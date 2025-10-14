Aplicația românească ce face parcarea mai ușoară: plătești direct de pe telefon și ești recompensat

Aplicația a fost dezvoltată de o echipă românească și se remarcă prin simplitate și eficiență. Foto: Profimedia Images

Parcarea în marile orașe nu mai este o misiune imposibilă. O aplicație mobilă, folosită deja în peste 15 orașe din România, le permite șoferilor să plătească parcarea direct de pe telefon, să salveze automat locul unde au lăsat mașina și chiar să cumpere asigurări RCA sau roviniete.

Soluția digitală a fost prezentată în cadrul Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN la Salonul Auto 2025, dedicat inovațiilor în mobilitatea urbană.

Aplicația a fost dezvoltată de o echipă românească și se remarcă prin simplitate și eficiență.

„Aplicația se poate instala și se poate folosi din orice magazin al telefonului. Ea este foarte simplu de utilizat. Noi ne lăudăm cu acest fapt, că suntem cei mai ușor de utilizat. Aplicația găsește exact unde utilizatorul se află, iar în acel moment trebuie doar să plătească parcarea. Există un singur buton, nu este nevoie de cont. Conturile, evident, aduc și beneficii, însă este printre, sau chiar cea mai simplă metodă de plată a parcărilor”, a explicat Cezar Tobă, dezvoltatorul aplicației.

El a adăugat că platforma este gândită ca o soluție completă, destinată atât utilizatorilor, cât și administrațiilor locale.

„Noi oferim o soluție completă, iar această soluție o putem împărți atât pentru primării, unde avem toate lucrurile necesare, cât și pentru utilizatori. Pentru că noi considerăm că am reușit să atragem clienții, am ajuns la peste 2,3 milioane de utilizatori, care au în total peste 4,5 milioane de ore de parcare achiziționate”, a mai spus Tobă.

În prezent, aplicația continuă să crească într-un ritm accelerat.

„Ceea ce ne face să ne uităm la viitor, mai ales peste unu sau doi ani, sunt acei utilizatori noi, pentru că avem zilnic peste 2.000 de utilizatori noi. În momentul de față avem integrate toate soluțiile de plată. De aceea, parcarea poate fi plătită direct de pe telefon, fără să ne încărcăm contul sau să fie nevoie să avem bani dinainte”, a explicat dezvoltatorul.

Pe lângă funcțiile de bază, aplicația vine cu un concept inedit – recompensarea utilizatorilor.

„Acestea sunt câteva dintre beneficiile noastre pentru cetățeni, lucruri cu care ne lăudăm, deoarece suntem singurii care fac asta: recompensăm parcările. Așa cum spuneam, oamenii sunt pedepsiți printr-o amendă în momentul în care ei nu își plătesc parcarea. Și noi am considerat, și repet, suntem singurii care fac asta, să-i și recompensăm. Recompensele sunt atât de la noi, din surse proprii, cât și prin diferiți parteneri”, a subliniat Tobă.

Aplicația nu aduce beneficii doar șoferilor, ci și primăriilor, care pot gestiona mai eficient parcările și crește încasările la bugetul local.

„În ceea ce privește primăriile, noi creștem și ajutăm acestea să crească încasările, deoarece parcările au devenit o metodă foarte bună și foarte importantă din bugetul local. Putem să ne mândrim cu faptul că implementarea noastră a crescut încasările chiar și acolo unde erau deja alte metode de plată”, a spus el.

Printre serviciile complementare se numără și digitalizarea completă a parcărilor.

„Încă un serviciu pe care îl oferim este digitalizarea parcărilor. Noi luăm informațiile pe care le primim de la primării și reușim să le introducem cu totul într-o hartă. Acesta este modul inspector, partea în care primăriile reușesc să colecteze amenzile și este sistemul de verificare al numerelor de înmatriculare. Prin acesta, noi oferim o soluție completă primăriilor de verificare a numărului de înmatriculare, de a da amenzile și de a le înregistra”, a explicat dezvoltatorul.

„Așa cum am specificat deja, acesta este un lucru cu care noi ne lăudăm, deoarece suntem singura – și repet, singura – aplicație care recompensează utilizatorii”, a concluzionat Cezar Tobă.