Parteneriat pentru combaterea risipei alimentare

Lidl România și Banca pentru Alimente au făcut un pas înainte și au ales să creadă într-un viitor mai bun. Sursa foto: Getty Images

În România, risipa alimentară este un paradox. În fiecare an, peste două milioane de tone de mâncare ajung la gunoi, în timp ce sute de mii de oameni trăiesc sub pragul sărăciei alimentare. În spatele acestor statistici stă o realitate tăcută: mâncarea se pierde nu doar în lanțurile de producție și distribuție, ci și în frigiderele noastre.

În mijlocul acestui peisaj, Lidl România și Banca pentru Alimente au făcut un pas înainte și au ales să creadă într-un viitor mai bun. Un viitor în care oamenii și companiile din România învață să privească hrana cu respect și să se unească într-un singur scop: lupta împotriva risipei alimentare.

Romuald Bulai, Președinte Federația Băncilor pentru Alimente din România: „Misiunea Băncilor pentru Alimente este aceea de a recupera aceste alimente de pe piață și de a le distribui asociațiilor noastre beneficiare care, la rândul lor, susțin persoanele, familiile aflate în dificultate.”

Din 2016, de la înființarea primei bănci, ideea a crescut asemenea unei promisiuni duse până la capăt: astăzi, nouă Bănci regionale și o Federație acoperă întreg teritoriul țării, formând o rețea națională de solidaritate.

Romuald Bulai, Președinte Federația Băncilor pentru Alimente din România: „Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România a salvat de la risipă aproape 37.700 de tone de produse alimentare transformate în aproximativ 75 milioane de porții de hrană pentru cei aflați în dificultate.”

Lidl a fost de la început alături de Banca pentru Alimente. A donat zeci de tone de produse, dar a și susținut proiectul financiar și cu experiență operațională pentru ca Banca să se transforme azi într-o rețea națională.

Maria Mihai, Head of Corporate Affairs, Lidl România: „Fiind un business care activează în sectorul alimentar, combaterea risipei este unul dintre pilonii strategici. Deși colaborarea dintre noi și Banca a plecat ca o relație business to business, ei preluau din magazinele sau depozitele noastre marfa care se apropia de termenul de expirare și nu mai era vandabilă, tot împreună cu banca am încercat să implicăm și clienții în acest demers.”

Din 2019 până azi au fost organizate 12 colecte, prin care clienții Lidl au donat produse și alimente Băncilor. În plus, anul acesta, pentru fiecare kilogram de portocale cumpărat până pe 21 decembrie, Lidl donează un leu pentru construirea primului depozit propriu, al Rețelei Băncilor pentru Alimente. Pentru că solidaritatea are și ea nevoie de o casă și chiar o va avea la Roman, în județul Neamț.

Romuald Bulai, Președinte Federația Băncilor pentru Alimente din România: „Este un vis devenit în sfârșit realitate. Este un pas concret spre o Românie cu mai puțină risipă.”

La final, rămâne imaginea unei țări în care mâncarea nu se irosește, ci se transformă în speranță. O țară în care parteneriatele puternice, voluntarii și oamenii obișnuiți, care pun un produs în coș pentru altcineva, scriu împreună o poveste în care nimeni nu e uitat.

· Rețeaua luptă nu doar împotriva risipei alimentare, ci și împotriva sărăciei din comunitățile vulnerabile.

· Rețeaua Națională a Băncilor pentru Alimente are 9 bănci regionale, reunite sub umbrela Federației.

· Prin Rețeaua Băncilor pentru Alimente, România a salvat 37.700 de tone de produse alimentare de la risipă.

· Prin cele 883 de ONG-uri partenere, alimentele au ajuns la peste 325.000 de beneficiari, de persoane vulnerabile.

· Lidl a oferit Rețelei Băncilor pentru Alimente din România sprijin financiar de aproape 4 milioane de euro.

· Lidl a donat peste 3.400 de tone de produse alimentare care s-au transformat în 7 milioane de porții de hrană.

· În 12 ediții de colectă, clienții Lidl au donat peste 1.140 de tone de produse.

· În plus, fiecare kilogram de portocale cumpărat până pe 21 decembrie, Lidl donează un leu pentru construirea primului depozit propriu al Rețelei.

· Noul depozit va avea 500 de metri pătrați, complet utilat și gata să suțină o activitate în continuă creștere.