashour 13), după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)

Sâmbătă, 4 iulie

01:00 Argentina - Capul Verde 3-2 (Lionel Messi 29, Lisandro Martinez 93, Diney Borges 111 - autogol), respectiv Deroy Duarte 59, Sidny Lopes Cabral 103), după prelungiri, Miami - Miami Stadium (meci 86)

04:30 Columbia - Ghana 1-0 (Jhon Arias 14), Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)

OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă, 4 iulie

20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică, 5 iulie

00:00 Paraguay - Franța 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni, 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marți, 7 iulie

03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveția - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi, 9 iulie

23:00 Franța - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 93 – câștigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă, 11 iulie

00:00 câștigătoarea meciului 91 – câștigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câștigătoarea meciului 95 – câștigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

SEMIFINALE

Luni, 13 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 97 – câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marți, 14 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 99 – câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 – învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică, 19 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 101 – câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium.

Cupa Mondială 2026 a început joi, 11 iunie, iar fiecare meci, gol, fază importantă și rezumat se vor vedea pe Antena 1, Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.