Mai puțină durere, mai multă demnitate

HOSPICE Casa Speranței a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România / Foto: Getty Images

Boala și suferința pot lovi pe oricine, oricând. În România, mai puțin de doi din zece pacienți cu cancer primesc îngrijire paliativă. Implicarea noastră și sprinijul companiilor private pot transforma durerea în grijă și demnitate, pentru că nimeni nu ar trebui lăsat singur în fața suferinței.

HOSPICE Casa Speranței a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România, în urmă cu 34 de ani. Astăzi, fundația are trei spitale - la Brașov, București și Adunații Copăceni. Locuri în care aproape 50 de mii de pacienți cu boli incurabile au primit îngrijire gratuită.

Mirela Nemțanu, CEO HOSPICE Casa Speranței: ”Îngrijirea paliativă este un drept uman și nu o spun eu, o spune Organizația Mondială a Sănătății, iar la ora actuală în România avem undeva la 190 de mii de oameni care au nevoie de îngrijire paliativă. În schimb, pentru ei, cererea aceasta imensă este acoperită în proporție de aproape 18% la sută.”

270 de angajați și peste 400 de voluntari se implică zilnic în activitatea fundației. Chiar și așa, nevoia de servicii paliative este mult mai mare pentru a putea alina suferința pentru cât mai mulți pacienți.

Dan Malciolu, Medic primar Igiena alimentației și nutriție, spital HOSPICE Casa Speranței, București: ”Toți colegii mei, de la kinetoterapeut până la asistenții medicali, preotul care este voluntar, o măicuță care este medic și voluntar, cu toții ne aducem câte un pic aportul, și în final rezultă o suferință mai mică.”

Fără sprijinul financiar al companiilor private un astfel de loc nu ar putea exista! Între 2017 și 2025, parteneriatul dintre ENGIE și HOSPICE a însemnat peste 4.600 de zile de spitalizare gratuită pentru pacienți. Echipele medicale au făcut aproape 7.400 de vizite la domiciliu, în 10 județe ale țării, iar policlinicile HOSPICE din București și Brașov au oferit aproximativ 9.000 de consultații gratuite. Totodată, la Brașov, compania a contribuit la eficientizarea clădirii HOSPICE, unde aproximativ 2.000 de pacienți primesc anual îngrijire și sprijin.

Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania:”Echipa de la HOSPICE Casa Speranței, după mine, dă mai mult decât servicii medicale. Dau demnitate, sprijin, atât pentru pacienți, cât și pentru familii. De fapt, este o dovadă de umanitate.”

Mirela Nemțanu, CEO HOSPICE Casa Speranței: Tot ce vedem aici se oferă gratuit pentru pacienții care au nevoie de noi. Trebuie să înțelegem că pacienții sunt epuizați nu doar de boală, ci și financiar. Și atunci, sprijinul oamenilor și companiilor care cred în noi și care ne oferă suport financiar este esențial.”

Sprijinul ENGIE nu se oprește aici. Compania susține financiar construcția Spitalului Speranței din Adunații Copăceni, dedicat îngrijirii paliative pentru copiii bolnavi, iar an de an, zeci de angajați ai companiei aleargă la maratonul București pentru cauza HOSPICE. Fiecare kilometru parcurs reprezintă o donație pentru alinarea suferinței acestor oameni.

· Peste 50 de mii de oameni au beneficiat de îngrijire paliativă în 34 de ani

· În România sunt 190 de mii de oameni care au nevoie de îngrijire paliativă

· Doar 18% din cererea pentru îngrijire paliativă poate fi satisfăcută în centrele din România

· 270 de angajați și peste 400 de voluntari se implică zilnic în activitatea HOSPICE

· Finanțarea ENGIE a asigurat 4.600 de zile de spitalizare gratuită în ultimii 8 ani

· 7.400 de vizite medicale la domiciliu în 10 județe

· 9.000 de consultații oferite gratuit

· ENGIE a sprijinit eficientizarea spitalului HOSPICE Brașov