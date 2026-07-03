Cel mai mare parc eolian din Moldova, în construcţie la Vaslui

Proiectul este important nu doar prin capacitatea de producție, ci și prin schimbarea de echilibru pe harta energetică a României. Foto: Getty Images

România are vânt, are soare și știe tot mai bine să le transforme în energie. În Moldova, se construiește acum cel mai mare parc eolian din zonă. Iar dacă regenerabilele erau privite ca energia viitorului, azi pun deja în mișcare prezentul. Investițiile cresc, capacitățile se extind și energia curată prinde putere.

Cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România se află în fază avansată cu lucrările de construcție la parcul eolian Deleni, din județul Vaslui, un proiect care va deveni, la finalizare, cea mai mare unitate de producție de energie regenerabilă din regiunea Moldovei.

Centrala va avea o capacitate instalată de 140 MW în prima fază, iar faza a doua va adăuga 85 MW, ajungând la o putere totală instalată de 225 MW. Cele 37 de turbine eoliene vor fi amplasate pe terenuri din localitățile Deleni, Costești, Bogdănești și Bogdănița. Energia produsă anual, aproximativ 370 GWh, va fi suficientă pentru alimentarea a circa 100.000 de gospodării, echivalentul unui oraș de dimensinea municipiului Vaslui, cu tot cu localitățile componente.

Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România: ”În momentul de față, energia verde se poziționează ca o energie ieftină. Noi sperăm că în viitorul apropiat investițiile care se fac în acest moment să genereze acea scădere a prețului pe care toți românii o așteaptă.”

Proiectul este important nu doar prin capacitatea de producție, ci și prin schimbarea de echilibru pe harta energetică a României. Dacă până acum producția eoliană importantă era concentrată mai ales în Dobrogea, investiția de la Vaslui aduce energie verde și în jumătatea nordică a țării, într-o zonă cu potențial mare, dar mai puțin valorificată până acum. Astfel creşte şi securitatea energetică a României într-un moment în care sistemul are nevoie de surse mai multe, mai flexibile și mai bine distribuite teritorial.

Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România: ”Energia eoliană în România, în general, are o preponderență în lunile de iarnă, în timp ce energia solară în lunile de vară. Asta face ca mixul lor să genereze o stabilitate în sistem.”

Pe lângă producția propriu-zisă de energie, proiectul permite și integrarea unor sisteme de stocare, dacă va fi nevoie în etapa următoare. Portofoliul PPC include deja și proiecte de baterii, văzute ca parte a tranziției către un mix energetic mai flexibil și mai bine adaptat nevoilor reale din rețea, dar şi nevoilor clienţilor.

Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România: ”Reziliența se referă exact la această livrare de energie într-un mod în care clientul nu simte că trebuie să sacrifice ceva din comoditatea și bunăstarea lui.”

La începutul lui 2026 erau înregistrate peste 1.400 de proiecte de energie regenerabilă cu avize tehnice de racordare valabile, iar o parte importantă dintre ele include și soluții de stocare, semn că tranziția energetică nu mai înseamnă doar producție, ci și flexibilitate și echilibru în rețea.

· Centrala va avea o capacitate totală instalată de 225MW

· Cele 37 de turbine eoliene vor fi amplasate pe terenuri din localitățile Deleni, Costești, Bogdănești și Bogdănița

· Peste 100.000 de gospodării, alimentate cu energie eoliană

· Extinderea în Moldova consolidează siguranţa energetică a României

· La începutul lui 2026 erau înregistrate peste 1.400 de proiecte de energie regenerabilă