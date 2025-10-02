BMW recheamă în service peste 145.000 de mașini din cauza riscului de incendiu. Care sunt modelele cu probleme

1 minut de citit Publicat la 08:33 02 Oct 2025 Modificat la 08:33 02 Oct 2025

BMW recheamă în service peste 145.000 de mașini din cauza riscului de incendiu. Foo: Getty Images

BMW a anunțat rechemarea a peste 145.000 de vehicule din cauza unei probleme la demaror, care ar putea provoca incendii, relatează USA Today.

Compania a făcut anunțul pe site-ul Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), precizând că în total sunt vizate 145.102 mașini. Printre modelele afectate se numără BMW 340I, X6, 840I, 740LI, X7 și X5.

Potrivit producătorului, demarorul motorului poate să nu pornească vehiculul corect, ceea ce duce la supraîncălzirea motorului. Dacă demarorul se supraîncălzește, materialele de protecție din compartimentul motor pot lua foc.

„În acest caz, pasagerii pot observa fum sau pot simți miros de ars în timp ce conduc sau imediat după ce coboară din mașină”, se arată în notificarea oficială.

BMW a precizat că până acum nu au fost raportate accidente sau răni legate de această defecțiune.

Ce modele sunt rechemate

Majoritatea vehiculelor afectate sunt BMW X5 produse între 2019 și 2020, a transmis compania.

Lista completă a modelelor vizate:

BMW X5 (2019–2020): 82.153 vehicule

BMW X7 (2019–2020): 24.979 vehicule

BMW 840I (2020–2025): 12.456 vehicule

BMW 740LI (2020–2022): 11.893 vehicule

BMW 340I (2020): 10.867 vehicule

BMW X6 (2020): 2.754 vehicule

Rechemarea include și mașinile reparate în cadrul unei campanii similare din august 2024 (24V576), când BMW a recunoscut riscul de supraîncălzire a demarorului și posibile incendii în compartimentul motor. Atunci, proprietarii au primit scrisori de notificare pe 27 septembrie 2024, iar software-ul vehiculelor a fost actualizat gratuit. Totuși, șoferii vor trebui să își ducă din nou mașinile în service.

BMW a transmis că dealerii vor înlocui gratuit demarorul cu unul de altă concepție. Șoferii care au plătit anterior pentru reparația acestei probleme ar putea solicita rambursarea cheltuielilor.

Compania a notificat deja dealerii pe 25 septembrie, iar scrisorile către proprietarii de vehicule vor fi trimise pe 17 noiembrie. Începând cu aceeași dată, clienții vor putea verifica dacă mașina lor face parte din recall, introducând seria de șasiu (VIN) pe site-ul NHTSA.gov.