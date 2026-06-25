Imagini emoţionante cu Neymar, la finalul meciului Brazilia-Scoţia. A plâns şi şi-a îmbrăţişat copiii după revenirea la Cupa Mondială

Neymar a plâns pe teren, la primul meci pentru Brazilia, după aproape 3 ani de absență din cauza unor probleme medicale. Sursa colaj foto: Getty Images

Așteptarea de aproape trei ani a lui Neymar pentru a reveni la naționala Braziliei s-a încheiat într-un moment emoționant la Cupa Mondială, unde a jucat împotriva Scoţiei. Starul brazilian a izbucnit în lacrimi și și-a sărbătorit revenirea alături de familie, iar reacția sa a stârnit întrebări cu privire la posibilitatea ca acesta să se afle la finalul carierei internaționale, relatează Firstpost. "Pot considera această zi ca fiind una dintre cele mai speciale. Sunt foarte fericit și emoționat. A fost o ușurare imensă să pot trăi toate acestea din nou", a declarat celebrul atacant.

Neymar a trăit clipe încărcate de emoție la revenirea în selecționata Braziliei, după 981 de zile, perioadă marcată de numeroase probleme medicale. În ciuda numeroaselor accidentări suferite în ultimii ani, selecționerul Carlo Ancelotti a avut încredere în el și l-a inclus în lotul pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Totuși, atacantul a ratat primele două meciuri din faza grupelor.

În vârstă de 34 de ani, Neymar a intrat pe teren în minutul 76 al meciului Brazilia - Scoţia, iar momentul revenirii sale a stârnit în tribune o reacție similară cu cea de la marcarea unui gol, au scris jurnaliştii de la A Bola. Imediat ce a auzit fluierul final, starul brazilian a fost copleşit de emoţii şi a izbucnit în plâns pe teren.

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După ce și-a salutat colegii de echipă, Neymar a celebrat momentul special alături de partenera sa de viaţă, Bruna Biancardi, şi fiicele lor: Mavie şi Mel. De la meciul atacantului nu a lipsit nici fiul lui mai mare – Davi Lucca a venit pe lume în urma relaţiei pe care fotbalistul a avut-o cu Carolina Dantas.

"Absolut, pot considera această zi ca fiind una dintre cele mai speciale. Este un vis pentru orice băiat să poarte tricoul naționalei Braziliei, iar eu l-am purtat mult timp. M-am accidentat aici, am stat departe multe zile, mi-a fost dor, eram nerăbdător să încerc să revin, iar astăzi am reușit să mă întorc după aproape 3 ani. Sunt foarte fericit și emoționat. M-am emoționat, da, singur, în vestiar. Am plâns. A fost o ușurare imensă să pot trăi toate acestea din nou", a declarat Neymar, la finalul partidei cu Scoția.

Ultima dată, atacantul evoluase pentru prima reprezentativă în octombrie 2023.

"Întotdeauna a fost visul meu să port tricoul naționalei, să joc la Cupa Mondială, poate chiar să câștig. Să trăiesc toate acestea este atât de bine, într-adevăr atât de bine. Sunt foarte fericit. Le mulțumesc tuturor brazilienilor care m-au susținut, care m-au încurajat. Le mulțumesc din adâncul inimii, în special familiei mele și prietenilor mei", a mai precizat atacantul brazilian, citat de presa de peste hotare

În cele 14 minute jucate, Neymar a avut 24 de atingeri ale balonului și a fost notat cu 6,3 de portalul Sofascore. Starul Braziliei a fost aproape de a marca în finalul jocului, însă portarul scoțian Gunn a respins șutul atacantului.