FBI va monitoriza spaţiul aerian din zona stadioanelor, la CM 2026, iar ridicarea dronelor va fi amendată şi cu 100.000 de dolari

1 minut de citit Publicat la 09:06 06 Mai 2026 Modificat la 09:06 06 Mai 2026

48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, la CM 2026, exclusiv în universul Antena. Reguli stricte anunțate de autoritățile americane, pentru turneul final. Administrația federală a aviației i-a atenționat pe cei care au în plan să capteze imagini de la turneul final cu ajutorul dronelor că-i așteaptă amenzi de până la 100.000 de dolari, dacă aparatele de zbor ajung în apropierea stadioanelor.

Inclusiv FBI-ul va ajuta la monitorizarea spațiului aerian și chiar interceptarea dronelor dacă este nevoie.

Veşti bune pentru Spania şi Brazilia

Altfel, sunt vești bune pentru campioana europeană Spania. Starul Barcelonei, Lamine Yamal, va fi cu siguranță prezent pe stadioanele din America, la Cupa Mondială 2026. Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano. Acesta a precizat că ibericul a revenit deja în iarbă și se pregătește intens pentru debutul său Mondial. Bijuteria catalanilor a suferit o ruptură musculară luna trecută după ce a executat un penalti.

Iar brazilianul Neymar spune că e pregătit să-și asume rolul de rezervă în tricoul Braziliei doar pentru a merge cu echipa la turneul final. Neymar a ieșit deja de câțiva ani din componența lotului, dar Carlo Ancelotti nu a exclus până acum convocarea sa. Într-un interviu, colegul său, Casemiro, a declarat că odată ajuns acolo Neymar va demonstra atât la antrenamente, cât și pe teren că își merită locul în echipă.

