802 milioane de lei pentru gustarea elevilor. Ce prevede Programul pentru şcoli în noul an

1 minut de citit Publicat la 16:17 28 Aug 2026 Modificat la 16:17 28 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Executivul a aprobat, vineri, suma de 802,45 milioane de lei pentru derularea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2026–2027. De acesta vor beneficia peste 1,86 milioane de elevi şi preşcolari, notează Agerpres.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă, printr-un comunicat, că actul normativ menţine participarea ţării noastre la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene.

Din totalul bugetului, contribuţia europeană se ridică la 89,1 milioane de lei. În această sumă intră şi 1,62 milioane de lei destinaţi evaluării programului. Restul, adică 713,35 milioane de lei, provine din ajutor financiar naţional.

Laptele şi produsele lactate primesc cei mai mulți bani. Distribuţia gratuită a acestora înseamnă 376,21 milioane de lei, la care se adaugă 37,29 milioane de lei pentru măsurile educative legate de ele.

Produsele de panificaţie – cornuri, batoane, biscuiţi şi covrigei – beneficiază de 242,31 milioane de lei.

Fructelor şi legumelor le revin 107,39 milioane de lei, plus alte 37,29 milioane de lei pentru măsurile educative asociate. Evaluarea programului a fost bugetată la 1,95 milioane de lei, mai arată sursa citată.

La stabilirea bugetului s-au avut în vedere cei 1,86 milioane de beneficiari, plafonul valorii zilnice alocate fiecărui elev şi numărul zilelor de distribuţie, raportat la structura anului şcolar 2026–2027.

Pentru punerea în practică a programului au fost defalcate şi fondurile alocate definitiv României prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/873.

Acestea acoperă atât anul şcolar 2026-2027, cât şi ajustările pentru anul şcolar 2025–2026, unde figurează suplimentări faţă de alocarea iniţială pentru fructe şi lapte, care ajung la 366.978 de euro.