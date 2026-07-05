„Mi-aș dori să fie în fiecare an”. Cupa Mondială 2026: fanii au cheltuit între 2.500 și 150.000 de dolari pentru meciuri și nu regretă

Biletele reprezintă doar o parte din costul total plătit de fani. Foto: Getty Images

Prețurile amețitoare de la Cupa Mondială 2026 nu i-au oprit pe fanii fotbalului din toate colțurile lumii să-și deschidă portofelele. Fanii au dezvăluit pentru CNBC că au cheltuit între 2.500 și 150.000 de dolari pentru a vedea meciurile din Cupa Mondială. Unii au economist ani de zile pentru ocazia de a vedea un singur meci, în timp ce alții au profitat și au planificat o vacanță în familie în jurul meciurilor.

La data de 2 iulie, prețul biletelor revândute pentru meciurile importante din fazele eliminatorii erau listate pe StubHub la aproximativ 20.000 de dolari. Multe locuri din inelul superior al stadionului erau scoase la revânzare pentru aproximativ 5.000 de dolari.

Dar biletele reprezintă doar o parte din costul total plătit de fani. Transportul cu avionul în țările-gazdă, hotelurile, mașinile de închiriat, mesele și suvenirurile ridică costul total la mii de dolari.

Fanii care au ajuns la New York pentru meciurile de pe MetLife Stadium au declarat pentru CNBC că se așteaptă să cheltuiască între câteva mii de dolari până la 150.000 de dolari la Cupa Mondială. În ciuda acestui preț uriaș, niciunul nu a spus că regretă cheltuiala.

„Este o călătorie pe care o faci o dată în viață”

Tony Richardson din Marea Britanie a profitat de Cupa Mondială pentru o vacanță cu fiul său. Cei doi au decis să viziteze mai multe locuri din SUA, în funcție de meciurile din Cupă.

Doar biletele de avion l-au costat 2.000 de dolari. A mai cheltuit aproximativ 1.000 de dolari pe fiecare bilet la meciuri și alte câteva mii pe mașini de închiriat și hotelurile în care au stat de-a lungul călătoriei. „Este o călătorie pe care o faci o dată în viață”, a spus el pentru CNBC.

Itinerariul lor i-a purtat în Orlando, Daytona Beach, Beach, New Orleans, Graceland în Memphis și Cascada Niagara înainte de meciul Angliei împtriva Ghanei în Boston. New York a fost ultima oprire.

„Ne-am distrat de minune. Oamenii au fost absolut fantastici. Mi s-a schimbat percepția asupra SUA. Toată lumea a fost prietenoasă”, a spus Richardson.

Andrew Hall este din New York și nu a cheltuit bani pe zboruri sau cazări. În schimb, a decis să se răsfețe cu pachetele de ospitalitate oferite de FIFA, o alternativă premium la bilete standard, care îi garantează accesul la meciurile dorite și include mâncare, băuturi și acces la zona de lounge. A plătit în jur de 2.000 de dolari pe fiecare bilet și se așteaptă să cheltuiască încă aproximativ 12.000 la cinci meciuri.

„Soția mea mi-a zis că e OK, având în vedere că e însărcinată. Mi-a spus 'acesta e cadoul meu pentru tine, cheltuie banii cum vrei tu'”, a spus Andrew.

Soția lui l-a însoțit la două meciuri și a mers cu prietenii la alte trei. „Dacă aș face-o din nou? Absolut. Mi-aș dori să fie o Cupă Mondială în fiecare an”

„Vom face asta din nou”

Rachel și Nigel Vinecombe se așteaptă să cheltuiască în total 150.000 de dolari la 10 meciuri din Cupa Mondială.

Au spus că aproximativ 100.000 de dolari au fost cheltuiți pe pachetele de bilete FIFA, iar restul banilor vor merge pe transport, cazare și alte cheltuieli. Programul lor include opt meciuri în New Jersey, un sfert de finală la Miami și o semifinală la Atlanta.

„Este a cincea mea Cupă Mondială. Atmosfera de carnaval creată de suporteri este mult mai frumoasă decât la meciurile de club. Este ceva ce nu voiam să ratez”, a spus Nigel. „”

Soții Vinecombe plănuiesc deja să participe și la următoarea Cupă Mondială, care va fi găzduită de Portugalia, Spania și Maroc. „Merită pe deplin. Vom face asta din nou”, a spus Rachel.

A economist 4 ani pentru un singur meci

Alții au economisit ani de zile ca să aibă ocazia să vadă un singur meci. Miguel Macias a estimat că va cheltui aproximativ 2.500 de dolari în timpul călătoriei sale la New York, inclusiv aproximativ 700 de dolari pentru biletul la meci, 500 de dolari pentru avion și în jur de 1.200 de dolari pentru hotel.

Bărbatul din Guadalajara, Mexic, văzuse deja la un meci al Cupei Mondiale desfășurat în Ciudad de México, unde a cheltuit aproximativ 1.500 de dolari, inclusiv pentru o cazare prin Airbnb.

„Este mult mai mult decât un meci, este o sărbătoare alături de oamenii tăi. Este o experiență extraordinară”, a declarat Macias pentru CNBC Make It. Macias a dezvăluit că a pus bani deoparte timp de patru ani pentru această călătorie: „Am economisit ani întregi pentru această experiență și merită 100%”.