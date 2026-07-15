Hoţii au încercat să dea o spargere la casa lui Yamal din Barcelona, chiar după semifinala Franța-Spania de la Cupa Mondială 2026

Hoţii au încercat să dea o spargere la casa lui Yamal din Barcelona. Foto: Getty Images

Casa atacantului Lamine Yamal, din Esplugues de Llobregat (Barcelona/Spania), a fost ţinta unei tentative de jaf miercuri dimineaţă, care a fost dejucată de personalul de securitate privat al fotbalistului care a ajutat ''La Roja'' să se califice în finala Cupei Mondiale din SUA, Mexic şi Canada, notează Agerpres.

În urma acestei tentative de spargere, Divizia de Investigaţii Criminale (DIC) a poliţiei regionale catalane (Mossos d'Esquadra) a deschis o anchetă, conform relatării ziarului La Vanguardia şi confirmării către EFE din surse apropiate anchetei.

Potrivit publicaţiei menţionate anterior, un agent de securitate a observat pe camerele de supraveghere două persoane mascate cocoţate pe unul dintre pereţii casei fotbalistului. După ce au fost descoperiţi, hoţii au fugit rapid de la faţa locului.

În urma acestor evenimente, care au avut loc în jurul orei 4:00 dimineaţa, personalul de securitate privat al lui Lamine Yamal a anunţat Mossos d'Esquadra, care a preluat cazul ca fiind o tentativă de jaf.

Tentativa de jaf a avut loc la câteva ore după meciul în care Spania a învins Franţa (2-0) în semifinala Cupei Mondiale 2026, în care a jucat Lamine Yamal.

Surse din cadrul Mossos d'Esquadra au explicat că şi alte tentative de jaf au avut loc în această dimineaţă la locuinţe situate în aceeaşi zonă în care rezidează jucătorul catalan, un complex rezidenţial de lux. Prin urmare, nu este încă posibil să se stabilească dacă hoţii ştiau că este casa lui Yamal sau dacă autorii acestor jafuri sunt aceiaşi.