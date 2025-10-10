Bateriile auto românești care cuceresc lumea. Produse 99% reciclabile, distribuite în peste 45 de țări

Acumulatorii produși la Bistrița sunt folosiți pe scară largă în România. Foto: Profimedia Images

Temperaturile au scăzut, iar specialiștii atrag atenția că șoferii trebuie să verifice acumulatorii mașinilor, indiferent dacă acestea sunt electrice sau nu.

La Salonul Auto București sunt prezenți, zilele acestea, specialiști de top din domeniu, iar vizitatorii găsesc acolo și accesorii, și soluții de ultimă generație pentru mașini.

O baterie verificată la timp, înainte de venirea iernii, poate preveni defecțiuni costisitoare și situații neplăcute, spun specialiștii.

„Pentru că ne apropiem de sezonul rece, recomandăm șoferilor să verifice starea bateriei, mai ales dacă aceasta are peste trei ani. Acest lucru se poate face în orice service autorizat. Venim în întâmpinarea consumatorilor români cu un configurator care poate identifica, în cel mult 30 de secunde, bateria potrivită pentru mașină, conform specificațiilor producătorului. Producem baterii pentru întregul palier de tehnologii – de la mașini cu combustie internă și modele plug-in, până la vehicule electrice”, a declarat Cristian Zbânca, director de vânzări și marketing.

Acumulatorii produși la Bistrița sunt folosiți pe scară largă în România.

„Folosim energia atât în procesul de producție, cât și pentru înmagazinarea acesteia în produsul final, iar 95% din energia pe care o utilizăm provine din surse regenerabile. Ne mândrim cu faptul că producem, la Bistrița, peste trei milioane de baterii auto, care deservesc o bună parte din parcul auto din România, dar și din străinătate, deoarece exportăm în 45 de țări. Suntem un producător integrat 360°, ceea ce înseamnă că putem refolosi și recicla componentele unei baterii uzate în proporție de până la 99%, ceea ce ne plasează pe primul loc în ceea ce privește rata de reciclabilitate a unui produs”, a adăugat el.

Durata medie de viață a unei baterii auto clasice este de trei până la cinci ani. În cazul mașinilor electrice, aceasta poate ajunge până la 15 ani.