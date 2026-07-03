Jurgen Klopp l-ar putea înlocui pe Julian Nagelsmann, după eliminarea surpriză a Germaniei de la Cupa Mondială 2026

Jurgen Klopp (S) și Julian Nagelsmann (D). Colaj foto: Getty Images

Julian Nagelsmann și-a dat demisia din funcția de antrenor al Germaniei, iar Jurgen Klopp ar fi „gata” să-l înlocuiască. Nagelsmann a purtat joi discuții cu oficiali ai Federației Germane de Fotbal (DFB), după eliminarea șocantă din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Paraguayului, iar aceste discuții au dus la decizia sa de a se retrage, scrie Sky Sports.

Sky Germania relatează că Jurgen Klopp este pregătit să preia echipa națională dacă este contactat, potrivit sursei citate.

Fostul antrenor al lui Liverpool este în prezent șeful diviziei globale de fotbal a Red Bull Group, dar contractul său actual include o clauză specială de ieșire pentru postul de selecționer al Germaniei.

Nagelsmann, în vârstă de 38 de ani, a preluat conducerea Germaniei în septembrie 2023 și a condus națiunea până în sferturile de finală ale Euro 2024, unde a fost învinsă de Spania, care a câștigat turneul.

Germania a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 de Paraguay la penalty-uri, în urma unei remize de 1-1 după prelungiri. Echipa sa a fost în fruntea Grupei E la golaveraj, după ce a învins nou-venita Curaçao cu 7-1 în meciul de deschidere și Coasta de Fildeș cu 2-1, înainte de a pierde în fața Ecuadorului cu 2-1.

„Nu sunt genul de persoană care fuge. Nu este prima dată când se întâmplă asta și există unele lucruri legate de ziua de azi care trebuie schimbate. Dar dacă DFB vrea să continui, voi continua. Cunosc mecanica fotbalului, știu cum funcționează industria. Știu că mulți oameni vor să plec, dar mi-ar plăcea să continui dacă asociația de fotbal vrea asta”, a spus Nagelsmann după eliminarea Germaniei.

Într-o declarație de vineri, Nagelsmann a spus că „decizia nu a fost deloc ușoară”.

„M-am gândit mult în zilele care au urmat eliminării noastre și m-am consultat cu persoane de încredere, atât la nivel personal, cât și în cadrul federației. Decizia nu a fost deloc ușoară pentru mine. Prioritatea mea principală a fost întotdeauna succesul echipei. După o dezamăgire atât de amară, ei merită șansa unui nou început”, a spus el, potrivit BBC News.