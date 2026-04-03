Arena Naţională aduce pierderi de 20.000.000 de lei pe an la PMB. Ce a stabilit Ciucu cu FRF, LPF, FCSB și organizatorii de evenimente

Dezbaterea privind administrarea Arenei Nationale, organizată de primarul general Ciprian Ciucu, 3 aprilie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat vineri, la dezbaterea privind administrarea Arenei Naţionale, că aceasta nu este utilizată la capacitatea corespunzătoare şi produce pierderi importante bugetului Capitalei, de 20 de milioane de lei pe an.

Au fost prezenţi la dezbatere preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, preşedintele clubului FCSB, Valeriu Argăseală, Edy Chereji, unul dintre cofondatorii festivalului UNTOLD, Laura Coroianu, managing partner Emagic, Orlando Nicoară, directorul general al companiei eAD, Florin Sari de la FRF, Daniel Butingher, preşedintele Uniunii Naţionale pentru Sport, Dragoş Radu, consilier general al USR.

„Avem o pierdere pentru primărie de 20 de milioane de lei pe an”

„Aşa cum se ştie, de foarte mult timp, această arenă nu este cel mai bine administrată. Statul nu este întotdeauna cel mai bun administrator şi din punctul meu de vedere este subutilizată şi, evident, produce pierderi. (...) Foarte pe scurt: ne costă undeva la 30 de milioane de lei pe an administrarea, s-ar putea să fie chiar mai mult, şi veniturile pe care le aduce sunt undeva la 10 milioane de lei - vorbesc de anul trecut. Asta înseamnă că avem o pierdere pentru primărie de 20 de milioane de lei pe an”, a precizat primarul general în deschiderea dezbaterii.

El a adăugat că invitaţia la dezbaterea de vineri a fost făcută atât pentru reprezentanţii Federaţiei de Fotbal, Ligii Profesioniste de Fotbal, cât şi pentru marii organizatori de evenimente, pentru toţi cei care ar putea veni cu soluţii pentru administrarea arenei într-un mod cât mai profitabil.

Edilul a spus că există mai multe opţiuni pentru rezolvarea administrării eficiente a Arenei: „opţiunea zero - mergem mai departe aşa, nu facem nimic; opţiunea unu - creăm o entitate care să o administreze; opţiunea doi - asociere în participaţiune; opţiunea trei - concesiune”.

„Dacă o concesionăm sau facem o asociere în participaţiune, ce nu vreau să se întâmple este să fie doar exploatată, să nu fie bine întreţinută, să se degradeze mai departe, cum se întâmplă acum, asta nu vreau, nu vreau deloc. Va trebui să fie un caiet de sarcini cu un plan foarte clar de mentenanţă şi de investiţie. (...) Cred că această decizie se impunea de mai mult timp, sau cel puţin o evaluare pentru a şti ce să facem de acum înainte”, a mai afirmat primarul general, precizând că nu doreşte ca Primăria Generală să se derobeze complet de responsabilitate.

„În mandatul de primar de patru ani, sunt sume drastice, se poate ajunge chiar la 100 de milioane”

Ciucu a mai spus că obiectivul minimal este reducerea pierderilor.

„Vă daţi seama, 20 de milioane pe an, în fiecare an, în mandatul de primar de patru ani, sunt sume drastice, se poate ajunge chiar la 100 de milioane. Cu banii aceştia poţi să faci multe alte lucruri pentru Bucureşti. În primul şi în primul rând, obiectivul este să nu mai producă pierderi şi, evident, să fie temeinic administrată şi, evident, Bucureştiul să fie pe harta marilor festivaluri europene, să găzduiască cele mai importante competiţii, să avem meciuri de fotbal de mare calitate şi dacă poate să apară şi un profit în timp, de ce nu.

În primii ani, un an, doi, trei, nu mă aştept la un profit, pentru că sunt multe lucruri care trebuie să fie reparate şi întreţinute. Deci, responsabilitatea celui care îşi va asocia această administrare va fi semnificativă şi în urma evaluării se va şti foarte clar despre ce este vorba, ce defecţiuni există, ce probleme există, dar cred că România, fiind o ţară UE, are un potenţial bun", a subliniat Ciprian Ciucu.

Ce spune cofondatorul festivalului UNTOLD despre administrarea Arenei Naționale

Edy Chereji i-a transmis primarului general că este important ca o capitală europeană să poată găzdui evenimente de tot felul, care să aducă "plus valoare".

„Noi înţelegem această nevoie a unui oraş de a convieţui atât evenimentele de tip concerte, festivaluri, cât şi evenimentele fotbalistice, sportive sau de orice alt fel şi acest din acest motiv suntem azi aici. M-aş bucura ca şi colegii noştri, cei care gestionează evenimentele sportive, fotbalistice să aibă aceeaşi viziune, pentru că noi credem că e nevoie ca un oraş, o capitală europeană, să aibă toate evenimentele care pot aduce plus valoare.

Şi dacă vorbim de plus valoare, aşa cum echipele de fotbal se luptă pentru a ajunge în marile circuite, la fel o facem şi noi. (...) Vă confirm că suntem interesaţi de a explora oricare din variantele pe care le aveţi în vedere”, a transmis Edy Chereji, cofondator UNTOLD.

„În niciun oraş din Europa nu există doar fotbal pe un stadion naţional”

Şi Laura Coroianu de la Emagic a fost de acord că este necesar ca Arena Naţională să găzduiască, pe lângă evenimente sportive, şi evenimente culturale.

„Stadionul a fost creat pentru fotbal, dar în niciun oraş din Europa nu există doar fotbal pe un stadion naţional. De obicei, lunile de vară - iunie, iulie, august - sunt dedicate evenimentelor, concertelor, festivalurilor şi aşa mai departe”, a argumentat Laura Coroianu.

La finalul dezbaterii, primarul general a anunţat că vor urma "discuţii şi la nivel politic", pentru a afla părerea şi în Consiliul General iar după aceea, "cel mai probabil o să dăm drumul la o serie de consultări cu firmele mari care au expertiză şi experienţă, să ne asiste în derularea procesului, care va avea două componente sau poate chiar trei".

„O componentă va trebui să fie şi de comunicare publică şi de consultări, o componentă care să fie de evaluare şi criterii a caietelor de sarcini plus ceva anterior, evaluare de scenarii, şi o componentă care să ne asiste pe parcursul derulării procedurii până la semnarea contractului. (...)

O să dureze ceva timp să dăm drumul la această consultare de piaţă pentru că nu ştiu cât mă costă aceste servicii. (...) Nu s-a mai făcut aşa ceva în România până acum şi nu ştiu la ce preţ vom putea achiziţiona serviciile de consultanţă care să permite achiziţia de concesiuni. Aşa e în administraţie. (...) Treaba mea ca primar este să încep aceste discuţii şi să văd dacă putem ajunge undeva”, a mai spus primarul general.