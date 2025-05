ANRE: Plafonarea la energie a apăsat din greu pe bugetul României. Lucrăm la simplificarea facturii

Vicepreședintele ANRE spune că schema de sprijin a apăsat din greu pe bugetul României. FOTO: Getty Images

Schema de sprijin care a funcţionat în România într-o perioadă extrem de grea şi care a apăsat din greu bugetul României se încheie, iar în prezent lucrăm la simplificarea facturii, a declarat, luni, într-o conferinţă de specialitate, Mircea Man, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, potrivit Agerpres.

„Schema de sprijin care a funcţionat în România într-o perioadă extrem de grea şi care a apăsat din greu bugetul României se încheie. Autoritatea a început un program de informare a populaţiei despre ce se va întâmpla după, deci despre posibilităţile pe care le are fiecare client în legătură cu furnizorul. Nu vă ascund că, odată cu schema de sprijin, ANRE-ul avea cam cu 200% mai multe sesizări legate de facturare. Sigur că e o factură greoaie şi, trebuie să recunosc, impusă pe de o parte de Directiva europeană. Ne gândim şi la simplificarea acestui lucru, împreună cu operatorii din piaţă”, a explicat oficialul ANRE.

Potrivit vicepreşedintelui ANRE, instituţia pe care o reprezintă este asaltată de solicitări de înfiinţare de noi capacităţi de producţie şi de distribuţie de gaz. El a arătat că sistemul de aprobarea a autorizaţiilor a fost simplificat.

„Ne bucurăm că, astăzi, suntem sufocaţi de solicitări pentru autorizaţii de înfiinţare de noi capacităţi de producţie, de autorizaţii de înfiinţare de distribuţii de gaz. Un lucru foarte, foarte bun. Dacă am avut un sistem birocratic de a aproba aceste autorizaţii, astăzi l-am simplificat foarte mult, tocmai pentru a veni în sprijinul solicitanţilor. Dacă în 1999, eram director de sucursală de gaz la Baia Mare, o racordare se făcea în două săptămâni, din păcate, astăzi ne confruntăm cu multe aspecte legate de legislaţie şi o racordare fie ea pe energie, fie pe gaz durează un an şi jumătate, 2 ani, lucru care nu este posibil. Autoritatea a modificat legislaţia secundară, astfel încât aceste lucruri să nu se întâmple. Cel mai important lucru este legat de tarife. Autoritate a încercat un echilibru între interesele operatorilor, dar mai ales cum poate să suporte clientul final rata de rentabilitate stabilită după o metodologie aprobată în cadrul ANRE. Prioritatea zero, din punctul meu de vedere, este demararea investiţiilor. Dacă astăzi avem peste 200.000 de prosumatori şi cererile sunt în continuă creştere, sistemul de distribuţie va trebui, din temelie reformat”, a spus Man.

Acesta a menţionat, totodată, că numeroase Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT) nu îndeplinesc condiţiile tehnice pentru racordare.

„În ceea ce priveşte Direcţia de control, avem foarte, foarte multe controale legate de facturare, de racordare şi sigur că trebuie să asigurăm un punct de sprijin pentru cei care vin şi ne cer ajutorul. Pentru licenţe şi autorizări sunt foarte multe solicitări. De asemenea, în POIM, transformat în "Anghel Saligny", sunt peste 600 de UAT-uri, astăzi, care au contracte cu Ministerul Dezvoltării. Poate că o să se supere unii, dar trebuie să spun, că nu sunt chiar foarte bine gestionate câtă vreme s-a aprobat unui UAT, a pozat 120 km de conductă, iar racordarea la Sistemul naţional de transport este la 15 - 20 km. Lucrurile astea, din punctul meu de vedere, ar trebui gândite de la început. Nu poţi să acorzi sume şi finanţare pentru un UAT care nu îndeplineşte condiţiile tehnice pentru racordare. E de dorit ca în fiecare localitate din România, dacă se poate, să fie înfiinţate sisteme de distribuţie. Nu spune nimeni nu, însă trebuie ţinut cont de câţiva factori tehnici care ajută la implementare”, a afirmat Mircea Man.