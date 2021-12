Fady Chreih (CEO Regina Maria), excelenţă în medicină: "Punem România pe hartă"

Aici, standardele sunt garantate şi evaluate constant de instituţii internaţionale, iar românii pot, în sfârşit, să beneficieze de un act medical sigur şi în ţară.

"Excelenţa este un deziderat pe de altă parte, un deziderat continuu. Nu poate fi considerată excelenţa ieri, am fost ieri excelent sau sunt astăzi şi mâine nu mai sunt, este o ţintă continuă", a declarat prof. dr. Cătălin Copăescu, directorul medical al Ponderas Academic Hospital.

"Noi am importat aceste bune practici, ne raportăm la standardele internaţionale de bună practică şi le aplicăm în România. Suntem singura reţea acreditată internaţional pe diferite bune practici sau pe diferite centre de excelenţă. Punem România pe hartă. România apare pe hartă în zona această şi datorită nouă", a explicat Fady Chreih, CEO Regina Maria.

Pacientul este privit şi tratat după modele occidentale, iar pentru afecţiunile complicate, un grup de experţi din diverse specialităţi medicale evaluează şi analizează cazurile, stabilind cele mai bune opţiuni de tratament.

Marile spitale private reprezintă şi o pepinieră pentru generaţiile viitoare de medici şi asistente care aleg să rămână sau să se întoarcă în ţară şi să profeseze în privat, unde au acces la cele mai noi tehnologii disponibile în lume şi la cursuri de formare profesională.

Pentru chirurgii care aleg să se specializeze în chirurgia robotică, spre exemplu, robotul da Vinci Xi oferă cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume, iar chirurgii la Regina Maria au realizat cu succes peste 1000 de intervenţii robotice şi au tratat cu tehnici minim invazive peste 30.000 de cazuri.

"Cred că e clar pentru toată lumea că nu avem roboţi în sala de operaţii ca să opereze pentru noi şi noi să stăm relaxaţi. Aceşti roboţi sunt, de fapt, instrumente cu înaltă tehnologie care ne ajută să vedem mai bine în câmpul operator, să fim mai delicaţi în operaţiile pe care le facem", a precizat prof. dr. Cătălin Copăescu.

De altfel, investiţia în tehnologie şi atenţia la ce se întâmplă în lumea medicală internaţională au făcut ca laboratorul central Regina Maria, să fie primul laborator privat din România care a început procesarea testelor RT-PCR pentru diagnosticarea COVID-19. Peste 20% din testele din întreaga ţară au trecut prin mâinile echipei de la Regina Maria.

"Privatul a dat timp statului să se organizeze şi să respire. Am testat gratuit, mobilizând sume de bani de la noi şi de la partenerii noştri, aproape 2,6 milioane de lei. Am testat personalul medical, am recepţionat probe non-stop, am lucrat non-stop", a declarat dr. Andreea Alexandru, directorul medical al Diviziei de Laboratoare Regina Maria.

În centrul tuturor acestor preocupări este însă pacientul, care acum, prin intermediul clinicii virtuale, are la dispoziţie peste 500 de medici care acordă lunar aproximativ 25.000 de consultaţii românilor din întreaga lume, nu doar celor din ţară. Sunt pacienţi din Statele Unite ale Americii sau Germania, care doresc o consultaţie în limba română, dar şi pacienţi dintr-un capăt al ţării care pot ajunge acum la un specialist la care altfel nu ar fi avut acces.

"Poţi să accesezi servicii medicale, chiar dacă eşti în judeţe în care poate nu ai acces la specialistul respectiv. Sau poate acea specialitate este atât de rară încât timpul de aşteptare este foarte mare. Şi atunci, de ce nu să poţi accesa un medic din Timişoara sau din Bucureşti, sau din Cluj, chiar dacă tu eşti în Galaţi sau Focşani, sau Tulcea", a explicat Fady Chreih, CEO Regina Maria.

Cu cele 13 acreditări internaţionale, performanţă unică în Europa Centrală şi de Sud-Est, Regina Maria este lider în calitatea serviciilor medicale din România şi cel mai mare investitor în infrastructura medicală de la noi.

